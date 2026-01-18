Godoy Cruz invita a bailar bajo las estrellas con "Milonga en la Plaza"

Godoy Cruz presenta una nueva propuesta cultural para el verano con Milonga en la Plaza . Se trata de un ciclo gratuito que invita a disfrutar del tango al aire libre en la plaza departamental. La cita será para este domingo 18 y el próximo domingo 25 de enero.

La iniciativa combina clases abiertas, música en vivo, DJ y exhibiciones de bailarines, y propone un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.

Asimismo, la plaza departamental se transforma en una gran pista de baile con una propuesta cultural que celebra el tango en un entorno abierto. Cabe destacar que, la misma es accesible y pensado para toda la comunidad. Es que, la entrada es libre y gratuita, tanto para milongueros, curiosos y amantes de la danza.

Cada jornada comenzará con una clase abierta de Tango Art , pensada tanto para quienes se acercan por primera vez al género como para quienes ya lo transitan y desean perfeccionar su baile. Así, la propuesta invita a animarse al abrazo, conocer los pasos básicos y disfrutar del ritmo en un clima distendido y festivo.

Música, DJ y shows en vivo en la plaza Godoy Cruz

El ciclo contará con la presencia de músicos y DJ que aportarán distintos matices sonoros a cada encuentro. Además, habrá exhibiciones de bailarines profesionales que mostrarán la riqueza expresiva del tango en escena.

Domingo 18 de enero

La noche iniciará con la clase de Tango Art, continuará con la música de Walter Anselmi y la selección musical de la DJ Emilia Bassin. Luego, para el cierre se podrá apreciar el show de Paola Valdivia y Javier Jofré (Tango Art).

Domingo 25 de enero

Este día, tras la clase previa de Tango Art, el público podrá disfrutar de la música de Enzo De Lucca y la musicalización del DJ Alejo Pérez. Mientras que, el show estará a cargo de Nadia Caparrós y Federico Heredia (Tango Art), con un cierre que mantendrá la pista activa hasta el final.

Tango al aire libre para disfrutar el verano en Godoy Cruz

Milonga en la Plaza invita a vivir el tango como expresión cultural y espacio de encuentro, llevando la danza a un ámbito público emblemático. Por lo que es una propuesta ideal para compartir las noches de verano, disfrutar de la música y dejarse llevar por el baile en un escenario que se llena de movimiento y tradición.