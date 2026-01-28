Cómo descargar la constancia de CUIL de ANSES 2026

El Código Único de Identificación Laboral (CUIL) de Anses es esencial para diversos trámites. En esta nota te explicamos en detalle cómo consultarlo y descargarlo de manera rápida, sencilla y segura, para que tengas tu constancia siempre a mano sin complicaciones.
Constancia de CUIL de ANSES: qué es y cómo descargarla fácilmente
El CUIL, o Código Único de Identificación Laboral, es un número otorgado por ANSES que permite registrar tus aportes previsionales, acceder a las Asignaciones Familiares y realizar trámites en organismos públicos, bancos y registros de automotores.
Es importante recordar que este certificado es gratuito, válido para cualquier gestión, no caduca y no requiere autorización, sello ni firma del personal del organismo.
Obtener la Constancia de CUIL en 2026 es un proceso rápido y sencillo a través de la plataforma oficial de ANSES, sin necesidad de contraseñas complicadas. Solo ingresá a la sección "Constancia de CUIL" en anses.gob.ar, completá tus datos personales (DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento y sexo) y, al validar la información, el sistema generará un PDF que podrás descargar o imprimir al instante.