15 de enero de 2026
Salud

Godoy Cruz acerca la vacunación a los espacios recreativos

El operativo de vacunación wn Godoy Cruz permite anticipar los requisitos sanitarios del inicio del ciclo lectivo y facilita el acceso a vacunas esenciales.

Vacunación obligatoria en Godoy Cruz.

El municipio de Godoy Cruz está llevando adelante un operativo de vacunación en las escuelas de verano municipales. Así, el objetivo es completar el esquema de vacunación obligatorio en niñas y niños de 5, 10 y 11 años.

Cabe destacar que, la iniciativa permite acercar la salud a los espacios recreativos, aprovechando el período de vacaciones.

Por lo tanto, se están aplicando dosis correspondientes al ingreso escolar y al calendario de los 10 y 11 años. De esta manera se garantiza el acceso a vacunas claves para la prevención de enfermedades.

Una comunidad más protegida en Godoy Cruz

La propuesta busca reforzar la importancia de contar con los esquemas de vacunación completos, especialmente en entornos compartidos como piletas y actividades grupales. Además, permite que muchas familias puedan anticiparse a los requisitos sanitarios del inicio del ciclo lectivo. De hecho, se evitan trámites y demoras de último momento.

Trabajo articulado por la salud

Es importante resaltar que, el operativo cuenta con el acompañamiento de equipos de salud y la colaboración de las familias, quienes asistieron con el carnet de vacunación para su correspondiente control. De esta manera, se reafirma el compromiso municipal con la prevención, el cuidado integral y el bienestar de los niños.

En síntesis, acciones como estas consolidan políticas públicas que ponen a la salud en el centro, incluso durante el verano. De manera tal que, se promueven hábitos de cuidado y responsabilidad comunitaria.

