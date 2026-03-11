11 de marzo de 2026
Definieron la condena para el datero del homicidio de Martín Salzmann en Guaymallén

Tras el juicio por jurado, decidieron hoy la pena para el "datero" del homicidio de Martín Salzmann, en un lubricentro de Guaymallén.

Ariel Quarñolo, condenado por el homicidio de Martín Salzmann. 

La justicia decidió hoy, tras una audiencia de cesura, la pena para el “datero” del homicidio de Martín Salzmann, el hombre que fue asesinado durante un intento de robo en un lubricentro en Guaymallén, hecho por el cual en noviembre del 2025 ya habían sido condenados los otros cuatro acusados del crimen.

Este último condenado es Ariel Quarñolo, quien fue sentenciado a 15 años de cárcel como autor de un homicidio en ocasión de robo. Esto, luego de que un jurado popular lo declarara culpable de ese delito en un juicio por jurado.

De esta forma, los cinco imputados que tenía la causa por el homicidio ocurrido en Guaymallén terminaron siendo condenados a penas de entre 15 y 22 años y medio de cárcel.

Definieron la condena para el datero del homicidio de Martín Salzmann en Guaymallén

Este miércoles se realizó en el Polo Judicial la audiencia de cesura para definir la pena hacia Quarñolo, ya declarado culpable por el homicidio de Martín Salzmann, ocurrida en febrero del 2023 en un lubricentro de calle Mitre, en Guaymallén.

Tras el ofrecimiento de pruebas realizado por el Ministerio Público Fiscal (que solicitó una pena de 14 años y 4 meses), la querella oficial (que solicitó una pena de 16 años); y la defensa técnica (que solicitó 13 años), el Juez Mauricio Juan impuso una pena de 15 años de prisión.

Para la justicia, Quarñolo fue quien ofició de “datero” en el intento de robo al lubricentro de Salzmann, con el objetivo de robar una importante cantidad de dinero. Sin embargo, todo derivó en un desenlace fatal.

Por el caso mismo caso, y en instancia de juicio abreviado ya habían sido previamente condenados Brian Garro (15 años y 6 meses), Martín Falcón (23 años y 6 meses), Jorge Daniel Romero y Sebastián Palacios (ambos a 22 años y 6 meses).

