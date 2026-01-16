Gran Mendoza: 22 detenidos en distintos operativos policiales en las últimas horas

Al menos 22 personas fueron aprehendidas en las últimas horas en distintos puntos del Gran Mendoza , como resultado de operativos de alto impacto, patrullajes preventivos y procedimientos coordinados con el Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Los hechos ocurrieron en Luján de Cuyo, Maipú, Guaymallén, Las Heras y Ciudad , e incluyeron robos frustrados, recupero de vehículos y controles en la vía pública .

El procedimiento se registró cerca de la 1.35 de la madrugada en Ruta 15 y calle Suárez , en Luján de Cuyo. Durante un patrullaje, personal policial observó una motocicleta circulando en contramano .

Al intentar detenerla, los ocupantes se dieron a la fuga y, durante la persecución, la acompañante cayó del rodado . A pocos metros, los efectivos lograron aprehender al conductor , un menor de 16 años , y demorar a la acompañante.

Tras verificar el rodado, se constató que el dominio no correspondía y que la moto tenía pedido de secuestro por robo simple . Por disposición judicial, la menor fue restituida a sus padres , mientras que el conductor fue trasladado a Comisaría 11° , con notificación a los progenitores.

Operativo de alto impacto en Maipú: 12 personas aprehendidas

En el marco de la estrategia de prevención del delito del Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía de Mendoza desplegó un nuevo operativo de alto impacto en Maipú, que dejó como saldo 12 personas aprehendidas.

Durante el procedimiento se identificaron 473 personas y se controlaron 284 vehículos, entre autos, motos, colectivos y taxis, con apoyo de herramientas tecnológicas para la verificación de antecedentes.

Los controles se concentraron en puntos estratégicos como Cerro Juncal y Los Pioneros, Arenales y Malvinas Argentinas, Malvinas Argentinas y Terrada, Los Arenales e Islas de los Estados, y Los Escultores, frente al Club Deportivo Maipú.

Patrullajes preventivos y recupero de vehículos en el Gran Mendoza

En Las Heras, personal de la Unidad de Acción Preventiva detectó una motocicleta sin dominio y con el número de chasis limado, tras una persecución iniciada en calle San Martín, en el barrio Matheu. El rodado, una Honda New Wave 110 cc, tenía pedido de averiguación de robo simple, y quedó secuestrado con intervención de la Oficina Fiscal N°2.

En otro procedimiento realizado en Maipú, en la intersección de Beltrán y Necochea, la Policía aprehendió a dos hombres de 26 y 29 años que transportaban una luminaria. Uno de ellos fue hallado oculto en una acequia. Se secuestraron una pinza multiuso y el elemento sustraído.

Además, en Capital, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje lograron recuperar un Peugeot 208 con pedido de secuestro por robo, en un procedimiento realizado en el barrio Fuerte Apache, jurisdicción de la Comisaría 33°.

Cámaras del CEO frustraron robos en Luján y Guaymallén

Durante la madrugada del viernes, el monitoreo del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) permitió desarticular dos hechos delictivos.

En Luján, tras un alerta por hurto agravado en un loteo de calle Guardia Vieja, las cámaras captaron a dos hombres trasladando herramientas, un morral y una bicicleta. El seguimiento permitió su aprehensión en Chile y Alberti, con intervención de la Oficina Fiscal Luján-Uspallata.

En Guaymallén, operadores del CEO colaboraron en el recupero de una motocicleta, luego de que personal de la UAP detectara a varios hombres trasladando el rodado en actitud sospechosa, en la zona del Lateral Norte del Acceso Este y Alberdi.

Aprehendido tras un asalto con amenazas en Guaymallén

Un hombre de 26 años fue aprehendido en Guaymallén tras un asalto ocurrido en Bandera de los Andes y Bolivia.

La víctima denunció que fue amenazada con una punta y despojada de su celular y billetera. Gracias al GPS del teléfono, personal de la UAP logró ubicar al sospechoso minutos después, en Elpidio González y Urquiza, donde se recuperaron los elementos sustraídos y el arma utilizada. El detenido fue trasladado a sede judicial, con actuaciones a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén.

Cuatro hombres fueron aprehendidos en Maipú tras robar un horno eléctrico

Por último, cuatro hombres fueron aprehendidos este jueves por la tarde en el departamento de Maipú, luego de ser sorprendidos cuando se desplazaban con un horno eléctrico que había sido denunciado como robado minutos antes en el barrio Procrear.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.10 en la zona conocida como la Triple Frontera, jurisdicción de la Subcomisaría Lorenz. La víctima, una mujer de 38 años, alertó al 911 por la sustracción de un horno eléctrico que se encontraba en el patio delantero de su vivienda.

Tras el aviso, personal policial de la Subcomisaría Lorenz y de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) entrevistó a la denunciante, quien aportó características físicas, vestimenta y una posible vía de escape de los autores. Con esa información, minutos después los efectivos lograron interceptar a los sospechosos, que circulaban con el electrodoméstico sustraído.

Los aprehendidos fueron Sergio M. (38), Daniel M. (35), Ariel M. (25) y Lucas M. (36), quienes no pudieron justificar la procedencia del horno ni acreditar su tenencia legítima. Por la flagrancia del hecho, la continuidad del accionar y la identificación testimonial, quedaron directamente vinculados al robo.

Los cuatro sujetos fueron trasladados junto con el elemento secuestrado a la Subcomisaría Lorenz y posteriormente alojados en Comisaría 10ª, quedando a disposición de la Oficina Fiscal de Maipú, que lleva adelante las actuaciones.