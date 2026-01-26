Alfredo Cornejo desmintió que en San Rafael no se pueda tomar agua de la red domiciliaria.

El gobernador Alfredo Cornejo declaró que el pasado domingo en San Rafael circuló una "versión falsa" respecto a que no se puede tomar agua de la red domiciliaria por contaminación y aseguró que se realizaron las debidas inspecciones . El mandatario hizo estas afirmaciones durante la presentación de la presentación del nuevo sistema de venta de entradas para Áreas Naturales Protegidas y del Registro Provincial de Gases de Efecto Invernadero .

Este lunes, junto a los ministros de Energía y Ambiente, Jimena Latorre ; y de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema ; y la vicegobernadora, Hebe Casado ; Cornejo defendió la gestión ambiental que viene desarrollando la Provincia. " Mucho se habla del ambiente, muchas veces con desconocimiento o información falsa , por lo que considero fundamental que el Estado tenga más y mejor información para gobernar", indicó.

"El cambio climático es una realidad, pero el manejo o la gestión de esas situaciones de riesgo son lo importante. Tener información es útil. Ayer, sin ir más lejos, en San Rafael, circuló una versión falsa, totalmente falsa , y la autoridad en sus distintas esferas técnico-políticas tuvieron que salir a explicarlo. La verdad es que se hicieron las inspecciones debidas y demás, hay un monitoreo permanente ", sostuvo el Gobernador.

"Si tenemos esa información disponible para la sociedad, como va a ser este registro digital de emisiones, que cualquiera va a poder ingresar, verlo, y no estar pendientes de alguien que puso miedo en las redes sociales , puede verificarlo perfectamente y despejar, y dar tranquilidad si hay que darla. Y si hay que tomar medidas, que la información sea la adecuada. Así que creemos que estamos dando un salto de calidad ambiental en el manejo del ambiente en Mendoza, agregando todas estas herramientas", añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2015837062193414480?s=20&partner=&hide_thread=false Lanzamos la plataforma digital pública del Registro Provincial de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Una herramienta abierta, interactiva y geolocalizada que permite consultar las emisiones declaradas por empresas de distintos sectores productivos en todo el territorio… pic.twitter.com/NDYjxdzY4B — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) January 26, 2026

En tanto, Mema aseguró que se realizaron denuncias penales contra quienes infunden temor en la población con falsas noticias. "Ayer hubo difusión falsa que alertaba a la población sobre el peligro de consumir agua potable por red. Eso no lo vamos a permitir. Cada uno puede decir todo lo que le parezca en cualquier medio, pero el difundir información falsa y atemorizar a la sociedad es otro límite que no se debería poder traspasar", señaló.

"En ese sentido, hemos hecho dos presentaciones penales. Una la ha hecho el Ministerio de Ambiente y Energía, en tanto y en cuanto se difundió que no habían controles y que culpa de esos controles se había contaminado el agua, cosa que es totalmente falsa. Por otro lado, Aysam ha hecho la propia denuncia también dando cuenta de esas personas que decían que no se podía consumir agua potable son las mismas organizaciones que tal conocemos que ante la falta de evidencia científica y de acompañamiento técnico, difunden estas barbaridades", explicó el funcionario.

sistema de venta de entradas para Áreas Naturales Protegidas, Registro Provincial de Gases de Efecto Invernadero, natalio mema, casa de gobierno Natalio Mema, ministro de Gobierno. Foto: Yemel Fil

Tormenta en San Rafael

Luego del fuerte temporal que afectó al sur mendocino desde el viernes y que dejó graves consecuencias en San Rafael, el intendente Omar Félix recorrió los sectores damnificados y supervisó tanto las tareas de recuperación a cargo de los equipos de Obras Públicas como la asistencia social brindada a las familias afectadas.

En esa comuna hubo una histórica crecida del Río Diamante, por lo que el municipio desplegó un amplio operativo de asistencia en las zonas más afectadas por las lluvias y el desborde del curso de agua. Según informaron, una de las primeras acciones implementadas fue la puesta en marcha de sistemas de drenaje para facilitar el escurrimiento del agua acumulada en calles, patios y viviendas. En paralelo, las áreas sociales avanzaron con la ayuda inmediata a los damnificados.

El Gobierno de Mendoza presentó un nuevo sistema de venta de entradas para Áreas Naturales Protegidas

La actualización del sistema de venta de entradas incorporó un catálogo renovado de áreas y actividades, amplió los medios de pago e integró servicios digitales provinciales. "Cómo se están incrementando las visitas en esta temporada alta y sin duda es porque estamos facilitando el acceso a esos lugares", afirmó Cornejo.

A partir de ahora, para adquirir las entradas, será necesario contar con la Plataforma Mendoza por Mí (https://mxm.mendoza.gov.ar) y dirigirse a la sección “Áreas Naturales”. Para el caso de de turistas o extranjeros también podrán gestionar su reserva creando una cuenta simplificada.

sistema de venta de entradas para Áreas Naturales Protegidas, Registro Provincial de Gases de Efecto Invernadero, jimena latorre, casa de gobierno Jimena Latorre, ministra de Ambiente y Energía. Foto: Yemel Fil

También se implementó una nueva modalidad de pago a través de la plataforma E-Pagos, que habilita el uso de tarjetas de crédito, tarjetas de débito y otras alternativas de pago en efectivo. El sistema también permite realizar transacciones con tarjetas extranjeras, incluso desde el exterior, facilitando el acceso a visitantes internacionales.

La plataforma MxM sumó además un chatbot de atención, que permitirá a los usuarios realizar consultas y resolver dudas de manera ágil durante el proceso de compra y uso del sistema.

Registro Provincial de Gases de Efecto Invernadero

Asimismo, el Gobierno presentó la plataforma digital pública del Registro Provincial de Emisiones GEI, que permite visualizar de forma interactiva y geolocalizada las emisiones de gases de efecto invernadero declaradas por empresas de distintos sectores.

"Todo lo que hacemos los humanos tiene un impacto sobre el ambiente. Depende de la calidad y la cantidad de información que produzcamos, cómo enfrentamos esas actividades humanas y las organizamos más eficaz y más eficientemente. Como en tantas otras cosas más, Mendoza está siendo un precursor, va un paso adelante, es la primera provincia que va a tener, que tiene ya un registro digital de emisiones", afirmó el Gobernador.

A través de este sistema, cualquier usuario puede consultar los puntos de emisión geolocalizados correspondientes a las organizaciones que han presentado sus inventarios de GEI, con registros por departamento, agrupación por sectores y tipo de emisiones.

Latorre remarcó que, en materia ambiental, “el concepto clave es la gestión de riesgos” y sostuvo que “contar con información confiable sobre emisiones nos permite gestionar la adaptación al cambio climático, planificarnos, proyectarnos y definir con qué recaudos se va a desarrollar el futuro productivo de la provincia”.

Esto se enmarca en la Ley Nacional N.º 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, con el objetivo de obtener un diagnóstico más preciso sobre la situación provincial en materia de emisiones del sector productivo. Este instrumento permite cuantificar, reportar y gestionar las emisiones de GEI en Mendoza, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en el marco del Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.