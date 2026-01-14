Godoy Cruz apuesta al aprendizaje creativo con el curso Make Up Kids

El Municipio de Godoy Cruz suma una nueva propuesta pensada para niños con el lanzamiento del curso Make Up Kids. En esta oportunidad, se trata de una actividad que invita a aprender jugando, explorando el color, la creatividad y la expresión personal.
Cabe destacar que, la iniciativa está dirigida a niñas y niños de entre 6 y 10 años. Asimismo, se desarrollará a lo largo de ocho clases, los martes y viernes, de 9 a 12. Por lo que, el cursado será desde el martes 20 hasta el viernes 13 de febrero.
Entonces, las familias que deseen preinscribir a los niños deberán hacerlo online en este enlace. Por lo tanto, una vez seleccionadas las personas será confirmada la inscripción por correo electrónico.
Aprender jugando y expresarse con creatividad en Godoy Cruz
El curso tiene como principal objetivo que las y los participantes se diviertan mientras aprenden. Así, a través de actividades de expresión corporal, se trabajará el desarrollo de la motricidad fina. De esta manera, se favorecerá la coordinación y la creatividad desde una perspectiva lúdica y participativa.
Asimismo, mediante la práctica guiada, los participantes comenzarán a familiarizarse con las herramientas y técnicas básicas del maquillaje. Para ello, será siempre en un marco cuidado y acorde a su edad.
Contenidos pensados para las infancias en Godoy Cruz
Durante el desarrollo del taller, los niños incorporarán conocimientos básicos sobre el cuidado de la piel y el uso adecuado de instrumentos. También, se enseñará sobre los elementos esenciales de maquillaje y técnicas iniciales de maquillaje artístico y maquillaje social.
Es importante resaltar que, la propuesta estará a cargo de la profesora Marcela Sosa, quien acompañará el proceso de aprendizaje priorizando el juego, la creatividad y la expresión personal.
Espacio Arizu, un lugar para aprender y divertirse
Finalmente, el Espacio Arizu será el escenario de este curso, que se suma a la agenda de actividades culturales y recreativas del verano. Es que, las mismas están destinadas a promover el desarrollo integral de las infancias, fomentando el aprendizaje a través del arte y la experimentación.