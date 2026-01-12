"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 12 al 17 de enero.

Por Sitio Andino Departamentales 12 de enero de 2026 - 07:50
operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la en garrafa subsidiada zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 12 al 17 de enero, el programa visitará los distintos departamentos.
Fray Luis Beltrán: Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9:30. San Roque: Subcomisaría. Ruta Provincial Nº 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10:15. San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11 San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.
Villa Cabecera: Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 9. Villa Cabecera: La Costa. Frente Barrio Los Gringos. A las 9:30. 12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 10.
El Borbollón: CIC El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 9:30. El Algarrobal: Gimnasio Nº 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 10:30. El Algarrobal: CAV. El Algarrobal. Paraguay y Paso Hondo. A las 11:30.
Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9:30. La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10:30. La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 11.
Las Malvinas: Paraje: El Escorial. Merendero Julia. A las 9. Las Malvinas: Escuela 4-198 Francisco García. A las 10:30. Las Malvinas: Paraje: El Escorial. A las 12:45. Martes 13
Buena Nueva: Barrio Kilómetro 14. Callao y Palestina. A las 9:30. Buena Nueva: Plaza Marciano Cantero. Serú y Rosario Narváez. A las 10:30. El Bermejo: Barrio Nueva Alborada. Manzana: G Casa: 14. A las 11:30. El Bermejo: Delegación El Bermejo. Avellaneda 4254. A las 12:30.
Villa Marini: Playón deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9. Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana: H. A las 9:40. San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 10:20. Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 11. Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11:40. Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 12:20.
Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 11. Reducción de Abajo: Barrio Almafuerte. A las 11:30. Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 12.
La Colonia: Delegación Municipal. A las 10. La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.
El Nihuil: Playón. A las 10
Anchoris: Delegación Municipal. A 200 m detrás de Escuela Isla Soledad. A las 9.
Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9. La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11:20. La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 11:30. La Menta: Refugio Zabala. A las 11:40. Miércoles 14
Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9:30. Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta provincial Nº 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a fincha Chávez. A las 10:30. Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y Ruta Provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio verde sector Noroeste. A las 11:30.
La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 9:30. La Primavera: Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 10:30. Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 11:30.
Tres Porteñas: Barrio Santa Rita II. Calle Bayo. A las 10. Tres Porteñas: CIC. A las 11. El Divisadero: Calle Benenatti. A las 12.
Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10. Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.
Rodeo de la Cruz: Barrio Cocucci. Famatina y Bebedero. A las 9:30. Rodeo de la Cruz: Barrio 4 de Enero. Villa Marini y Dupuy. A las 10:30. El Sauce: Barrio Paraguay. CIC. Calle Las Águilas s/n. A las 11:30. El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Piscis. A las 12:30.
El Pastal: CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 9:30. El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de Las Leñas. A las 10:30. La Cieneguita: Gimnasio Nº12. Padre Bruno y Adolfo Calle. A las 11:30.
Cañada Seca: Paraje: El Tropezón. Plaza. A las 9. Cañada Seca: Paraje: Los Claveles. Escuela 1-395 Pedro de Mendoza. A las 11.
Bowen: Barrio E Tanque. A las 9. Bowen: Paraje: El Rincón. Casa F y 22. A las 10:45. Bowen: Paraje: El Monarca. Última casa. A las 11:15. Jueves 15
Belgrano: Gomensoro y Santiago Araujo. A las 9:30. Belgrano: Barrio 11 de Junio. Malvinas Argentinas y La Paz. A las 10:30. Belgrano: Barrio Espacio Verde / Barrio Lihue. Calle Brasil y Mariano Moreno. A las 11:30. Belgrano: Barrio San Francisco de Asís. Manzana: B Casa: 23. A las 12:30.
Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 9. Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 9:40. San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10:20. Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 11. Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000.A las 11:40.
Uspallata: Informador Turístico. A las 10. Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11:30. Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12:30. Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13:30.
Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10. Alto Verde: CIC. A las 11.
Eugenio Bustos: Plaza distrital. A las 10. La Consulta: Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.
Villa Bastías: Barrio Arcoiris. Entrada al barrio. Calle 6 de Septiembre. A las 9.
Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 9:30. Perdriel: Arizu y Güemes. A las 10:30. Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección calles Juan José del Valle y 20 de Junio. A las 11.
Cañada Seca: Club Los Campesinos. A las 9. Viernes 16
El Plumerillo: Barrio Santa Teresita. CEDRyS 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 9:30. El Resguardo: Barrio 26 de Enero. Playón Deportivo. Calle 2 y Lumiere. A las 10:30. El Resguardo: Barrio Todos Unidos. Manzana: A Casa: 21. A las 11:30.
La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9. La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10.
Carmensa: Polideportivo. A las 9.
Buen Orden: Barrio Valentini. Ingreso a barrio. A las 9:30. Buen Orden: Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 10:30. Alto Salvador: Barrio López. Plaza. A las 11:30. Alto Salvador: Barrio Las Barreras. Calle Oratorio. Frente a transformador. A las 12:30.
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40. Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12:15. Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13. Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13:30.
Vista Flores: Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 9:30. Ciudad: Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11. Ciudad: Centro de Salud 171 Dr. Miguel Ángel Manzano. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.
Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges 742. A las 9.
Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9:30. Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10:15. Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 11. Sábado 17
El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.
Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9. Andrade: Playón Deportivo. A las 10. Medrano: Tanque de Agua. A las 11.
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11:15. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40. Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15. Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 12:30. Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC 2. A las 12:45. Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría Nº 33. A las 13. Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 13:30.
