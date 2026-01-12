12 de enero de 2026
Lavalle refuerza su identidad cultural con la Fiesta de la Vendimia 2026

Actores, bailarines, músicos y artistas folklóricos podrán inscribirse del 21 al 23 de enero en la Casa de la Cultura Juanita Vera

Casa de la Cultura Juanita Vera del Municipio de Lavalle.

Las audiciones se realizarán en la Casa de la Cultura Juanita Vera, y estarán destinadas a actores, bailarines contemporáneos, artistas folklóricos, personas con discapacidad y músicos, con el objetivo de conformar el elenco artístico que dará vida a una nueva edición de la fiesta departamental.

Cronograma en Lavalle

  • El martes 21 será el casting para actores y bailarines de contemporáneo. Las inscripciones comenzarán a partir de las 11.00 horas, y las audiciones a las 14.00 horas. Algunos requisitos a tener en cuenta son; ser mayores de 15 años y presentar el DNI.
  • Por otro lado, el miércoles 22 será el turno de adultos y artistas con discapacidad en el plano del folklore. Las inscripciones comenzarán a las 11.00 horas, y a las 14.00 horas serán las audiciones.
  • Por último, el jueves 23 el casting tendrá como protagonistas a los músicos. La Inscripción será desde 19.30h y la audición iniciará a las 20.30 h. Los artistas deberán presentar el DNI y domicilio en Lavalle (excluyente) como parte de los requisitos.
Fiesta de la Vendimia inclusiva y participativa

Esta convocatoria reafirma el compromiso del Municipio de Lavalle con una vendimia inclusiva, participativa y representativa de su comunidad, promoviendo el acceso igualitario a la cultura y fortaleciendo el desarrollo artístico local.

