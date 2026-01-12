Un camión volcó en la variante Palmira y generó importantes demoras de tránsito

Un desperfecto mecánico en un camión derivó en un operativo de emergencia en la variante Palmira. Foto: Gentileza @GermanLabr74981 en X.

Un accidente vial protagonizado por un camión generó un corte de tránsito en la variante Palmira durante la madrugada de este lunes. El siniestro ocurrió tras un desperfecto mecánico, provocó importantes pérdidas materiales y obligó a interrumpir la circulación en dirección al Este.

Un camión se quedó sin frenos y volcó en la variante Palmira El accidente vial tuvo lugar durante la madrugada, alrededor de las 4:20, y se produjo cuando un camión Volkswagen se encontraba remolcando a un Scania que transportaba una carga de duraznos.

Ambos circulaban por la variante Palmira en dirección al este cuando, a pocos kilómetros del cruce con la ruta provincial 14, en el departamento de Maipú, el camión que era arrastrado se quedó sin frenos. Como consecuencia, el vehículo terminó volcando sobre el cantero central de la ruta y desparramó toda la carga en la calzada.

Producto del accidente, el conductor del camión sufrió lesiones leves, aunque no fue necesario su traslado de urgencia a un nosocomio. Sin embargo, la magnitud del vuelco obligó a implementar, en un primer momento, un corte total de tránsito en la variante Palmira, mientras se realizaban las tareas para despejar la ruta y retirar el camión y la carga.

Las autoridades trabajaron en el lugar para restablecer la circulación una vez garantizadas las condiciones de seguridad vial. Hasta el momento, el tránsito se encuentra cortado hacia el Este, pero al Oeste la circulación volvió a la normalidad.