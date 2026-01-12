Para evitar hechos delictivos, proponen un programa para proteger a repartidores

Un concejal de Godoy Cruz presentó un proyecto de ordenanza para crear estaciones seguras de descanso y espera destinadas a repartidores de plataformas digitales. La propuesta de Martín González (Unión por la Patria) contempla monitoreo las 24 horas, botones antipánico y un esquema de financiamiento mixto , mediante articulación público-privada.

Ante el crecimiento del comercio electrónico y la mayor presencia de repartidores en la vía pública , ingresó al Honorable Concejo Deliberante de Godoy Cruz el proyecto de ordenanza denominado “Punto Rider” , de autoría de González. La iniciativa apunta a regular el entorno laboral de trabajadores de aplicaciones como PedidosYa o Rappi , que, por las características de la labor, se encuentran expuestos a altos niveles de inseguridad y siniestralidad vial .

El proyecto estipula la creación de espacios físicos específicos , equipados con infraestructura de seguridad activa , entre ellos cámaras domo de 360° conectadas al Centro de Monitoreo Municipal (COM) y botones antipánico físicos y digitales . Además, los puntos contarán con servicios esenciales como recarga eléctrica, Wi-Fi gratuito, acceso a hidratación y dársenas exclusivas de estacionamiento , con el objetivo de descomprimir veredas y mejorar la seguridad .

El autor del proyecto remarcó que la iniciativa surge de un pedido de los propios trabajadores . “ Esta propuesta nació de reuniones con repartidores y deliverys, que plantearon la necesidad de contar con lugares seguros y evitar robos ”, explicó González, al referirse a la vulnerabilidad que enfrentan al esperar pedidos en la calle , muchas veces con dinero en efectivo o herramientas de trabajo expuestas.

En esa línea, el edil subrayó la responsabilidad del Estado municipal frente a la nueva dinámica laboral: “El sector de repartidores creció mucho en los últimos años y la inseguridad es una de sus principales preocupaciones; como Estado debemos dar respuestas”.

Concejal Martín González, Godoy Cruz. Martín González, autor del proyecto de ordenanza en Godoy Cruz.

En detalle: cómo se aplicaría el proyecto "Punto Rider" en Godoy Cruz

González destacó que “Punto Rider” forma parte de una política más amplia de protección ciudadana. “Viene a complementar el proyecto de ‘Trayecto Seguro’ para deliverys”, recordó, en referencia a una iniciativa previa que propone una aplicación móvil con alerta directa al sistema de monitoreo municipal.

Uno de los ejes centrales del proyecto es el financiamiento, que no recaería exclusivamente en el municipio. La ordenanza propone destinar el 10% de lo recaudado por multas de tránsito de motos y cánones financieros, e incorpora la figura del “Padrinazgo Empresarial”, que permitiría a grandes comercios gastronómicos financiar un Punto Rider frente a su local a cambio de bonificaciones en tasas municipales.

El proyecto, que sería tratado por la Comisión de Planificación y Seguridad, también prevé la creación de un Registro Municipal de Repartidores Seguros.

