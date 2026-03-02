Lo acusan de "datero" de un homicidio, arriesga más de 15 años de cárcel y él dice que también es víctima

Ariel Quarñolo, imputado por homicidio por la muerte de Norberto Martín Salzmann

El segundo juicio por jurados de 2026 comenzó este lunes en Mendoza y tiene como eje uno de los casos criminales más conmocionantes de los últimos años: el homicidio de Norberto Martín Salzmann , ocurrido en febrero de 2023 en el departamento de Guaymallén . También conocido como el "crimen del lubricentro" .

El debate oral se desarrolla en la Sala 15 del Polo Judicial Penal , donde un jurado popular deberá determinar la responsabilidad penal de Ariel Quarñolo , único acusado que llega a esta instancia.

El proceso es dirigido por el juez técnico Mauricio Juan , quien dio inicio a los alegatos de apertura y brindó las instrucciones legales correspondientes a los miembros del jurado, quienes tendrán la misión de emitir un veredicto tras escuchar la prueba producida durante el debate.

Ariel Quarñolo, exempleado de la víctima , está imputado por homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego , un delito que contempla penas de prisión perpetua en caso de recaer condena.

En el hecho participaron cinco personas. Cuatro de ellas fueron condenadas previamente mediante juicio abreviado, con penas que oscilan entre 15 y 23 años y medio de prisión.

El único imputado que no aceptó ese acuerdo fue Ariel Quarñolo, quien optó por sostener su inocencia y someterse a un juicio por jurados.

Ariel Quarñolo, exempleado de la víctima, está imputado por homicidio en ocasión de robo

En el debate intervienen: Fernando Guzzo, en representación del Ministerio Público Fiscal, Claudia Vélez, como abogada querellante y Fernando Peñaloza, a cargo de la defensa técnica del acusado.

Alegatos de apertura: las posturas enfrentadas

Durante su alegato inicial, el fiscal Fernando Guzzo sostuvo que la prueba reunida demostrará que Ariel Quarñolo actuó como "datero" o informante del robo que culminó con el homicidio de Salzmann.

El fiscal Fernando Guzzo sostuvo que la prueba reunida demostrará que Ariel Quarñolo actuó como "datero"

"La prueba del Ministerio Público Fiscal va a demostrar que Iván Quarñolo fue el datero, el informante de un robo que terminó en un homicidio", afirmó el fiscal ante el jurado.

Según la hipótesis de la Fiscalía de Homicidios, el acusado habría aportado información clave para la planificación y ejecución del asalto, lo que lo convierte, según la acusación, en coautor del delito, en igualdad de condiciones con los cuatro ya condenados.

Guzzo destacó que Quarñolo conocía:

La existencia de una caja fuerte en el comercio.

Que en ese momento habría mayor cantidad de dinero debido a la inminente salida de vacaciones de la víctima.

La conexión interna entre el lubricentro y la vivienda de Salzmann.

Para la Fiscalía, el robo no se habría concretado sin esos datos precisos, que habrían sido proporcionados a personas del entorno cercano del imputado.

La querella: "No es una víctima"

A su turno, la abogada querellante Claudia Vélez presentó ante el jurado a los familiares de la víctima y remarcó el reclamo de justicia. "Toda la familia de Martín está pidiendo justicia", expresó.

Vélez sostuvo que Quarñolo no puede ser considerado una víctima del hecho, sino que formó parte de la banda que ingresó al lubricentro el día del crimen.

"Toda la familia de Martín está pidiendo justicia", expresó

La defensa: "Siempre defendió su inocencia"

El abogado defensor Fernando Peñaloza afirmó que su asistido es el único de los implicados que decidió no admitir responsabilidad y mantener su inocencia desde el inicio de la causa.

El letrado describió a Quarñolo como un hombre de 31 años que lleva tres años detenido, padre de un niño de casi cuatro años, trabajador en un taller mecánico familiar y colaborador en el lubricentro de Salzmann, donde realizaba tareas de cambio de aceite, atención al público y manejo de dinero.

Fernando Peñaloza afirmó que su asistido es el único de los implicados que decidió no admitir responsabilidad

Según la versión defensiva, el día del hecho Quarñolo también habría sido víctima del asalto:

Fue atacado por uno de los agresores.

Lo ataron con alambre y lo arrojaron al suelo.

Peñaloza agregó un elemento que considera relevante: mientras el robo estaba en curso, ingresó un cliente al local y los delincuentes obligaron a Quarñolo a atenderlo rápidamente "para sacárselo de encima".

"¿Por qué estaría hoy siendo acusado?", planteó el defensor. "Porque desde el primer momento en que ocurre el robo y comienza a intervenir la Policía, se instala la idea de que alguien había dado el dato".

El jurado popular deberá analizar la prueba testimonial, pericial y documental para determinar la responsabilidad penal de Ariel Quarñolo. El veredicto marcará un nuevo capítulo en uno de los casos judiciales más resonantes de Mendoza y pondrá a prueba nuevamente el sistema de juicio por jurados en la provincia.

Cómo ocurrió el homicidio del comerciante

Norberto Martín Salzmann, de 51 años fue asesinado de un balazo durante un asalto en un lubricentro de Guaymallén. Las primeras informaciones indicaron que la víctima defendió a su hija de los asaltantes y recibió el disparo. En tanto que los ladrones huyeron en una camioneta que luego incendiaron.

Norberto Martín Salzmann, de 51 años fue asesinado de un balazo durante un asalto en un lubricentro de Guaymallén

El homicidio ocurrió en un lubricentro ubicado sobre calle Mitre al 2.100, casi en el cruce con Mathus Hoyos, en Guaymallén. El objetivo de los delincuentes era robar dinero y al parecer tenían una información sobre la existencia de dinero en el lugar.

En este contexto, los delincuentes comenzaron a agredir a la mujer y el hombre la defendió, provocando que uno de los ladrones lo golpeara. Acto seguido, le disparó en el pecho y luego los delincuentes escaparon. La víctima recibió un balazo en el pecho y murió a los pocos minutos.

Según testigos, los tres delincuentes escaparon en una camioneta Chevrolet S10 que luego apareció incendiada en el barrio Capilla de Nieve, en Guaymallén. El rodado había sido robado.