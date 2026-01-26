26 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Reforma penal

Mercedes Rus apoyó la baja de la edad de imputabilidad y destacó el avance de la Ley Penal Juvenil

La ministra de Seguridad Mercedes Rus celebró que la Ley Penal Juvenil sea tratada en sesiones extraordinarias. Advirtió sobre la falta de contención para los jóvenes.

Rus aclaró que la baja de la edad de imputabilidad no constituye una solución aislada. Hay que pensar en un plan de contención para esos jóvenes

Rus aclaró que la baja de la edad de imputabilidad no constituye una solución aislada. "Hay que pensar en un plan de contención para esos jóvenes"

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Política

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, celebró la incorporación del tratamiento de la Ley Penal Juvenil al temario de sesiones extraordinarias que se desarrollarán en febrero próximo. El objetivo de avanzar en la reducción de la edad de imputabilidad a los 13 años.

Es un debate que debemos dar con responsabilidad. La reforma penal tiene que adecuarse a la realidad jurídica actual. El Código Civil y Comercial ya fija en su artículo 25 una nueva categoría a partir de los 13 años en cuanto a la consideración de la persona humana. El sistema penal no puede seguir desfasado”, afirmó la funcionaria.

Lee además
Martín Menem ratificó que el Gobierno bajará la edad de imputabilidad: Tolerancia cero.
Decisión política

Menem ratificó que el Gobierno bajará la edad de imputabilidad: "Tolerancia cero"
El oficialismo reimpulsa el debate de baja de imputabilidad.
El otro debate que se viene

Bullrich apura el debate en el Congreso por la baja de la edad de imputabilidad

En ese marco, Rus recordó que en marzo de 2024 presentó ante la Nación, junto al gobernador Alfredo Cornejo y el procurador Alejandro Gullé, un proyecto integral de reforma penal. La iniciativa incluye el agravamiento de penas para el robo de luminarias y medidores, delitos que afectan servicios públicos esenciales, y la incorporación como delito de la portación de elementos aptos para delinquir.

Un sistema penal acorde a la realidad jurídica actual

El proyecto también propone cortar el circuito ilegal de armas, mediante el agravamiento de la portación y tenencia ilegal. “Cada arma ilegal en la calle es una amenaza concreta para los mendocinos”, sostuvo la ministra.

mercedes rus, imputabilidad, mendoza
“Es un debate que debemos dar con responsabilidad. La reforma penal tiene que adecuarse a la realidad jurídica actual

“Es un debate que debemos dar con responsabilidad. La reforma penal tiene que adecuarse a la realidad jurídica actual", manifestó Rus.

En materia de seguridad vial, la reforma impulsa una mayor inhabilitación para quienes provoquen muertes conduciendo bajo los efectos del alcohol, reforzando el carácter preventivo y sancionatorio del sistema.

Además, la propuesta incorpora nuevas figuras vinculadas a los ciberdelitos y la tipificación de la suplantación de identidad como delito penal, con el objetivo de actualizar el Código frente a las nuevas modalidades delictivas.

No obstante, Rus aclaró que la baja de la edad de imputabilidad no constituye una solución aislada. “Hay que pensar en un plan de contención para esos jóvenes que se van a mover dentro del sistema penitenciario, bajo un esquema de contención o un sistema alternativo de penas, según la gravedad del delito”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Así capturaron en Las Heras al acusado por el homicidio en Luján de Cuyo

Luján de Cuyo: el caso del joven que tiene más de 100 detenciones y sigue cayendo

"Los culpables tienen que pagar": el reclamo de la familia de Gerardo Giménez tras el homicidio en Luján de Cuyo

Accidente vial en Las Heras: un ciclista murió tras chocar con un colectivo

Maipú: tiene 15 años y lo detuvieron armado, tras asaltar a tres jóvenes

Importante golpe al robo de cobre en Luján de Cuyo

Hay tres detenidos por el homicidio durante un cumpleaños en Luján de Cuyo

Así trabaja el cuerpo de Bomberos en los rastrillajes para la búsqueda de personas en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
La Policía secuestró armas de fuego, municiones y otros elementos de interés judicial
Llevaba armas

Así capturaron en Las Heras al acusado por el homicidio en Luján de Cuyo

Las Más Leídas

Estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero en el paso Los Libertadores. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 26 de enero.
¡Atención viajeros!

Reabre el Paso Internacional Los Libertadores este lunes: a partir de qué hora

A 41 años del terremoto que cambió a toda Mendoza: entre casas destruidas y muertos
efeméride provincial

A 41 años del terremoto que cambió a toda Mendoza: entre casas destruidas y muertos

En las redes sociales se multiplicaron los mensajes para despedir a Gerardo Giménez, quien era padre y vivía en Luján de Cuyo.
buscan a más sospechosos

Hay tres detenidos por el homicidio durante un cumpleaños en Luján de Cuyo

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 26 de enero en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 26 de enero en Mendoza