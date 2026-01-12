12 de enero de 2026
{}
Siniestro

Grave choque en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7

El accidente vial entre un camión y un auto en Ruta 7, kilómetro 1093 de Potrerillos, dejó personas atrapadas y un hombre muerto que obligó a un corte parcial de tránsito.

Grave accidente vial en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7.

Grave accidente vial en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7.

Policiales

Un grave accidente vial se registró en Potrerillos, sobre Ruta Nacional 7 en la madrugada de este lunes, a la altura del kilómetro 1093, donde chocaron un camión y un automóvil. En el vehículo menor viajaban varios ocupantes y, tras el impacto, quedaron personas quedaron atrapadas y un hombre fallecido.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron que el conductor del camión Iveco, identificado como J. P., se encontraba alcoholizado. En rigor, el dosaje arrojó un resultado positivo de 0,71 gramos de alcohol por nivel en sangre.

Un desperfecto mecánico en un camión derivó en un operativo de emergencia en la variante Palmira.
Accidente vial

Un camión volcó en la variante Palmira y generó importantes demoras de tránsito
Fallecieron dos mujeres en Malargüe como consecuencia de un accidente vial. 
Continúa la investigación

La maniobra que habría provocado el trágico accidente que dejó dos muertos en Malargüe

Varias personas resultaron heridas tras el choque

El parte policial detalla que los pasajeros del vehículo Honda City sufrieron diversas lesiones. Uno de los acompañantes, "L.C", presentó fractura de clavícula y fue derivado al Hospital Central junto a la conductora del rodado, quien sufrió politraumatismos varios. "M.G" resultó con lesiones de carácter moderado a grave y también fue trasladado al mismo nosocomio.

Una menor sufrió politraumatismos de moderado a grave, por lo que fue ingresada al Hospital Notti para mejor asistencia. Lamentablemente, en el lugar se constató el fallecimiento de un quinto ocupante del Honda City: Vera Walter. El conductor del camión, por su parte, no sufrió lesiones.

Un camión chocó con un automóvil.

Un camión chocó con un automóvil.

Tránsito cortado por el accidente vial en Potrerillos

En el lugar trabajó personal policial, Bomberos de la Policía delegación Potrerillos, además del trabajo de ambulancias y bomberos voluntarios de Luján. Posteriormente, el personal policial constató la presencia de dos personas más, entre ellas una menor de 4 años y una mujer, por lo que el total de ocupantes del automóvil involucrado sería de cinco personas.

Como consecuencia del siniestro, el tránsito en la Ruta 7 fue cortado parcialmente y se solicitó circular con extrema precaución. El operativo incluyó la coordinación con el Puesto Operativo de Los Árboles, donde se realizó un corte total del tránsito en sentido Uspallata–Mendoza, mientras continuaban las tareas en el lugar del accidente.

