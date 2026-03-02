2 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Juicio por jurado

Lo acusan de "datero" de un homicidio, arriesga más de 15 años de cárcel y él dice que también es víctima

Un jurado popular deberá determinar la responsabilidad penal de Ariel Quarñolo, imputado por homicidio en ocasión de robo por la muerte de Norberto Martín Salzmann.

Ariel Quarñolo, imputado por homicidio por la muerte de Norberto Martín Salzmann

Ariel Quarñolo, imputado por homicidio por la muerte de Norberto Martín Salzmann

 Por Carla Canizzaro

El segundo juicio por jurados de 2026 comenzó este lunes en Mendoza y tiene como eje uno de los casos criminales más conmocionantes de los últimos años: el homicidio de Norberto Martín Salzmann, ocurrido en febrero de 2023 en el departamento de Guaymallén. También conocido como el "crimen del lubricentro".

El debate oral se desarrolla en la Sala 15 del Polo Judicial Penal, donde un jurado popular deberá determinar la responsabilidad penal de Ariel Quarñolo, único acusado que llega a esta instancia.

Lee además
El homicidio de Torres ocurrió en Los Corralitos, Guaymallén.
juicio abreviado

Confesó que mató en Guaymallén por una infidelidad y lo condenaron
El homicidio ocurrió en la madrugada, en Guaymallén. 
buscan a los agresores

Asesinaron a un joven en Guaymallén e investigan el móvil
Embed - JUICIO POR JURADO POR LA MUERTE DE NORBERTO MARTÍN SALZMANN- ALEGATOS DE APERTURA

Un juicio por jurados que busca esclarecer el crimen

El proceso es dirigido por el juez técnico Mauricio Juan, quien dio inicio a los alegatos de apertura y brindó las instrucciones legales correspondientes a los miembros del jurado, quienes tendrán la misión de emitir un veredicto tras escuchar la prueba producida durante el debate.

mauricio juan, juez, juicio por jurado, mendoza
El proceso es dirigido por el juez técnico Mauricio Juan

El proceso es dirigido por el juez técnico Mauricio Juan

Ariel Quarñolo, exempleado de la víctima, está imputado por homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego, un delito que contempla penas de prisión perpetua en caso de recaer condena.

En el hecho participaron cinco personas. Cuatro de ellas fueron condenadas previamente mediante juicio abreviado, con penas que oscilan entre 15 y 23 años y medio de prisión.

El único imputado que no aceptó ese acuerdo fue Ariel Quarñolo, quien optó por sostener su inocencia y someterse a un juicio por jurados.

ariel quarñolo, juicio por jurado, mendoza, crimen del lubricentro
Ariel Quarñolo, exempleado de la víctima, está imputado por homicidio en ocasión de robo

Ariel Quarñolo, exempleado de la víctima, está imputado por homicidio en ocasión de robo

En el debate intervienen: Fernando Guzzo, en representación del Ministerio Público Fiscal, Claudia Vélez, como abogada querellante y Fernando Peñaloza, a cargo de la defensa técnica del acusado.

Alegatos de apertura: las posturas enfrentadas

Durante su alegato inicial, el fiscal Fernando Guzzo sostuvo que la prueba reunida demostrará que Ariel Quarñolo actuó como "datero" o informante del robo que culminó con el homicidio de Salzmann.

fernando guzzo, juicio, mendoza
El fiscal Fernando Guzzo sostuvo que la prueba reunida demostrará que Ariel Quarñolo actuó como

El fiscal Fernando Guzzo sostuvo que la prueba reunida demostrará que Ariel Quarñolo actuó como "datero"

"La prueba del Ministerio Público Fiscal va a demostrar que Iván Quarñolo fue el datero, el informante de un robo que terminó en un homicidio", afirmó el fiscal ante el jurado.

Según la hipótesis de la Fiscalía de Homicidios, el acusado habría aportado información clave para la planificación y ejecución del asalto, lo que lo convierte, según la acusación, en coautor del delito, en igualdad de condiciones con los cuatro ya condenados.

Guzzo destacó que Quarñolo conocía:

  • La existencia de una caja fuerte en el comercio.

  • Que en ese momento habría mayor cantidad de dinero debido a la inminente salida de vacaciones de la víctima.

  • La conexión interna entre el lubricentro y la vivienda de Salzmann.

Para la Fiscalía, el robo no se habría concretado sin esos datos precisos, que habrían sido proporcionados a personas del entorno cercano del imputado.

Quarñolo es coautor al igual que los otros cuatro ya condenados Quarñolo es coautor al igual que los otros cuatro ya condenados

La querella: "No es una víctima"

A su turno, la abogada querellante Claudia Vélez presentó ante el jurado a los familiares de la víctima y remarcó el reclamo de justicia. "Toda la familia de Martín está pidiendo justicia", expresó.

