Cómo descargar la constancia de CUIL de ANSES 2026

Descubrí cómo consultar y descargar tu constancia de CUIL de ANSES 2026 de manera rápida, segura y sencilla, para tenerla siempre a mano.

 Por Juan Pablo Strappazzon

El Código Único de Identificación Laboral (CUIL) de Anses es esencial para diversos trámites. En esta nota te explicamos en detalle cómo consultarlo y descargarlo de manera rápida, sencilla y segura, para que tengas tu constancia siempre a mano sin complicaciones.

Constancia de CUIL de ANSES: qué es y cómo descargarla fácilmente

El CUIL, o Código Único de Identificación Laboral, es un número otorgado por ANSES que permite registrar tus aportes previsionales, acceder a las Asignaciones Familiares y realizar trámites en organismos públicos, bancos y registros de automotores.

Es importante recordar que este certificado es gratuito, válido para cualquier gestión, no caduca y no requiere autorización, sello ni firma del personal del organismo.

Obtener la Constancia de CUIL en 2026 es un proceso rápido y sencillo a través de la plataforma oficial de ANSES, sin necesidad de contraseñas complicadas. Solo ingresá a la sección "Constancia de CUIL" en anses.gob.ar, completá tus datos personales (DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento y sexo) y, al validar la información, el sistema generará un PDF que podrás descargar o imprimir al instante.

