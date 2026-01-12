12 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Accidente vial

Un camión volcó en la variante Palmira y generó importantes demoras de tránsito

El accidente ocurrió pasadas las 4 la mañana en el departamento de Maipú. Hay demoras en la circulación y transito cortado hace el Este.

Un desperfecto mecánico en un camión derivó en un operativo de emergencia en la variante Palmira.

Un desperfecto mecánico en un camión derivó en un operativo de emergencia en la variante Palmira.

Foto: Gentileza @GermanLabr74981 en X.
Por Sitio Andino Policiales

Un accidente vial protagonizado por un camión generó un corte de tránsito en la variante Palmira durante la madrugada de este lunes. El siniestro ocurrió tras un desperfecto mecánico, provocó importantes pérdidas materiales y obligó a interrumpir la circulación en dirección al Este.

Un camión se quedó sin frenos y volcó en la variante Palmira

El accidente vial tuvo lugar durante la madrugada, alrededor de las 4:20, y se produjo cuando un camión Volkswagen se encontraba remolcando a un Scania que transportaba una carga de duraznos.

Lee además
El camión de origen brasileño sufrió el accidente en solitario
El segundo en lo que va de la tarde

Otro accidente vial en Ruta 7: un camión brasileño realizó una peligrosa maniobra y chocó en solitario
Grave accidente vial en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7.
Siniestro

Grave choque en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7

Ambos circulaban por la variante Palmira en dirección al este cuando, a pocos kilómetros del cruce con la ruta provincial 14, en el departamento de Maipú, el camión que era arrastrado se quedó sin frenos. Como consecuencia, el vehículo terminó volcando sobre el cantero central de la ruta y desparramó toda la carga en la calzada.

Producto del accidente, el conductor del camión sufrió lesiones leves, aunque no fue necesario su traslado de urgencia a un nosocomio. Sin embargo, la magnitud del vuelco obligó a implementar, en un primer momento, un corte total de tránsito en la variante Palmira, mientras se realizaban las tareas para despejar la ruta y retirar el camión y la carga.

Las autoridades trabajaron en el lugar para restablecer la circulación una vez garantizadas las condiciones de seguridad vial. Hasta el momento, el tránsito se encuentra cortado hacia el Este, pero al Oeste la circulación volvió a la normalidad.

Temas
Seguí leyendo

La importancia de las cámaras de seguridad para la prevención del delito y esclarecimiento de crímenes

Hallaron sin vida a una mujer en un barrio privado y su ahijado quedó en la mira de los investigadores

La maniobra que habría provocado el trágico accidente que dejó dos muertos en Malargüe

Aprehendieron a dos conductores alcoholizados durante patrullajes preventivos en Ciudad

San Martín: recuperan una camioneta con pedido judicial gracias al lector de patentes del CEO

Rescataron a un joven de un auto incendiado en Maipú: había chocado contra un árbol

Tragedia y dolor en Malargüe: una mujer y una niña murieron en un choque sobre la Ruta 40

Explosión e incendio en Guaymallén: una bombera sufrió heridas durante el operativo

LO QUE SE LEE AHORA
Grave accidente vial en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7.
Siniestro

Grave choque en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7

Las Más Leídas

Fallecieron dos mujeres en Malargüe como consecuencia de un accidente vial. 
Continúa la investigación

La maniobra que habría provocado el trágico accidente que dejó dos muertos en Malargüe

En el lugar se encontraban el hijo de la víctima y su pareja, quienes quedaron inmediatamente bajo investigación
Conmoción

Hallaron sin vida a una mujer en un barrio privado y su ahijado quedó en la mira de los investigadores

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2410 y números ganadores del domingo 11 de enero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2410 y números ganadores del domingo 11 de enero

Grave accidente vial en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7.
Siniestro

Grave choque en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7

Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa modular y qué aspectos evaluar antes de elegirla.
VIVIENDA PROPIA

Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa modular en Mendoza y qué aspectos evaluar antes de elegirla