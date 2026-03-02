Grave incendio en una fábrica de muebles en Lavalle

El incendio ocurrió en un predio ubicado sobre calle Tres de Mayo, casi intersección con Ruta 36 de Lavalle.

Un incendio de importantes dimensiones se desató este lunes por la mañana en un depósito de muebles del departamento de Lavalle, y provocó pérdidas totales en la estructura y la mercadería almacenada en el lugar, en tanto que afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

El siniestro se registró minutos después de las 6 y demandó la intervención de bomberos y personal policial.

Tras varias horas de trabajo, los efectivos lograron sofocar las llamas, aunque lamentablemente las pérdidas fueron muy importantes. En resumen, se calcula que se perdieron entre 400 y 500 muebles, dijeron los propietarios.

Según la información oficial, los primeros llamados a la línea de emergencias ingresaron desde vecinos de la zona, quienes alertaron sobre la presencia de llamas en la fábrica de muebles “Mueblería DS”, ubicada en calle Tres de Mayo, a unos 100 metros de Ruta 36, en jurisdicción de la Comisaría 17 de Lavalle.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron la magnitud del fuego y solicitaron apoyo inmediato. Trabajaron en el sitio personal de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Lavalle, quienes realizaron intensas tareas para sofocar las llamas y evitar su propagación.

Tras las labores de rigor, se confirmó la afectación total de un galpón de aproximadamente 60 metros de ancho por 40 metros de largo, donde se almacenaban entre 400 y 500 muebles, además de diversa maquinaria utilizada para la fabricación.

Entre los elementos dañados se contabilizaron dos compresores, amoladoras, sierras eléctricas, 10 taladros, 3 sierras circulares, 3 ruteadoras y pistolas de pintura. En este sentido, las pérdidas materiales fueron totales en el sector afectado.

Al momento del incendio, el lugar se encontraba sin moradores, por lo que no se registraron víctimas fatales ni personas heridas, según informaron las autoridades intervinientes.

En el hecho tomó intervención el Oficial Fiscal de la jurisdicción, quien dispuso las actuaciones correspondientes.

Investigan las causas del incendio en Lavalle

Por el momento, no se han podido determinar las causales del siniestro. Desde Bomberos del Cuartel Central indicaron que las causas serán establecidas a partir de las pericias que se realizarán en el lugar.

El incendio generó conmoción entre vecinos de la zona, quienes fueron los primeros en advertir el foco ígneo y dar aviso a las autoridades.

La investigación continúa para establecer cómo se originó el fuego que arrasó por completo con el depósito de la mueblería en Lavalle.