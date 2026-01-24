24 de enero de 2026
Martín Menem ratificó que el Gobierno bajará la edad de imputabilidad: "Tolerancia cero"

El legislador Martín Menem aseguró que esta decisión política responde a "un mandato claro" dado por los argentinos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó este sábado que la administración de Javier Milei impulsará la baja de la edad de imputabilidad durante el transcurso de este año, como parte de la Reforma del Código Penal.

El legislador aseguró que esta decisión política responde a "un mandato claro" expresado por la ciudadanía en las urnas y ratificó la postura de "tolerancia cero" ante el delito que sostiene el oficialismo, según supo la Agencia Noticias Argentinas. "Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión", afirmó Menem al justificar la urgencia de la medida en el marco de la agenda legislativa de La Libertad Avanza (LLA).

Martín Menem asegura que este año bajarán la edad de imputabilidad

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el titular de la Cámara baja sostuvo que la reforma es necesaria para garantizar que "el que las hace, las paga", reafirmando uno de los pilares discursivos del Gobierno nacional en materia de seguridad.

Según Menem, la iniciativa no admite "medias tintas" y busca transformar el sistema penal juvenil para adaptarlo a las demandas actuales de la sociedad argentina.

