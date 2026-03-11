Definieron la condena para el datero del homicidio de Martín Salzmann en Guaymallén

La justicia decidió hoy, tras una audiencia de cesura, la pena para el “datero” del homicidio de Martín Salzmann, el hombre que fue asesinado durante un intento de robo en un lubricentro en Guaymallén, hecho por el cual en noviembre del 2025 ya habían sido condenados los otros cuatro acusados del crimen.
Este último condenado es Ariel Quarñolo, quien fue sentenciado a 15 años de cárcel como autor de un homicidio en ocasión de robo. Esto, luego de que un jurado popular lo declarara culpable de ese delito en un juicio por jurado.
Tras el ofrecimiento de pruebas realizado por el Ministerio Público Fiscal (que solicitó una pena de 14 años y 4 meses), la querella oficial (que solicitó una pena de 16 años); y la defensa técnica (que solicitó 13 años), el Juez Mauricio Juan impuso una pena de 15 años de prisión.
Para la justicia, Quarñolo fue quien ofició de “datero” en el intento de robo al lubricentro de Salzmann, con el objetivo de robar una importante cantidad de dinero. Sin embargo, todo derivó en un desenlace fatal.