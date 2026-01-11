La Municipalidad de Mendoza continúa con el plan de bacheo en distintos puntos de la ciudad

La Municipalidad de Mendoza llevará a cabo tareas en el bacheo en distintas arterias. Estos trabajos se desarrollarán de acuerdo a cronogramas de labores diseñados para concretar los objetivos propuestos que son, entre otros, reforzar la seguridad vial, mejorar las condiciones de transitabilidad y contribuir a una circulación más ordenada tanto para vehículos como para peatones.