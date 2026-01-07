7 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
VERANO 2026

Para vacacionar en Brasil, qué método de pago conviene usar: pix, dólares o tarjeta de crédito

Las vacaciones en Brasil vuelven a ganar protagonismo y elegir cómo pagar es clave. Pix, dólares o tarjeta de crédito: qué método conviene para gastar menos.

Para vacacionar en Brasil, qué método de pago conviene usar: pix, dólares o tarjeta de crédito

Para vacacionar en Brasil, qué método de pago conviene usar: pix, dólares o tarjeta de crédito

Por Sitio Andino Economía

Gran parte de los argentinos elige Brasil como destino para las vacaciones 2026 y, en ese contexto, surge una pregunta clave: cuál es el mejor método de pago durante la estadía. La forma de abonar consumos puede encarecer o abaratar de manera significativa el gasto total del viaje.

En este escenario, Pix ganó una fuerte popularidad entre los turistas locales, aunque la tarjeta de crédito y el efectivo siguen vigentes. Por eso, conviene analizar qué opción resulta más conveniente según el tipo de cambio.

Lee además
Tragedia en Brasil.
Tragedia familiar

Accidente vial en Brasil deja 11 muertos, entre ellos una mujer embarazada y dos niños
Cuándo y cuánto cobro SUAF en enero de 2026: fechas y montos
Prestá atención

Cuándo y cuánto cobro SUAF en enero de 2026: fechas y montos
pix brasil vacaciones
Pix es el sistema de pagos digitales más utilizado en Brasil por turistas argentinos.

Pix es el sistema de pagos digitales más utilizado en Brasil por turistas argentinos.

Ranking de billeteras virtuales para pagar con Pix

Pix es el sistema de pagos digitales más utilizado en Brasil y se consolidó como una herramienta eficiente para el turista argentino, siempre que se acceda a través de la billetera adecuada. Según una comparativa entre plataformas, Wayni aparece como la opción más económica para pagar con Pix desde pesos.

A continuación, el ranking de las plataformas más baratas para pagar con Pix:

  • Wayni: la más barata del mercado, $283,57 por real
  • Cocos: alternativa competitiva, $285,39 por real
  • DolarApp: muy cercana al podio, $285,77 por real
  • Global66: con cashback incluido, $286,53 por real
  • Astropay: empieza a perder atractivo, $288,71 por real
  • Mercado Pago: masiva pero cara, $289,46 por real
  • Ripio: aún con cashback, $291,63 por real
  • Ualá: entre las más costosas, $292,19 por real
  • Plus: zona alta del ranking, $293,21 por real
  • Prex: pierde terreno frente a alternativas nuevas, $293,62 por real
  • Fiwind: alto costo relativo, $294,60 por real
  • Brubank: de las menos convenientes, $296,65 por real
  • P2P.me: la más cara del listado, $299,48 por real

Una de las ventajas más relevantes de Pix es su amplia aceptación: se utiliza en supermercados, shoppings, playas y hasta con vendedores ambulantes.

Si tengo dólares, ¿conviene Pix?

Cuando el viajero cuenta con dólares, el escenario cambia y aparecen nuevas oportunidades de ahorro. En ese caso, Ripio se posiciona como la opción más competitiva, con un tipo de cambio de R$5,47 por dólar, seguida por Global66 y P2P.me.

Esta alternativa suele igualar o incluso mejorar el resultado de pagar Pix directamente desde pesos, especialmente si se aprovechan cashbacks del 2% al 5%, según informó Iprofesional.

dolar real brasil
Ripio es la opción más competitiva para los turistas argentinos que cuentan con dólares.

Ripio es la opción más competitiva para los turistas argentinos que cuentan con dólares.

¿Conviene pagar con tarjeta de crédito?

Aunque resulta cómoda, la tarjeta no siempre es la mejor opción. Al tipo de cambio actual, pagar directamente con tarjeta implica un costo cercano a $369,20 por real, lo que la convierte en la alternativa más cara.

Sin embargo, existe una salvedad clave: pagar con tarjeta y luego cancelar el resumen en dólares permite evitar el recargo del 30% correspondiente a Ganancias y Bienes Personales. Así, el costo efectivo baja a unos $271,69 por real, incluso por debajo de varias opciones de Pix.

Qué pasa con el real blue

La compra de real blue en cuevas o casas informales quedó prácticamente relegada frente al avance de los pagos digitales. Además, en muchos destinos turísticos el valor informal se ubica por encima de las mejores cotizaciones de Pix.

A esto se suma que el real blue no ofrece ventajas claras en términos de seguridad ni practicidad, lo que refuerza su pérdida de protagonismo entre los viajeros.

Qué conviene según el tipo de viajero

Con este panorama, resulta clave definir la mejor estrategia de pago según el perfil del turista que viaje a Brasil.

  • Turista sin dólares: Pix desde pesos, priorizando billeteras con mejor cotización.
  • Turista con dólares o USDT: Pix desde dólares, aprovechando cashback.
  • Turista ordenado financieramente: tarjeta de crédito, solo si el resumen se paga en dólares.
  • Turista tradicional: el real blue queda como última opción.

En definitiva, el regreso de Brasil como destino accesible no se explica solo por precios bajos o promociones aéreas. La clave está en la ingeniería de pagos: Pix se consolidó como estándar, la tarjeta quedó relegada a una estrategia puntual y el real blue perdió terreno.

Temas
Seguí leyendo

El Banco Central acordó un préstamo por US$3.000 millones con bancos internacionales

Cómo será el agro en 2026: automatización, datos y el desafío del cambio climático

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 7 de enero de 2026

ANSES: quiénes cobran este miércoles 7 de enero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 6 de enero de 2026

Cómo acceder a los préstamos del Banco Nación para viajar

Jubilaciones, bono congelado y veto: cómo se deterioraron los ingresos previsionales desde 2023

Cambios en la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto se gana hoy invirtiendo $1.300.000 a 30 días

LO QUE SE LEE AHORA
La tecnología de precisión uno de los grandes desafios para el agro en 2026
Proyecciones 2026

Cómo será el agro en 2026: automatización, datos y el desafío del cambio climático

Las Más Leídas

Cambios en la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto se gana hoy invirtiendo $1.300.000 a 30 días
PARA TENER EN CUENTA

Cambios en la tasa del depósito a plazo fijo: cuánto se gana hoy invirtiendo $1.300.000 a 30 días

Acusaciones mutuas y fuertes contradicciones entre la familia de la víctima y La Turca
Videos

Violencia, acusaciones cruzadas y denuncias: el trasfondo del crimen de Guaymallén

Los videos de la fuerte granizada en Real del Padre: el gobierno resarcirá a los productores
Temporal

Cayó granizo en Real del Padre y Jaime Pratts: se activa el fondo compensador

Los agentes permanecen aprehendidos y fueron acusados como coautores
Investigación

Crimen de Cynthia Landi en Guaymallén: tres policías imputados y un chofer prófugo

El hallazgo se produjo en calle Victoria al 2400 video
Averiguación de muerte

El relato de un testigo tras el hallazgo de un cuerpo en Guaymallén: "Se estancaba y volvía a seguir"