Godoy Cruz propone actividades culturales y recreativas para disfrutar en familia

Las vacaciones de verano arrancan en el municipio de Godoy Cruz con grandes actividades culturales y espectáculos. Las propuestas son muy variadas y abarcan música , encuentros gastronómicos, peñas y cine .

En primer lugar, del 17 de enero al 22 de febrero , el verano se instala en la comuna para encontrarse en familia o con amigos. Ciertamente, el itinerario se irá renovando los fines de semana de la temporada.

Producción audiovisual Una película histórica para Godoy Cruz: vecinos y barrios en la gran pantalla

Fauna Urbana Biodiversidad urbana en acción: Godoy Cruz apuesta al cuidado de aves, insectos y murciélagos

Mientras tanto, Espacio Arizu , Planta Uno, el Cristoforo Colombo, la B+M , y los parques se encienden con protagonistas de la cultura mendocina. Asimismo, algunas propuestas presentan una mixtura de sabores, tragos y Djs para armar un plan imperdible.

Al mismo tiempo, el público podrá relajarse y dejarse atrapar por la música que le dará vida a los escenarios .

image

El Espacio Arizu: un punto de encuentro clave

La agenda incluye, también, películas, laberinto del terror, ritmos latinos y milongas. El teatro es protagonista con un taller intensivo para adultos (+18), de la profesora Florencia Soto.

Habrá 4 encuentros para entrar en contacto con nuestro lado más creativo, desde el juego y nuevas formas expresivas. Más información en el 2616636642.

Por otra parte, hasta el 12 de febrero abrirá sus puertas la Escuela de Verano Artística, en el Espacio de Arte Conexión (Av. San Martín 1089). Las clases presentan actividades vinculadas a la danza, arte, educación física y jornadas especiales.

Finalmente, el Verano en Godoy Cruz propone encuentros para honrar a Liliana Bodoc, explorando universos con la imaginación. De esta manera se recordará a una de las autoras más importantes de la literatura latinoamericana, así como el género fantástico.

Verano en Godoy Cruz: una grilla increíble

Planta Uno (Ceretti 244, Godoy Cruz)

Viernes 9 de enero. 19H. Masacre en la Mansión del Terror. Una opción ideal para los amantes del terror. Ticket general: $10.000, en Linke-arte.com.

Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo (Tomba 246, Godoy Cruz)

Viernes 23 de enero. 19H. Vermutarde. Tragos y música con DJ Lucca & Dj Gav. Gratis (cupos limitados).

Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano (Tomba 54)

Viernes 23 de enero. 21H. Cantando bajo las estrellas. Películas de culto con bandas sonoras imperdibles. “Trainspotting”. Gratis (cupos limitados).

Sábado 24 de enero. 21H. Cantando bajo las estrellas. Películas de culto con bandas sonoras imperdibles. “Alta fidelidad”. Gratis (cupos limitados).

Viernes 30 de enero. 21H. Cantando bajo las estrellas. Películas de culto con bandas sonoras imperdibles. “Casi famosos”. Gratis (cupos limitados).

Sábado 31 de enero. 21H. Cantando bajo las estrellas. Películas de culto con bandas sonoras imperdibles. “Guardianes de la galaxia”. Gratis (cupos limitados).

Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de febrero. 18 H. Festival Bodoc de Literatura Fantástica.

Presentación de libros y charlas para nuevos escritores.

Entrevista y Feria Literaria, con participación de editoriales, autores independientes e ilustradores.

Exposición y venta de ilustraciones fantásticas.

Proyección de películas de culto.

Música para todos los gustos y acordes regionales

Espacio Arizu (Belgrano 1322, Godoy Cruz)

Viernes 23 de enero. 20H. Arizu vibras. Gastronomía, música en vivo, astrología, vinos, feria de vinilos y emprendedores. Entrada: $10.000, en https://bit.ly/ArizuVibras

Bandas: Runaway (Tributo a Bon Jovi) – Roxband (Tributo a Roxette).

Sábado 24 de enero. 20H. Arizu vibras. Gastronomía, música en vivo, astrología, vinos, feria de vinilos y emprendedores. Entrada: $10.000, en https://bit.ly/ArizuVibras

Bandas: Bokanegra (Tributo a Soda Stereo) – Jessicos (Tributo a Babasónicos).

Domingo 25 de enero. 20H. Arizu vibras. Gastronomía, música en vivo, astrología, vinos, feria de vinilos y emprendedores. Entrada: $10.000, en https://bit.ly/ArizuVibras

Bandas: Brassass; Les Fous.

Sábado 31 de enero. 20H. Peña en Arizu. El arte de nuestra tierra hace vibrar Godoy Cruz. Grilla: La Rienda; La Doble; Seba Garay.

Sede Social de Villa Hipódromo (Laprida y Alvear 1594, Godoy Cruz)

Viernes 6 de febrero. 21:30H. Peña en la Sede Social de Villa Hipódromo. Show en vivo de Leo Rivero. Bandas en vivo y ballets folclóricos. Apto para todo público.

image

El ritmo se asoma al aire libre en Godoy Cruz

Plaza departamental

Domingo 18 de enero. 20.30H. Milonga en la Plaza. Clase de Tango Art. Walter Anselmi – DJ Emilia Bassin. Show de Paola Valdivia y Javier Jofré (Tango Art). Gratis.

Domingo 25 de enero. 20.30. Milonga en la Plaza. Clase de Tango Art. Enzo De Lucca – DJ Alejo Pérez. Show de Nadia Caparrós y Federico Heredia (Tango Art). Gratis.

Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona

Sábado 24 de enero. 21H. Que vuelvan los lentos. Una noche retro con Dj’s y lo mejor de los ´80, ´90 y ´00, foodtrucks y barra de bebidas. Gratis.

Parque Margarita Malharro de Torres

Sábado 7 de febrero. 20.30H. Noche Latina. Clases de salsa y bachata con Silvana Cascardo. Sorteos. Música en vivo: “Salsa Cuyana”. Gratis