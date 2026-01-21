21 de enero de 2026
Godoy Cruz: un adolescente murió tras una violenta riña a tiros durante un cumpleaños

La víctima tenía 17 años y murió al ingresar al hospital. Por el caso hay personas demoradas, entre ellas un menor señalado como presunto autor de los disparos.

Riña, tiros y muerte en Godoy Cruz: investigan el homicidio de un adolescente.

    • Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
     Por Celeste Funes

    Un cumpleaños en Godoy Cruz tuvo un fatal desenlace. En horas de la madrugada, se desató una riña con armas de fuego que dejó como saldo un adolescente fallecido y dos personas heridas. El hecho es investigado por la Fiscalía de Homicidios, que intenta esclarecer las circunstancias del ataque.

    Una riña en Godoy Cruz terminó con disparos y una víctima fatal

    El hecho ocurrió cerca de las 3:10, en la intersección de calle 1° de Mayo y Matienzo, cuando se desató una pelea entre vecinos con conflictos previos, que escaló hasta el uso de armas de fuego, según indicaron fuentes policiales.

    La situación fue advertida a través de un llamado al 911, realizado por un familiar de una de las víctimas, quien informó que durante el enfrentamiento comenzaron a efectuarse disparos contra las personas presentes en el lugar.

    Al arribar el personal policial, en la intersección de 1° de Mayo y Amengual, se encontró a un menor de 16 años herido por arma de fuego, tendido en el suelo y siendo asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

    Minutos después, Joaquín Isaías Morales Contreras (17) y otro joven identificado como D.J.C., de 22 años, ingresaron al Hospital Lencinas, trasladados en un vehículo particular. Al momento del ingreso, los médicos constataron el fallecimiento del adolescente, quien presentaba una herida de arma de fuego en el hemitórax derecho.

    En tanto, el joven de 22 años fue diagnosticado con una herida de arma de fuego en el tórax izquierdo, con orificio de salida en la zona dorsal, y debió ser derivado al Hospital Central, donde ingresó directamente a quirófano.

    Personas demoradas y una investigación a cargo de la Fiscalía de Homicidios

    En el lugar del hecho, personal de la Unidad de Investigaciones Departamentales (UID) y de Policía Científica secuestró tres vainas servidas calibre .22, que fueron incorporadas a la causa.

    En el marco de la investigación judicial, quedaron demoradas tres personas: una mujer y sus dos hijos, de 14 y 17 años. De manera preliminar, el menor de 17 fue señalado como el presunto autor de los disparos.

    El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 27° de Godoy Cruz, mientras que la causa es investigada por la Fiscalía de Homicidios, bajo la intervención de la fiscal Andrea Lazo, con la presencia en el lugar de la ayudante fiscal Dra. Rinaldi.

