Tragedia

Accidente vial en Las Heras: un ciclista murió tras chocar con un colectivo

Ocurrió en calle Independencia y Álvarez Condarco. Las razones del accidente vial son materia de investigación. El hombre tenía 78 años.

Al ciclista lo trasladaron al Hospital Central pero falleció

Al ciclista lo trasladaron al Hospital Central pero falleció 

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Policiales

Un ciclista de 78 años falleció este lunes como consecuencia de una colisión con un colectivo del grupo 600, ocurrida en el departamento de Las Heras. El accidente vial tuvo lugar el domingo alrededor de las 20, en la intersección de calles Independencia y Álvarez Condarco, cuando por razones que aún se investigan, se produce el impacto.

Tras el choque, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde permaneció internado. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, este lunes por la tarde se confirmó su fallecimiento. La víctima fue identificada como Juan Tello.

Accidente vial en Las Heras entre un colectivo y un ciclista

De acuerdo con la información preliminar, Tello circulaba en bicicleta de Oeste a Este por calle Independencia, mientras que el colectivo se desplazaba de Norte a Sur por Álvarez Condarco. Por causas que son materia de investigación, se produjo la colisión.

Ambulancia - Mendoza
Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) diagnosticó a la víctima con Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) grave

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) diagnosticó a la víctima con Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) grave

Según informaron fuentes policiales, tras el impacto el ciclista perdió el control de su bicicleta y cayó de cabeza sobre la calzada. Luego de un llamado al 911, efectivos policiales arribaron al lugar y constataron que el hombre yacía tendido junto a la banquina, en delicado estado de salud.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) diagnosticó a la víctima con Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) grave, motivo por el cual fue derivado al hospital Central, donde finalmente perdió la vida este lunes por la tarde.

