Lavalle refuerza su identidad cultural con la Fiesta de la Vendimia 2026

El Municipio de Lavalle convoca a artistas del departamento a participar de los castings oficiales de la Fiesta de la Vendimia 2026, una celebración que pone en valor la identidad cultural, la diversidad y el talento local.
12 de enero de 2026
Actores, bailarines, músicos y artistas folklóricos podrán inscribirse del 21 al 23 de enero en la Casa de la Cultura Juanita Vera
Las audiciones se realizarán en la Casa de la Cultura Juanita Vera, y estarán destinadas a actores, bailarines contemporáneos, artistas folklóricos, personas con discapacidad y músicos, con el objetivo de conformar el elenco artístico que dará vida a una nueva edición de la fiesta departamental.
Esta convocatoria reafirma el compromiso del Municipio de Lavalle con una vendimia inclusiva, participativa y representativa de su comunidad, promoviendo el acceso igualitario a la cultura y fortaleciendo el desarrollo artístico local.