26 de enero de 2026
Sitio Andino
desborde del río Diamante

Tormenta en San Rafael: Omar Félix recorrió las zonas afectadas y supervisó el operativo municipal

El intendente de San Rafael encabezó los trabajos de asistencia y recuperación en distritos y barrios anegados por las lluvias. Hubo evacuaciones preventivas.

Tras la crecida del Río Diamante, Omar Félix recorrió las zonas afectadas y supervisó el operativo municipal

Por Sitio Andino Sociedad

Tras la histórica crecida del Río Diamante registrada durante el fin de semana, el Municipio de San Rafael desplegó desde la noche del sábado un amplio operativo de asistencia en las zonas más afectadas por las lluvias y el desborde del curso de agua.

Omar Felix, tormentas en san rafael
El intendente Omar Félix estuvo junto a vecinos afectados por la histórica crecida del río Diamante.

“Se trabaja de manera ininterrumpida para asistir a los vecinos, priorizando la seguridad de las familias y la protección de las viviendas”, destacó el jefe comunal durante la recorrida.

Según informaron desde el municipio, una de las primeras acciones implementadas fue la puesta en marcha de sistemas de drenaje para facilitar el escurrimiento del agua acumulada en calles, patios y viviendas. En paralelo, las áreas sociales avanzaron con la asistencia inmediata a los damnificados.

“Llegamos con asistencia inmediata a quienes se encuentran atravesando esta situación tan difícil”, remarcó Félix.

Distritos y barrios afectados

Las tareas se concentraron especialmente en la zona de La Cañadita y Los Dos Álamos, en el distrito de Cañada Seca; en Los Coroneles, en Cuadro Nacional; y en distintos sectores de Ciudad, particularmente en la Isla del Río Diamante y en inmediaciones de la calle Tulio Angrimán.

En algunos de estos puntos, la crecida del río y el anegamiento obligaron a realizar evacuaciones preventivas, con el objetivo de resguardar la integridad de los vecinos hasta que las condiciones permitan el regreso seguro a sus hogares.

El operativo municipal incluyó maquinaria pesada, personal técnico y cuadrillas de asistencia, en un contexto que fue calificado como excepcional por la magnitud de la crecida y el impacto territorial del fenómeno climático.

Omar Felix, tormentas en san rafael
La Municipalidad de San Rafael desplegó un amplio operativo de asistencia en las zonas afectadas.

Pedido por mayor control en los cauces

Durante la recorrida, el intendente sanrafaelino también volvió a poner el foco en la necesidad de reforzar los controles sobre el cauce del río Diamante y las zonas inundables, una demanda que el municipio viene planteando desde hace tiempo.

Omar Felix, tormentas en san rafael
El Intendente Omar Félix supervisó las tareas de recuperación por parte de los equipos de obras pública, y la asistencia a los damnificados por parte de las áreas sociales.

“Desde el municipio hemos presentado reclamos varios alertando sobre desvíos del curso de agua y construcciones en área de riesgo”, sostuvo Félix, al reclamar una mayor intervención de los organismos provinciales competentes, como la Dirección de Hidráulica de Mendoza y el Departamento General de Irrigación.

