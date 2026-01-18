18 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Verano, música y baile

Godoy Cruz invita a bailar bajo las estrellas con "Milonga en la Plaza"

Clases de Tango Art, música en vivo y exhibiciones de bailarines harán vibrar la plaza departamental de Godoy Cruz

image
Por Sitio Andino Departamentales

Godoy Cruz presenta una nueva propuesta cultural para el verano con Milonga en la Plaza. Se trata de un ciclo gratuito que invita a disfrutar del tango al aire libre en la plaza departamental. La cita será para este domingo 18 y el próximo domingo 25 de enero.

La iniciativa combina clases abiertas, música en vivo, DJ y exhibiciones de bailarines, y propone un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.

Lee además
Estelares, presente en el carnaval de Godoy Cruz en febrero.
Fiesta popular

Carnaval en Godoy Cruz: tres noches de música, cultura y encuentro
Vacunación obligatoria en Godoy Cruz.
Salud

Godoy Cruz acerca la vacunación a los espacios recreativos

Asimismo, la plaza departamental se transforma en una gran pista de baile con una propuesta cultural que celebra el tango en un entorno abierto. Cabe destacar que, la misma es accesible y pensado para toda la comunidad. Es que, la entrada es libre y gratuita, tanto para milongueros, curiosos y amantes de la danza.

Tango para aprender y compartir

Cada jornada comenzará con una clase abierta de Tango Art, pensada tanto para quienes se acercan por primera vez al género como para quienes ya lo transitan y desean perfeccionar su baile. Así, la propuesta invita a animarse al abrazo, conocer los pasos básicos y disfrutar del ritmo en un clima distendido y festivo.

Música, DJ y shows en vivo en la plaza Godoy Cruz

El ciclo contará con la presencia de músicos y DJ que aportarán distintos matices sonoros a cada encuentro. Además, habrá exhibiciones de bailarines profesionales que mostrarán la riqueza expresiva del tango en escena.

  • Domingo 18 de enero

La noche iniciará con la clase de Tango Art, continuará con la música de Walter Anselmi y la selección musical de la DJ Emilia Bassin. Luego, para el cierre se podrá apreciar el show de Paola Valdivia y Javier Jofré (Tango Art).

  • Domingo 25 de enero

Este día, tras la clase previa de Tango Art, el público podrá disfrutar de la música de Enzo De Lucca y la musicalización del DJ Alejo Pérez. Mientras que, el show estará a cargo de Nadia Caparrós y Federico Heredia (Tango Art), con un cierre que mantendrá la pista activa hasta el final.

Tango al aire libre para disfrutar el verano en Godoy Cruz

Milonga en la Plaza invita a vivir el tango como expresión cultural y espacio de encuentro, llevando la danza a un ámbito público emblemático. Por lo que es una propuesta ideal para compartir las noches de verano, disfrutar de la música y dejarse llevar por el baile en un escenario que se llena de movimiento y tradición.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz refuerza la prevención sanitaria con acciones de control de vectores

Una noche en Godoy Cruz para revivir los grandes éxitos del pasado

Godoy Cruz apuesta al aprendizaje creativo con el curso Make Up Kids

El Espacio Arizu se prepara para una gran peña folclórica el 31 de enero

"Van Gogh: una experiencia inmersiva" extiende su temporada en Espacio Arizu

Para evitar hechos delictivos, proponen un programa para proteger a repartidores

Talleres de verano en Godoy Cruz: arte y contención comunitaria

Godoy Cruz y Concón avanzan en cooperación binacional con alerta comunitaria integrada

LO QUE SE LEE AHORA
Mara Lizana Muñoz, representante de Ciudad, fue elegida Reina Departamental de la Vendimia de Junín. video
Cultura y tradición

En una fiesta de orgullo y tradición, Junín coronó a su Reina de la Vendimia

Las Más Leídas

Fluye el tránsito en el Paso a Chile
Atención

Se descomprimió el tránsito en el Paso a Chile y ya casi no hay demoras en el cruce internacional

Graves irregularidades sanitarias en Las Heras: panadería clausurada y productos decomisados
Peligroso

Graves irregularidades sanitarias en Las Heras: panadería clausurada y productos decomisados

Se esperan lluvias en varias zonas de Mendoza este sábado.
A cuidarse

Rige una alerta amarilla por tormentas y granizo este sábado en Mendoza: a qué zonas afectará

Impactante accidente en Luján de Cuyo: hay un menor de gravedad
Anoche

Impactante accidente en Luján de Cuyo: hay un menor grave

Se registra actividad volcánica en la Laguna del Maule.
Malargüe

Alerta amarilla por actividad sísmica en un complejo volcánico de la frontera con Chile