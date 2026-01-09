9 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Inclusión y cultura

Talleres de verano en Godoy Cruz: arte y contención comunitaria

La inscripción comienza el 8 de enero, es gratuita y requiere fotocopia de DNI; los talleres de arcilla, pintura y canto arrancan la semana del 19.

Talleres de verano en Godoy Cruz.

Talleres de verano en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz impulsa una nueva edición de talleres recreativos de verano destinados a niños, adolescentes y adultos mayores. Cabe destacar que, las actividades se desarrollarán en el EIC, ubicado en Punilla 1401, del Barrio Foecyt.

Por lo tanto, los talleres comenzarán la semana del 19 de enero, con el objetivo de promover el encuentro, la creatividad y el bienestar comunitario.

Lee además
Godoy Cruz y Concón van en la misma dirección.
Seguridad ciudadana

Godoy Cruz y Concón avanzan en cooperación binacional con alerta comunitaria integrada
godoy cruz propone actividades culturales y recreativas para disfrutar en familia
Planes de verano

Godoy Cruz propone actividades culturales y recreativas para disfrutar en familia

En este sentido, las propuestas son completamente gratuitas y en el caso de los talleres de cerámica incluyen todos los materiales necesarios para el cursado. Sin embargo, no contemplan el horneado de las piezas realizadas.

¿Cómo y cuándo inscribirse en Godoy Cruz?

Las inscripciones están disponibles desde este jueves 8, de lunes a viernes, de 8 a 15. Asimismo, para completar el trámite será necesario presentar una fotocopia del DNI, con domicilio en Godoy Cruz. Cabe destacar que los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

image

Arcilla y pintura: creatividad para chicos y grandes

Entre las propuestas se destacan los talleres de arcilla y pintura, orientados a distintas edades. Por un lado, el taller para niños de 8 a 13 años, tendrá diferentes opciones de cursado y se puede elegir el inicio entre las diferentes fechas:

  • Martes, 20: de de 14.30 a 16.30.
  • Jueves 22: de 14 a 16.
  • Viernes 23: de 10.30 a 12.30.

Por otro lado, el taller de arcilla y pintura para personas mayores iniciará el lunes 19, de 14.30 a 16.30.

Es importante resaltar que, estas actividades representan una excelente oportunidad para explorar la creatividad y aprender nuevas habilidades manuales. Además, la cerámica favorece la relajación y contribuye al bienestar personal, convirtiéndose en una experiencia enriquecedora para los participantes.

El canto como herramienta de expresión

Asimismo, el EIC ofrecerá un taller de canto para adultos, que se desarrollará a partir del jueves 22 de enero, de 16.30 a 17.30. Así, esta disciplina permite expresar emociones y sentimientos de manera profunda, al tiempo que brinda herramientas técnicas para el cuidado y desarrollo de la voz.

Por lo tanto, la propuesta no requiere conocimientos previos y está pensada como un espacio accesible y enriquecedor. De esta manera, los participantes podrán fortalecer su expresión artística y su conexión personal a través de la música, en un entorno de aprendizaje personalizado y respetuoso de los tiempos de cada persona.

EIC: un enfoque comunitario e integral

El Espacio Integral Comunitario se caracteriza por su fuerte compromiso con la promoción de actividades culturales, educativas y de cuidado de la salud mental. Por ello, pone un énfasis particular en las intervenciones grupales, reconociendo el valor que la participación colectiva aporta a los procesos individuales.

En consecuencia, el EIC se consolida como un lugar de contención, pertenencia y construcción colectiva. Es que, en este espacio se busca no solo acompañar, sino también prevenir y promover la salud mental. Por lo tanto, se trabaja desde una mirada integral y accesible para todos los grupos de la comunidad.

Temas
Seguí leyendo

Biodiversidad urbana en acción: Godoy Cruz apuesta al cuidado de aves, insectos y murciélagos

Una película histórica para Godoy Cruz: vecinos y barrios en la gran pantalla

Un hombre sufrió múltiples lesiones en un choque entre un auto y un Jeep en Godoy Cruz

Comienza en Godoy Cruz "Arizu Vibras" con música y gastronomía en el Espacio Arizu

La Cabalgata de los Reyes Magos mantiene viva la tradición en Godoy Cruz

En Godoy Cruz capacitación, prevención y compromiso con el cuidado comunitario

El Parque San Vicente en Godoy Cruz se prepara para la Vendimia con sus nuevos protagonistas

Mercado de Emprendedores Godoy Cruz: edición especial por Reyes Magos

LO QUE SE LEE AHORA
Recuperación de la Avenida Mathus Hoyos en Guaymallén.
Compromiso con los vecinos

Guaymallén avanza en la recuperación de calle Mathus Hoyos con un nuevo tramo

Las Más Leídas

 El Gobierno de Mendoza pagará un adicional salarial a empleados estatales: de cuánto será y quiénes lo cobrarán.
Entra en vigencia

El Gobierno de Mendoza pagará un adicional salarial a empleados estatales: a quiénes beneficia

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026

Recuperaron el sable robado en Las Heras: hay un detenido
Rápido hallazgo

Recuperaron el sable robado en Las Heras: hay un detenido

Cruce a Chile: largas filas de vehículos tras la reapertura del paso.
Alta montaña

Cruce a Chile: largas filas de vehículos tras la reapertura del paso

La DGE lanzó una carrera renovada que responde a los desafíos del turismo moderno.
Educación Superior

La DGE lanzó una carrera renovada que responde a los desafíos del turismo moderno