Juicio por jurado: declararon culpable a Ariel Quarñolo, el 'datero' del homicidio de Martín Salzmann

JUICIO POR JURADO POR LA MUERTE DE NORBERTO MARTÍN SALZMANN- VEREDICTO Novedades en el caso del "crimen del lubricentro": Quarñolo fue declarado culpable Desde las 15, en la sala 15 del Polo Judicial Penal, se desarrolló una nueva audiencia en la causa. Por decisión unánime, el jurado popular determinó que el ex empleado de Salzmann fue hallado culpable "en calidad de coautor por el delito de robo agravado por homicidio, agravado por el uso de arma de fuego ".

En base a esta decisión, adoptada por unanimidad por todos los integrantes del jurado, se valida la hipótesis de la fiscalía de que Quarñolo aportó información clave para la planificación y ejecución del asalto. Según la acusación, conocía la existencia de una caja fuerte en el comercio, la presencia de una suma elevada de dinero en su interior y también la conexión del local con la vivienda de la víctima en Mitre y Mathus Hoyos de Guaymallén.

Con una pena que podría alcanzar hasta 15 años de prisión, el ex empleado de Salzmann se suma al grupo de cuatro personas que ya fueron condenadas por el homicidio ocurrido en 2023 mediante juicios abreviados. En ese marco, Brian Exequiel Garro recibió una condena de 15 años y 6 meses de prisión. En tanto, Jorge Daniel Romero y Sebastián Marcos Palacio fueron sentenciados a 22 años y 6 meses. Por último, Martín Carlos Falcón recibió la pena más alta: 23 años y 6 meses de prisión.

El veredicto final se conocerá la próxima semana, ya que antes se realizará la audiencia de cesura. La sentencia será dada a conocer por el juez Mauricio Juan.