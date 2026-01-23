Bullrich apura el debate en el Congreso por la baja de la edad de imputabilidad

El oficialismo reimpulsa el debate de baja de imputabilidad.

La ministra de Seguridad de la Nación , Patricia Bullrich , volvió a presionar para que el Congreso avance este año con el debate de la reforma del Régimen Penal Juvenil , que incluye la baja de la edad de imputabilidad , una de las iniciativas más controvertidas en materia de seguridad.

A través de un mensaje publicado en la red social X , la funcionaria y referente de La Libertad Avanza instó a los legisladores a discutir el proyecto y planteó el tema en términos de fuerte confrontación política.

“ Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso : o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitás nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes”, expresó.

Bullrich cuestionó con dureza el esquema vigente y lo vinculó a hechos delictivos graves cometidos por menores. “ ¿Cuántos casos más hacen falta? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 apuñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes”, advirtió.

En ese sentido, sostuvo que “el menor que delinque, las paga” y remarcó que quien comete un homicidio “no puede volver a su casa como si nada”, sin consecuencias y con “vía libre para delinquir”.

Senado de la Nación Argentina, sesión Presupuesto 2026, 26-12-2025 El Senado se prepara para debatir la baja de la imputabilidad que impulsa Patricia Bullrich. Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina

“Basta de este sistema vergonzoso que protege delincuentes y abandona a las víctimas”, agregó la ministra, en un mensaje que volvió a reactivar el debate público sobre la edad de responsabilidad penal.

Baja de imputabilidad: el modelo que propone el oficialismo

Según Bullrich, la reforma apunta a alinear a la Argentina con el estándar de países vecinos, incorporando responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas para menores.

“Se les terminó la impunidad por edad”, concluyó, al dejar en claro que el oficialismo buscará avanzar con el tratamiento legislativo de la iniciativa durante el año parlamentario en curso.