Talleres de verano en Godoy Cruz: arte y contención comunitaria

El Municipio de Godoy Cruz impulsa una nueva edición de talleres recreativos de verano destinados a niños, adolescentes y adultos mayores. Cabe destacar que, las actividades se desarrollarán en el EIC, ubicado en Punilla 1401, del Barrio Foecyt.

Por lo tanto, los talleres comenzarán la semana del 19 de enero, con el objetivo de promover el encuentro, la creatividad y el bienestar comunitario.

En este sentido, las propuestas son completamente gratuitas y en el caso de los talleres de cerámica incluyen todos los materiales necesarios para el cursado. Sin embargo, no contemplan el horneado de las piezas realizadas.

Las inscripciones están disponibles desde este jueves 8, de lunes a viernes, de 8 a 15 . Asimismo, para completar el trámite será necesario presentar una fotocopia del DNI, con domicilio en Godoy Cruz. Cabe destacar que los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

image

Arcilla y pintura: creatividad para chicos y grandes

Entre las propuestas se destacan los talleres de arcilla y pintura, orientados a distintas edades. Por un lado, el taller para niños de 8 a 13 años, tendrá diferentes opciones de cursado y se puede elegir el inicio entre las diferentes fechas:

Martes, 20: de de 14.30 a 16.30.

Jueves 22: de 14 a 16.

Viernes 23: de 10.30 a 12.30.

Por otro lado, el taller de arcilla y pintura para personas mayores iniciará el lunes 19, de 14.30 a 16.30.

Es importante resaltar que, estas actividades representan una excelente oportunidad para explorar la creatividad y aprender nuevas habilidades manuales. Además, la cerámica favorece la relajación y contribuye al bienestar personal, convirtiéndose en una experiencia enriquecedora para los participantes.

El canto como herramienta de expresión

Asimismo, el EIC ofrecerá un taller de canto para adultos, que se desarrollará a partir del jueves 22 de enero, de 16.30 a 17.30. Así, esta disciplina permite expresar emociones y sentimientos de manera profunda, al tiempo que brinda herramientas técnicas para el cuidado y desarrollo de la voz.

Por lo tanto, la propuesta no requiere conocimientos previos y está pensada como un espacio accesible y enriquecedor. De esta manera, los participantes podrán fortalecer su expresión artística y su conexión personal a través de la música, en un entorno de aprendizaje personalizado y respetuoso de los tiempos de cada persona.

EIC: un enfoque comunitario e integral

El Espacio Integral Comunitario se caracteriza por su fuerte compromiso con la promoción de actividades culturales, educativas y de cuidado de la salud mental. Por ello, pone un énfasis particular en las intervenciones grupales, reconociendo el valor que la participación colectiva aporta a los procesos individuales.

En consecuencia, el EIC se consolida como un lugar de contención, pertenencia y construcción colectiva. Es que, en este espacio se busca no solo acompañar, sino también prevenir y promover la salud mental. Por lo tanto, se trabaja desde una mirada integral y accesible para todos los grupos de la comunidad.