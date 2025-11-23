El desafío del arraigo en el campo mendocino: qué necesitan los jóvenes para quedarse

Los jóvenes mendocinos están emigrando del campo hacia las zonas urbanas y las actividades productivas están perdiendo sus ideas innovadoras y el trabajo moderno. Ante este dilema, la Juventud Agraria de Mendoza busca llevar oportunidades para evitar el desarraigo masivo.

El secretario nacional de Juventud de la Federación Agraria , Agustín Fantino, oriundo del departamento de Rivadavia, contó que a lo largo del país y especialmente en Cuyo hay centros juveniles agrarios. "Acá en la provincia de Mendoza, la Juventud Agraria viene trabajando muy fuerte y muy bien. Nuestro enfoque hoy está puesto en cosas puntuales", comentó.

La salida de los jóvenes del campo fue calificada por Fantino como un "exilio" que se debe a "carencias en las políticas públicas de infraestructura, conectividad y caminos rurales". "Estas problemáticas hacen que muchos jóvenes dejen de lado el lugar donde nacieron y se han criado, el paisaje de sus sueños y de sus amores, para terminar en centros urbanos en búsqueda de un trabajo, que en muchas ocasiones no consiguen", expresó.

Fantino explicó que actualmente uno de los principales problemas es el atraso productivo de las economías regionales . "También la concentración que hace muy difícil que un joven pueda acceder a tierras, a financiamiento o a comercializar", indicó.

Otro de los factores que está afectando a la juventud del campo mendocino es la brecha tecnológica, aseguró. "Las tecnologías y las soluciones digitales llegan, pero casi siempre al productor grande. Para los jóvenes y los pequeños productores la innovación todavía está lejos y eso limita muchísimo el desarrollo", explicó.

Los jóvenes, el campo y las condiciones de producción

Según Fantino, actualmente hace falta rentabilidad para que los jóvenes no emigren a zonas urbanas. "Si producir no deja ningún margen, no van a apostar por el futuro en el campo", expresó.

Sin embargo, las políticas rurales reales podrían mantener a las juventudes en el campo. "Hoy es hasta un cliché electoral, porque para lograr el arraigo se necesitan políticas concretas, créditos accesibles, conectividad, caminos, incentivos para agregar valor en origen, herramientas para que los agricultores de pequeña escala o los familiares puedan competir", enumeró.

La presencia de los jóvenes está concentrada en las economías regionales y en emprendimientos relacionados a la cadena agroalimentaria, la agroindustria chica, la horticultura intensiva y las producciones diversificadas. "Ahí aparece mucho la juventud, porque es donde hay oportunidades más rápidas y donde se puede innovar en el campo", comentó.

Juventud Agraria capacitación de poda El campo mendocino requiere perfiles técnicos y orientados a oficios. Instagram @juventudagrariamendoza

Uno de los aspectos en los que trabajan para fomentar el arraigo de los jóvenes en el campo es la capacitación y formación técnica. "Lo estamos haciendo con parte del equipo, con chicos que son ingenieros agrónomos y están trabajando el tema de los cursos de poda o eficiencia de riego. Planificamos capacitaciones para que puedan acceder a un empleo genuino dentro de la ruralidad", explicó.

De acuerdo a Fantino, faltan jóvenes especializados en riego, manejo de maquinarias, poda y cosecha especializada. "También hacen faltan perfiles técnicos orientados a la agroindustria, la logística, la energía para la producción y sobre todo en la comercialización digital de alimentos. Es una realidad que el campo está cambiando y necesita perfiles nuevos, pero para que eso pase tenemos que asegurar las condiciones y la estabilidad para que esos perfiles puedan surgir", expresó.