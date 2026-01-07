Para vacacionar en Brasil, qué método de pago conviene usar: pix, dólares o tarjeta de crédito

Gran parte de los argentinos elige Brasil como destino para las vacaciones 2026 y, en ese contexto, surge una pregunta clave: cuál es el mejor método de pago durante la estadía. La forma de abonar consumos puede encarecer o abaratar de manera significativa el gasto total del viaje.

En este escenario, Pix ganó una fuerte popularidad entre los turistas locales, aunque la tarjeta de crédito y el efectivo siguen vigentes. Por eso, conviene analizar qué opción resulta más conveniente según el tipo de cambio .

Pix es el sistema de pagos digitales más utilizado en Brasil y se consolidó como una herramienta eficiente para el turista argentino, siempre que se acceda a través de la billetera adecuada . Según una comparativa entre plataformas, Wayni aparece como la opción más económica para pagar con Pix desde pesos.

A continuación, el ranking de las plataformas más baratas para pagar con Pix :

Wayni: la más barata del mercado, $283,57 por real

la más barata del mercado, $283,57 por real Cocos: alternativa competitiva, $285,39 por real

alternativa competitiva, $285,39 por real DolarApp: muy cercana al podio, $285,77 por real

muy cercana al podio, $285,77 por real Global66: con cashback incluido, $286,53 por real

con cashback incluido, $286,53 por real Astropay: empieza a perder atractivo, $288,71 por real

empieza a perder atractivo, $288,71 por real Mercado Pago: masiva pero cara, $289,46 por real

masiva pero cara, $289,46 por real Ripio: aún con cashback, $291,63 por real

aún con cashback, $291,63 por real Ualá: entre las más costosas, $292,19 por real

entre las más costosas, $292,19 por real Plus: zona alta del ranking, $293,21 por real

zona alta del ranking, $293,21 por real Prex: pierde terreno frente a alternativas nuevas, $293,62 por real

pierde terreno frente a alternativas nuevas, $293,62 por real Fiwind: alto costo relativo, $294,60 por real

alto costo relativo, $294,60 por real Brubank: de las menos convenientes, $296,65 por real

de las menos convenientes, $296,65 por real P2P.me: la más cara del listado, $299,48 por real

Una de las ventajas más relevantes de Pix es su amplia aceptación: se utiliza en supermercados, shoppings, playas y hasta con vendedores ambulantes.

Si tengo dólares, ¿conviene Pix?

Cuando el viajero cuenta con dólares, el escenario cambia y aparecen nuevas oportunidades de ahorro. En ese caso, Ripio se posiciona como la opción más competitiva, con un tipo de cambio de R$5,47 por dólar, seguida por Global66 y P2P.me.

Esta alternativa suele igualar o incluso mejorar el resultado de pagar Pix directamente desde pesos, especialmente si se aprovechan cashbacks del 2% al 5%, según informó Iprofesional.

dolar real brasil Ripio es la opción más competitiva para los turistas argentinos que cuentan con dólares.

¿Conviene pagar con tarjeta de crédito?

Aunque resulta cómoda, la tarjeta no siempre es la mejor opción. Al tipo de cambio actual, pagar directamente con tarjeta implica un costo cercano a $369,20 por real, lo que la convierte en la alternativa más cara.

Sin embargo, existe una salvedad clave: pagar con tarjeta y luego cancelar el resumen en dólares permite evitar el recargo del 30% correspondiente a Ganancias y Bienes Personales. Así, el costo efectivo baja a unos $271,69 por real, incluso por debajo de varias opciones de Pix.

Qué pasa con el real blue

La compra de real blue en cuevas o casas informales quedó prácticamente relegada frente al avance de los pagos digitales. Además, en muchos destinos turísticos el valor informal se ubica por encima de las mejores cotizaciones de Pix.

A esto se suma que el real blue no ofrece ventajas claras en términos de seguridad ni practicidad, lo que refuerza su pérdida de protagonismo entre los viajeros.

Qué conviene según el tipo de viajero

Con este panorama, resulta clave definir la mejor estrategia de pago según el perfil del turista que viaje a Brasil.

Turista sin dólares: Pix desde pesos, priorizando billeteras con mejor cotización.

Pix desde pesos, priorizando billeteras con mejor cotización. Turista con dólares o USDT: Pix desde dólares, aprovechando cashback.

Pix desde dólares, aprovechando cashback. Turista ordenado financieramente: tarjeta de crédito, solo si el resumen se paga en dólares.

tarjeta de crédito, solo si el resumen se paga en dólares. Turista tradicional: el real blue queda como última opción.

En definitiva, el regreso de Brasil como destino accesible no se explica solo por precios bajos o promociones aéreas. La clave está en la ingeniería de pagos: Pix se consolidó como estándar, la tarjeta quedó relegada a una estrategia puntual y el real blue perdió terreno.