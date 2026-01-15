Godoy Cruz acerca la vacunación a los espacios recreativos

El municipio de Godoy Cruz está llevando adelante un operativo de vacunación en las escuelas de verano municipales . Así, el objetivo es completar el esquema de vacunación obligatorio en niñas y niños de 5, 10 y 11 años .

Cabe destacar que, la iniciativa permite acercar la salud a los espacios recreativos, aprovechando el período de vacaciones.

Por lo tanto, se están aplicando dosis correspondientes al ingreso escolar y al calendario de los 10 y 11 años. De esta manera se garantiza el acceso a vacunas claves para la prevención de enfermedades.

La propuesta busca reforzar la importancia de contar con los esquemas de vacunación completos, especialmente en entornos compartidos como piletas y actividades grupales. Además, permite que muchas familias puedan anticiparse a los requisitos sanitarios del inicio del ciclo lectivo. De hecho, se evitan trámites y demoras de último momento.

Trabajo articulado por la salud

Es importante resaltar que, el operativo cuenta con el acompañamiento de equipos de salud y la colaboración de las familias, quienes asistieron con el carnet de vacunación para su correspondiente control. De esta manera, se reafirma el compromiso municipal con la prevención, el cuidado integral y el bienestar de los niños.

En síntesis, acciones como estas consolidan políticas públicas que ponen a la salud en el centro, incluso durante el verano. De manera tal que, se promueven hábitos de cuidado y responsabilidad comunitaria.