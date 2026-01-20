20 de enero de 2026
Accidente fatal

Tragedia en plena calle: una mujer murió al ser embestida por un colectivo en Godoy Cruz

El siniestro ocurrió en Paso de los Andes y Armani. Lamentablemente, la víctima murió en el lugar pese a los esfuerzos de personal policial y médico.

 Por Celeste Funes

Un trágico hecho sacudió la mañana de este martes en Godoy Cruz. Pasadas las 9 horas, una mujer de 54 años fue atropellada por un colectivo del Grupo 300 y perdió la vida en el lugar de los hechos, pese a los intentos de reanimación realizados por personal policial y médico.

Godoy Cruz: una mujer falleció al ser embestida por un colectivo en plena calle

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 9.20, en la intersección de calle Paso de los Andes y calle Armani, cuando el colectivo, conducido por un hombre de 28 años, circulaba por calle Armani en sentido Este. Al girar hacia el norte por Paso de los Andes, la unidad embistió a la peatona, que cruzaba por la senda peatonal de Este a Oeste.

Al arribo del personal policial, se realizaron maniobras de RCP en el lugar hasta la llegada del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Sin embargo, los profesionales constataron que la víctima, identificada como C.G.C. presentaba politraumatismo grave, fractura de brazo y pérdida de signos vitales, confirmando su fallecimiento en el lugar. Este hecho se suma a una creciente cifra en de víctimas fatales en accidentes viales en enero.

El conductor del colectivo fue sometido a un dosaje de alcohol, el cual arrojó resultado negativo (0,0%), según informaron fuentes oficiales.

Dolor por el accidente vial en Godoy Cruz

El fatídico episodio causó conmoción en la zona, donde algunos vecinos, pasajeros y transeúntes presenciaron el choque. Momentos más tarde, allegados de la víctima se apersonaron en la intersección, desolados por la noticia.

En el hecho interviene la Oficina Fiscal de Capital, a cargo de la Dra. Aguado, que quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias del accidente. Asimismo, Policía Científica trabaja en el lugar.

