Productores del Valle de Uco se capacitaron en las nuevas tecnologías del agro

La Sociedad Rural del Valle de Uco organizó dos jornadas con capacitaciones sobre agricultura de precisión, drones, energía solar y sistemas de riego modernos.

Munco Uco en Valle de Uco.

El Valle de Uco vivió “Mundo Uco", una doble jornada organizada por la Sociedad Rural de la región. El encuentro reunió a pequeños y medianos productores con el objetivo de ofrecer herramientas y capacitaciones que les permitan mejorar su producción y reducir costos. También participaron referentes nacionales del sector, que compartieron su mirada sobre la realidad agropecuaria del país.

Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural de Valle de Uco comentó en lo que consistió "Mundo Uco": "Se generó en esta ocasión una jornada muy técnica de producción de agricultura de precisión y uso de drones, energía solar y sistema de riego moderno. Mientras que la otra jornada apuntó a la ganadería apuntando al sol y el agua, agregándole toda la tecnología existente".

"La finalidad de estas jornadas son de capacitación y fortalecimiento a lo que hace el productor primario", concluyó Leiva.

