La Municipalidad de Mendoza continúa con el plan de bacheo en distintos puntos de la ciudad

La Municipalidad de Mendoza llevará a cabo tareas en el bacheo en distintas arterias. Estos trabajos se desarrollarán de acuerdo a cronogramas de labores diseñados para concretar los objetivos propuestos que son, entre otros, reforzar la seguridad vial, mejorar las condiciones de transitabilidad y contribuir a una circulación más ordenada tanto para vehículos como para peatones.
El plan de bacheo contempla acciones de mantenimiento en arterias que presentan deterioro producto del uso intensivo, el paso del tiempo y factores climáticos, priorizando aquellos sectores donde resulta necesario intervenir para garantizar una circulación segura y eficiente.
Durante el desarrollo de estas tareas, podrán registrarse reducciones parciales de calzadas o desvíos momentáneos que serán debidamente informados. Por este motivo se solicita a los conductores y peatones circular con precaución.
A continuación, los itinerarios dispuestos por la Municipalidad de Mendoza
Bacheo frío
12/1 en barrio La Favorita, Mnz C casa 25.
13/1 en barrio La Favorita, Mnz M casa 26 y 27.
14/1 en barrio La Favorita, Mnz 1 casa 20.
15/1 en barrio La Favorita, Mnz 3 casa 17,20 y 24.
16/1 en barrio La Favorita, calle R. Alfonsin 1751.
17/1 trabajos a designar.
Bacheo caliente
12/1 sobre calle Dr. Cichitti al 2920.
13/1 sobre calle Dr. Magnelli al 3190.
14/1 sobre calle Sobremonte al 627.
15/1 sobre calle Huarpes al 334 y 344.
16/1 sobre calle Perú al 1171.
17/1 trabajos a designar.
