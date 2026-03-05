Estafa de Megatecnología: la única imputada enfrentará un juicio y los principales acusados siguen prófugos

Después de siete meses de investigación , la causa judicial que involucra a la empresa Megatecnología por estafas en Mendoza registró un nuevo avance. Daniela Heinrich , cuñada de los hermanos Holguín Restrepo , es hasta el momento la única imputada y enfrentará un juicio abreviado.

En tanto, Cristhian David Holguín Restrepo y su hermana Alejandra continúan prófugos de la Justicia , mientras avanza el proceso que investiga estafas vinculadas a la firma tecnológica .

Hasta el momento, la causa acumula 153 denuncias de presuntas víctimas. De ese total, 127 hechos fueron imputados a Daniela Heinrich . La abogada querellante Susana Soleti explicó que una parte importante de los casos ya tuvo algún tipo de reparación.

" 94 casos de los que presentamos como querella han sido reparados de manera parcial ", señaló Soleti en diálogo con Sitio Andino.

Según detalló la letrada, en algunos casos las víctimas lograron recuperar los equipos electrónicos que habían entregado a la empresa.

Esto fue posible cuando los damnificados pudieron identificar los dispositivos o presentar documentación que acreditara la propiedad, ya que dichos equipos se encontraban bajo depósito judicial tras haber sido incautados por la Fiscalía de Delitos Económicos durante los allanamientos vinculados a la investigación.

Juicio abreviado para Daniela Heinrich

La abogada confirmó además que Daniela Heinrich, actualmente detenida, afrontará un juicio abreviado el 18 de marzo, instancia en la que se definirá su condena.

La magistrada que interviene en el expediente adelantó que la causa podría verse "aliviada" debido a los acuerdos y reparaciones alcanzados con la mayoría de las víctimas. Sin embargo, aclaró que estas devoluciones no constituyen un atenuante legal automático.

En ese sentido, Soleti remarcó que la condena es prácticamente un hecho, aunque todavía no se determinó si será de cumplimiento efectivo o condicional.

La situación de Cristhian Holguín y su hermana

Mientras avanza el proceso contra Heinrich, Cristhian David Holguín Restrepo y su hermana Alejandra continúan prófugos. En el caso de Cristhian Holguín, existe un pedido de captura internacional, lo que limita significativamente sus movimientos fuera del país.

cristian olguin, megatecnología, estafa Cristhian David Holguín Restrepo y su hermana Alejandra continúan prófugos

No obstante, según indicaron fuentes vinculadas a la defensa, la realización del juicio abreviado podría abrir la posibilidad de que Holguín se presente voluntariamente ante la Justicia argentina, lo que permitiría su imputación formal en la causa junto a su hermana.

Un dato que podría influir en esa decisión es que Cristhian Holguín tiene hijos escolarizados en la provincia de Mendoza, situación personal que podría pesar en una eventual presentación ante los tribunales.

El caso Megatecnología

La empresa fue desarticulada el viernes 20 de agosto tras una serie de denuncias en la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos. En aquel entonces, la suma era de 14 millones de pesos, la cual aumentó con el correr de los meses y los avances en la investigación.

El local estaba ubicado en Ciudad, y los efectivos lograron secuestrar alrededor de 70 equipos informáticos, entre computadoras, procesadores, discos duros, notebooks, placas y memorias RAM. Sin embargo, el dueño, Cristhian David Holguín Restrepo, oriundo de Colombia, logró fugarse de Argentina.

allanamiento, policía, mendoza, megatecnología La Policía de Mendoza desarticuló la empresa Megatecnología en un operativo por estafas en Mendoza Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

De acuerdo con los datos del Ministerio Público Fiscal, Holguín y su familia abandonaron el país el martes 19 de agosto, un día antes de que se conocieran las primeras denuncias en su contra.

Qué pasó con el local y la explicación de su dueño que se encuentra prófugo

Días previos a las denuncias, el dueño del local comercial ubicado en calle Catamarca de la Ciudad de Mendoza realizó un video que publicó en redes sociales, donde explicó la situación actual del negocio y “asumió su error”.

Cristian Olguín, oriundo de Colombia, actualmente se encuentra prófugo. El hombre creó Megatecnología en 2015 y comercializaba celulares, tablets y accesorios. "Fue poco a poco que fui llevando el negocio a lo que realmente me ha gustado, que son todo el tema de las computadoras", afirmó y agregó que en 2017 logró abrir el local en calle Catamarca.

Entre crisis y estabilidades, Olguín comentó que a partir de 2019 su local tuvo una gran repercusión y logró abrir tres sucursales: dos en Mendoza y una en Buenos Aires, con aproximadamente 40 personas trabajando. "Hubo un punto donde comenzamos a tener cada día menos ganancia. Se complicó mucho en los últimos 2 años, han sido años realmente difíciles y me costó mucho reducir esa estructura", comentó Olguín en el video.

"Ese fue uno de mis grandes errores porque esa estructura tan pesada que se formó, hizo que el negocio fuera inviable y es mi responsabilidad", agregó. A lo largo del video, el hombre expresó que cada vez le costaba más administrar el local comercial debido a que fallaba en pagos importantes, intentos de robos y la situación económica actual "no acompañaba mucho".