Vélez sostuvo que Quarñolo no puede ser considerado una víctima del hecho, sino que formó parte de la banda que ingresó al lubricentro el día del crimen.

claudia vélez, juicio, mendoza

"Toda la familia de Martín está pidiendo justicia", expresó

La defensa: "Siempre defendió su inocencia"

El abogado defensor Fernando Peñaloza afirmó que su asistido es el único de los implicados que decidió no admitir responsabilidad y mantener su inocencia desde el inicio de la causa.

El letrado describió a Quarñolo como un hombre de 31 años que lleva tres años detenido, padre de un niño de casi cuatro años, trabajador en un taller mecánico familiar y colaborador en el lubricentro de Salzmann, donde realizaba tareas de cambio de aceite, atención al público y manejo de dinero.

fernando peñaloza, juicio, juicio por jurados, mendoza
Fernando Peñaloza afirmó que su asistido es el único de los implicados que decidió no admitir responsabilidad

Fernando Peñaloza afirmó que su asistido es el único de los implicados que decidió no admitir responsabilidad

Según la versión defensiva, el día del hecho Quarñolo también habría sido víctima del asalto:

  • Fue atacado por uno de los agresores.

  • Lo ataron con alambre y lo arrojaron al suelo.

Peñaloza agregó un elemento que considera relevante: mientras el robo estaba en curso, ingresó un cliente al local y los delincuentes obligaron a Quarñolo a atenderlo rápidamente "para sacárselo de encima".

"¿Por qué estaría hoy siendo acusado?", planteó el defensor. "Porque desde el primer momento en que ocurre el robo y comienza a intervenir la Policía, se instala la idea de que alguien había dado el dato".

El jurado popular deberá analizar la prueba testimonial, pericial y documental para determinar la responsabilidad penal de Ariel Quarñolo. El veredicto marcará un nuevo capítulo en uno de los casos judiciales más resonantes de Mendoza y pondrá a prueba nuevamente el sistema de juicio por jurados en la provincia.

Cómo ocurrió el homicidio del comerciante

Norberto Martín Salzmann, de 51 años fue asesinado de un balazo durante un asalto en un lubricentro de Guaymallén. Las primeras informaciones indicaron que la víctima defendió a su hija de los asaltantes y recibió el disparo. En tanto que los ladrones huyeron en una camioneta que luego incendiaron.

homicidio lubricentro guaymallen.jpeg
Norberto Martín Salzmann, de 51 años fue asesinado de un balazo durante un asalto en un lubricentro de Guaymallén

Norberto Martín Salzmann, de 51 años fue asesinado de un balazo durante un asalto en un lubricentro de Guaymallén

El homicidio ocurrió en un lubricentro ubicado sobre calle Mitre al 2.100, casi en el cruce con Mathus Hoyos, en Guaymallén. El objetivo de los delincuentes era robar dinero y al parecer tenían una información sobre la existencia de dinero en el lugar.

En este contexto, los delincuentes comenzaron a agredir a la mujer y el hombre la defendió, provocando que uno de los ladrones lo golpeara. Acto seguido, le disparó en el pecho y luego los delincuentes escaparon. La víctima recibió un balazo en el pecho y murió a los pocos minutos.

Según testigos, los tres delincuentes escaparon en una camioneta Chevrolet S10 que luego apareció incendiada en el barrio Capilla de Nieve, en Guaymallén. El rodado había sido robado.

Temas
Seguí leyendo

General Alvear: limpiaba una máquina y sufrió la amputación de su mano derecha

Sorprendente giro en la causa por la nena atrincherada en La Paz

Grave incendio en una fábrica de muebles en Lavalle

Terrible accidente vial en Maipú: dos heridos

Paradero y muerte en Alta Montaña: hallaron sin vida a una mujer en Uspallata

Tras un operativo en Guaymallén, se desactivó una juntada de motos: hubo múltiples infracciones

Maipú: un hombre perdió la vida tras chocar contra un árbol en solitario

​Atropelló y mató a un peatón en San Rafael: ¿qué determinó el dosaje de alcohol?

LO QUE SE LEE AHORA
Triste desenlace tras la denuncia de paradero de una mujer en Alta Montaña. 
conmoción

Paradero y muerte en Alta Montaña: hallaron sin vida a una mujer en Uspallata

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1343 del domingo 1 de marzo.
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1343 del domingo 1 de marzo

Resultados del Quini 6 hoy domingo 1 de marzo: números ganadores del sorteo 3352.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 1 de marzo: números ganadores del sorteo 3352

Triste desenlace tras la denuncia de paradero de una mujer en Alta Montaña. 
conmoción

Paradero y muerte en Alta Montaña: hallaron sin vida a una mujer en Uspallata

La Paz quedó conmocionado con el caso de la menor armada en una escuela. 
revuelo en el este

Sorprendente giro en la causa por la nena atrincherada en La Paz

El accidente vial ocurrió esta madrugada en Roma e Irigoyen de Maipú.
operativo de rescate

Terrible accidente vial en Maipú: dos heridos