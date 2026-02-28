Violento choque entre un auto y un colectivo en San Rafael: hay heridos

Durante la mañana de este sábado, alrededor de las 8:30, se registró un violento accidente vial entre un auto y un micro en la intersección de avenida Tirasso y coronel Manuel Olascoaga, en San Rafael. Pese a la magnitud del impacto, no se reportaron víctimas fatales.

Cómo fue el impactante choque entre el auto y el colectivo en San Rafael Según información oficial, el siniestro se produjo cuando un colectivo circulaba de sur a norte por avenida Tirasso y, al llegar a la intersección con calle Olascoaga, por causas que aún se investigan, colisionó con un automóvil Renault Logan.

A raíz del impacto, una pasajera del colectivo, de 50 años, sufrió un traumatismo leve en una extremidad superior. En tanto, el conductor del Logan se trasladó por sus propios medios al hospital, donde manifestó dolor abdominal y dificultad respiratoria. Su acompañante fue diagnosticada con un traumatismo leve en la extremidad izquierda.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría correspondiente y personal de Policía Científica.