El Gobierno de Mendoza oficializó a los miembros del Ejecutivo para el Consejo de la Magistratura. Foto: Yemel Fil

El subsecretario de Justicia y la ministra de Seguridad de la Provincia fueron designados integrantes del Consejo en 2024, pero ahora los roles fueron invertidos, através de la norma que lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y del ministro de Gobierno, Natalio Mema.

El Consejo de la Magistratura es el organismo integrado por representantes del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, Colegio de Abogados y la Federación de Colegios de Abogados y que tiene por rol realizar el llamado de concursos para cubrir los cargos a magistrados de la Corte, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa.

Las designaciones al Consejo de la Magistratura "Desígnese a partir de la fecha del presente decreto, Representante Titular del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, incorporado a la Constitución de la Provincia por Ley Nº 6524, al Abogado Marcelo Alejandro D'agostino", señaló el decreto.

En cuanto al otro cargo, indicó: "Desígnese a partir de la fecha del presente decreto, Representante Suplente del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, incorporado a la Constitución de la Provincia por Ley Nº 6524, a la Sra. Mgter. María Mercedes Rus". pedido_303525_23012026