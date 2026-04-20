20 de abril de 2026
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Sitio Andino
Maipú Municipio

Maipú Municipio será sede de una jornada provincial para debatir la educación técnica y el trabajo

El encuentro en Maipú MUnicipio se realizará el 25 de abril y reunirá a referentes en educación, sindicales y del sector productivo para generar propuestas en la provincia.

Auditorio Municipal de Maipú Municipio.

Auditorio Municipal de Maipú Municipio.

Por Sitio Andino Departamentales

Maipú Municipio convoca a la Jornada Provincial por la Educación Técnica y el Trabajo, un espacio de debate y construcción colectiva que se desarrollará el sábado 25 de abril desde las 9 en el Auditorio Marciano Cantero.

La actividad reunirá a referentes del ámbito educativo, sindical y del sector productivo con el objetivo de analizar la situación actual de la formación técnica en Mendoza y generar propuestas que fortalezcan el vínculo entre educación, empleo y producción.

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El encuentro tendrá una duración aproximada de cuatro horas y es organizado por la Unidad de Vinculación Tecnológica del municipio, integrada por las áreas de Educación, Ciencia y Tecnología; Empleo; y Desarrollo Económico.

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Un espacio de articulación entre educación, trabajo y producción

La jornada se realiza en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y busca avanzar en estrategias que permitan mejorar la formación profesional en oficios y su conexión con el mercado laboral.

En este marco, la convocatoria cuenta con la adhesión de organizaciones sindicales vinculadas a la educación y el trabajo, así como también de empresarios industriales del departamento.

Especialistas y construcción de propuestas en educación

Durante el encuentro participará el ingeniero Antonio Álvarez, referente de la UTN y especialista en educación técnica y tecnológica, quien expondrá sobre la temática.

Como resultado de la jornada, se elaborará un documento de trabajo colectivo, con el objetivo de continuar impulsando políticas que fortalezcan la educación técnica en toda la provincia. Quienes estén interesados en asistir deberán completar un formulario de inscripción habilitado por la organización.

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