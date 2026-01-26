Mercedes Rus apoyó la baja de la edad de imputabilidad y destacó el avance de la Ley Penal Juvenil

Rus aclaró que la baja de la edad de imputabilidad no constituye una solución aislada. "Hay que pensar en un plan de contención para esos jóvenes"

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , celebró la incorporación del tratamiento de la Ley Penal Juvenil al temario de sesiones extraordinarias que se desarrollarán en febrero próximo. El objetivo de avanzar en la reducción de la edad de imputabilidad a los 13 años .

“ Es un debate que debemos dar con responsabilidad . La reforma penal tiene que adecuarse a la realidad jurídica actual. El Código Civil y Comercial ya fija en su artículo 25 una nueva categoría a partir de los 13 años en cuanto a la consideración de la persona humana. El sistema penal no puede seguir desfasado ”, afirmó la funcionaria.

En ese marco, Rus recordó que en marzo de 2024 presentó ante la Nación, junto al gobernador Alfredo Cornejo y el procurador Alejandro Gullé , un proyecto integral de reforma penal . La iniciativa incluye el agravamiento de penas para el robo de luminarias y medidores , delitos que afectan servicios públicos esenciales, y la incorporación como delito de la portación de elementos aptos para delinquir .

El proyecto también propone cortar el circuito ilegal de armas , mediante el agravamiento de la portación y tenencia ilegal. “ Cada arma ilegal en la calle es una amenaza concreta para los mendocinos ”, sostuvo la ministra.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En materia de seguridad vial, la reforma impulsa una mayor inhabilitación para quienes provoquen muertes conduciendo bajo los efectos del alcohol, reforzando el carácter preventivo y sancionatorio del sistema.

Además, la propuesta incorpora nuevas figuras vinculadas a los ciberdelitos y la tipificación de la suplantación de identidad como delito penal, con el objetivo de actualizar el Código frente a las nuevas modalidades delictivas.

No obstante, Rus aclaró que la baja de la edad de imputabilidad no constituye una solución aislada. “Hay que pensar en un plan de contención para esos jóvenes que se van a mover dentro del sistema penitenciario, bajo un esquema de contención o un sistema alternativo de penas, según la gravedad del delito”, concluyó.