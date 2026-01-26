26 de enero de 2026
Ocurrió en Perdriel

Conmoción en Luján de Cuyo por el homicidio de Gerardo Giménez: pedidos de Justicia y mensajes de despedida

El hombre de 40 años fue asesinado de un disparo tras una discusión por ruidos molestos. Familiares y amigos lo despidieron en redes sociales y reclamaron Justicia.

 Por Carla Canizzaro

Tras el homicidio de Gerardo Mauricio Giménez (40) en Luján de Cuyo, familiares, amigos y seres queridos lo despidieron con emotivos mensajes en redes sociales y enviaron fuerzas a su esposa e hijos. El hecho ocurrió luego de un altercado originado por ruidos molestos durante un festejo familiar, que terminó de manera trágica cuando la víctima recibió un disparo de arma de fuego.

En el marco de la investigación, la Justicia logró la detención de tres hombres, y al menos dos de ellos serán imputados en las próximas horas, según confirmaron fuentes judiciales.

Mensajes de despedida y reclamos de justicia en redes sociales

Tras conocerse la noticia de su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor y despedida, donde lo recordaron como "una buena persona" y expresaron condolencias a su entorno más cercano. En Facebook, conocidos de Giménez manifestaron su tristeza y reclamaron Justicia.

"Que en paz descanses y mis condolencias a la familia. Fuiste una excelente persona, Gerardo", expresó uno de los mensajes. Otro comentario señalaba: "QEPD primo. Dios hará su justicia. Fuerza para mis tíos, mis primos, tu señora y tus niños".

Sin embargo, uno de los posteos más emotivos fue el de una familiar cercana, quien publicó un fuerte mensaje reclamando esclarecimiento del crimen: "La Justicia no es un privilegio, es un derecho. Hoy alzamos la voz para que la verdad salga a la luz, para que cada acto injusto tenga respuesta y cada persona reciba el respeto que merece".

El mensaje concluyó con un pedido contundente: "Los culpables tienen que pagar. Dejaron a una familia sin padre, hermano, hijo y esposo. La Justicia no devuelve la vida, pero puede devolver la dignidad".

Hay tres detenidos por el homicidio de Gerardo Giménez en Luján de Cuyo

Durante las primeras horas de investigación, la justicia logró la detención de al menos tres hombres que estarían vinculados al brutal homicidio de Gerardo Mauricio Giménez (40). A la captura del presunto autor material del homicidio -un joven de 26 años-, se le sumó también la detención de otros dos hombres, uno de ellos con un arma de fuego en su poder que podría haber sido utilizada en el ataque.

Fuentes judiciales dijeron que los hermanos Brian y Emiliano Gatica Briceño, serán imputados en breve por el homicidio. En tanto que el tercero podría zafar de dicha acusación y quedar señalado, solamente, por la tenencia de arma.

Captura

Además, se supo que la fiscal de homicidios, Andrea Lazo, solicitó el pedido de captura de una pareja que participó del crimen. Esas personas están siendo buscadas intensamente por estas horas.

La captura de los sospechosos y cómo continúa la investigación

Con el testimonio de testigos, la policía detuvo, en cuestión de minutos, al presunto autor material del crimen, un joven de 26 años.

Horas después, tras un allanamiento, detuvieron a un segundo sospechoso y finalmente cayó un tercer acusado en Las Heras. Por estas horas, la fiscalía de homicidios define la acusación para cada uno de estos.

El homicidio ocurrió sólo tres días después de otro hecho similar ocurrido en Godoy Cruz, cuando también durante un cumpleaños mataron a un joven de 17 años, en tanto que otros dos jóvenes fueron baleados -uno de estos permanece aún internado-.

