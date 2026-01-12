Grave choque en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7

Un grave accidente vial se registró en Potrerillos, sobre Ruta Nacional 7 en la madrugada de este lunes , a la altura del kilómetro 1093, donde chocaron un camión y un automóvil . En el vehículo menor viajaban varios ocupantes y, tras el impacto, quedaron personas quedaron atrapadas y un hombre fallecido.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron que el conductor del camión Iveco , identificado como J. P., se encontraba alcoholizado . En rigor, el dosaje arrojó un resultado positivo de 0,71 gramos de alcohol por nivel en sangre.

El parte policial detalla que los pasajeros del vehículo Honda City sufrieron diversas lesiones. Uno de los acompañantes, "L.C", presentó fractura de clavícula y fue derivado al Hospital Central junto a la conductora del rodado , quien sufrió politraumatismos varios . "M.G" resultó con lesiones de carácter moderado a grave y también fue trasladado al mismo nosocomio.

Una menor sufrió politraumatismos de moderado a grave, por lo que fue ingresada al Hospital Notti para mejor asistencia. Lamentablemente, en el lugar se constató el fallecimiento de un quinto ocupante del Honda City: Vera Walter . El conductor del camión , por su parte, no sufrió lesiones.

Un camión chocó con un automóvil.

Tránsito cortado por el accidente vial en Potrerillos

En el lugar trabajó personal policial, Bomberos de la Policía delegación Potrerillos, además del trabajo de ambulancias y bomberos voluntarios de Luján. Posteriormente, el personal policial constató la presencia de dos personas más, entre ellas una menor de 4 años y una mujer, por lo que el total de ocupantes del automóvil involucrado sería de cinco personas.

Como consecuencia del siniestro, el tránsito en la Ruta 7 fue cortado parcialmente y se solicitó circular con extrema precaución. El operativo incluyó la coordinación con el Puesto Operativo de Los Árboles, donde se realizó un corte total del tránsito en sentido Uspallata–Mendoza, mientras continuaban las tareas en el lugar del accidente.