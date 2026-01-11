Mercado cultural en el Le Parc: abrió la convocatoria para artesanos y emprendedores

La Subsecretaría de Cultura, a través de la Dirección de Industrias Creativas, junto con la Municipalidad de Guaymallén, lanzó la convocatoria para participar del Mercado Cultural, una propuesta que busca reunir y visibilizar a emprendimientos creativos de toda la provincia. El evento se realizará el sábado 21 y el domingo 22 de febrero en el Espacio Cultural Julio Le Parc, uno de los principales polos culturales de Mendoza.
La iniciativa se enmarca en las actividades por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia y apunta a consolidarse como un espacio de encuentro, intercambio y comercialización para hacedores culturales, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del sector creativo local.
Mercado Cultural en el Le Parc: requisitos y detalles de la convocatoria
La convocatoria para participar a la 3° edición del Mercado Cultural estará abierta del 10 de enero al 25 de febrero, o hasta completar los cupos disponibles. El proceso de inscripción es gratuito y se realiza de manera online, a través de un formulario habilitado por la organización. Podrán postularse emprendimientos de toda la provincia vinculados a las industrias creativas.
En cuanto al proceso de selección, un comité evaluador será el encargado de elegir hasta 100 emprendimientos que formarán parte del evento en Guaymallén. La selección se realizará en base a criterios de diversidad, originalidad y viabilidad de los proyectos, priorizando propuestas de creación original y producción local.
Entre los rubros habilitados se encuentran accesorios, calzado, cerámica, cosmética orgánica y aromática, decohogar, ilustración, fotografía, diseño gráfico, indumentaria, ropa y accesorios para mascotas, juegos didácticos y juguetes, marroquinería, pintura decorativa, tecnología, tejidos, bordados, vitrofusión y mosaiquismo, entre otros.
Los emprendimientos deberán ajustarse al concepto de industrias creativas, contar con experiencia en espacios de comercialización similares y, de manera preferente, haber participado en instancias de capacitación o programas impulsados por la Dirección de Industrias Creativas, como Comecoco, Programa Colección Identidad, Emprendoteca de las Industrias Creativas, Cátedra Abierta, Mercado Cultural y Soy Textil.
No se permitirá la reventa de productos: todo lo exhibido deberá ser de autoría propia. Además, será obligatoria la participación durante ambas jornadas y cada emprendimiento deberá contar con los elementos necesarios para una correcta exhibición. La organización asignará las ubicaciones y, en caso de ser solicitado, proveerá un mesón con mantel blanco y sillas por participante.