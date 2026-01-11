Mercado cultural en el Le Parc: abrió la convocatoria para artesanos y emprendedores

La Subsecretaría de Cultura , a través de la Dirección de Industrias Creativas , junto con la Municipalidad de Guaymallén , lanzó la convocatoria para participar del Mercado Cultural , una propuesta que busca reunir y visibilizar a emprendimientos creativos de toda la provincia. El evento se realizará el sábado 21 y el domingo 22 de febrero en el Espacio Cultural Julio Le Parc , uno de los principales polos culturales de Mendoza .

La iniciativa se enmarca en las actividades por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia y apunta a consolidarse como un espacio de encuentro, intercambio y comercialización para hacedores culturales, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del sector creativo local .

Seguridad y ordenamiento vial La Municipalidad de Mendoza continúa con el plan de bacheo en distintos puntos de la ciudad

La convocatoria para participar a la 3° edición del Mercado Cultural estará abierta del 10 de enero al 25 de febrero , o hasta completar los cupos disponibles. El proceso de inscripción es gratuito y se realiza de manera online , a través de un formulario habilitado por la organización . Podrán postularse emprendimientos de toda la provincia vinculados a las industrias creativas .

¡Atención emprendedores de las industrias creativas! Se abre la convocatoria para participar en el Mercado Cultural, que se realizará el sábado 21 y el domingo 22 de febrero en el Espacio Cultural Julio Le Parc. https://t.co/QEjZX3wvpY #CulturaMendoza pic.twitter.com/IPGJcJvB21

En cuanto al proceso de selección, un comité evaluador será el encargado de elegir hasta 100 emprendimientos que formarán parte del evento en Guaymallén . La selección se realizará en base a criterios de diversidad, originalidad y viabilidad de los proyectos , priorizando propuestas de creación original y producción local .

Entre los rubros habilitados se encuentran accesorios, calzado, cerámica, cosmética orgánica y aromática, decohogar, ilustración, fotografía, diseño gráfico, indumentaria, ropa y accesorios para mascotas, juegos didácticos y juguetes, marroquinería, pintura decorativa, tecnología, tejidos, bordados, vitrofusión y mosaiquismo, entre otros.

Emprendimiento - Cultura (1) El evento cultural celebra los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Foto: Gobierno de Mendoza

Los emprendimientos deberán ajustarse al concepto de industrias creativas, contar con experiencia en espacios de comercialización similares y, de manera preferente, haber participado en instancias de capacitación o programas impulsados por la Dirección de Industrias Creativas, como Comecoco, Programa Colección Identidad, Emprendoteca de las Industrias Creativas, Cátedra Abierta, Mercado Cultural y Soy Textil.

No se permitirá la reventa de productos: todo lo exhibido deberá ser de autoría propia. Además, será obligatoria la participación durante ambas jornadas y cada emprendimiento deberá contar con los elementos necesarios para una correcta exhibición. La organización asignará las ubicaciones y, en caso de ser solicitado, proveerá un mesón con mantel blanco y sillas por participante.