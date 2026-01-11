Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa modular en Mendoza y qué aspectos evaluar antes de elegirla

Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa modular y qué aspectos evaluar antes de elegirla.

El costo de construir una casa en Mendoza depende de múltiples variables y no puede resumirse en un único número. Los valores varían según el tipo de proyecto, el sistema constructivo elegido y el nivel de terminaciones . En ese marco, una de las alternativas que gana terreno es la construcción modular .

En diálogo con Sitio Andino , Leticia Martínez , presidenta del Colegio de Arquitectos de Mendoza , explicó que el primer punto a garantizar en cualquier vivienda es que sea sismorresistente , un aspecto central en una provincia especialmente sensible a este fenómeno.

En ese sentido, la profesional aclaró que las casas livianas no siempre implican un ahorro significativo en el costo por metro cuadrado . “Las casas de madera sobre plataformas no ganan en costo por metro cuadrado”, señaló, aunque reconoció que pueden ser una alternativa viable en contextos donde no hay acceso al crédito .

El metro cuadrado de una vivienda modular oscila entre US$1.000 y US$1.500.

Según datos de la Cámara Argentina de Construcción Modular e Industrializada, el costo de una vivienda modular oscila entre US$1.000 y US$1.500 por metro cuadrado, incluyendo IVA, fabricación, transporte y montaje en el terreno.

En comparación, el precio del metro cuadrado de una vivienda tradicional en Mendoza ronda los US$900, aunque Martínez advirtió que ese valor puede elevarse considerablemente según la calidad constructiva, las terminaciones y las instalaciones.

Ahora bien, entre los factores que vuelven atractiva esta opción aparece la rapidez de ejecución. Mientras una casa tradicional puede demorar entre dos y tres años en completarse, una vivienda prefabricada reduce de manera sustancial los plazos de obra.

Qué aspectos evaluar antes de elegir una casa modular

Antes de avanzar con este tipo de construcción, es necesario analizar una serie de condiciones técnicas y legales. La Cámara Argentina del Acero detalla en su sitio web algunos puntos fundamentales a tener en cuenta.

El terreno debe contar con dimensiones compatibles con la normativa urbana vigente y permitir la correcta conexión a los servicios básicos, como agua, gas, electricidad, saneamiento y acceso vehicular.

En cuanto a los permisos de construcción, se recomienda consultar previamente con el municipio y con el fabricante para confirmar el cumplimiento de todos los requisitos legales y técnicos necesarios para el montaje de la vivienda.

trabajo prefabricada Antes de avanzar en este tipo de viviendas es necesario tener en cuenta aspectos legales y técnicos.

También es importante pensar en el futuro de la casa. Planificar posibles ampliaciones a cinco o diez años permite aprovechar una de las ventajas de las viviendas industrializadas, que ofrecen diseños modulares y la posibilidad de sumar nuevos módulos.

Por último, explica la cámara, la eficiencia energética es un aspecto clave para el confort diario y el consumo a largo plazo. Por ejemplo, la estructuras de acero cuenta con propiedades que permiten un buen aislamiento térmico, reforzado por la configuración integral de techos, paredes, ventanas, losas de suelo y el uso de lanas de vidrio.