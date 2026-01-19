Un andinista francés murió a metros de la cumbre del Aconcagua

El hecho ocurrió en la zona conocida como La Canaleta

Un andinista oriundo de Francia perdió la vida en el Parque Provincial Aconcagua . El hecho ocurrió en la zona conocida como La Canaleta , también llamada La Cueva, a pocos metros de la cumbre. La víctima, de 33 años , fue identificada como Guillaumé Ferey .

El suceso ocurrió alrededor de las 12.30, cuando el hombre se desvaneció durante la marcha . En ese momento, los guías de la expedición intentaron constatar los signos vitales pero, ya se encontraba sin vida.

Tras el aviso a personal médico y a la Patrulla de Rescate , la víctima recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente 30 minutos con aplicación de adrenalina. Sin embargo, los resultados fueron negativos.

Por el lamentable hecho, las autoridades y el servicio médico se encuentran descendiendo por Plaza de Mulas para realizar las pericias correspondientes sobre el cuerpo de la víctima.

Es el segundo andinista que muere en el Aconcagua en lo que va del 2026

Un andinista de nacionalidad rusa falleció el domingo 4 de enero durante el ascenso por la ruta normal del cerro Aconcagua, en el Parque Provincial Aconcagua.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:40, en el sector conocido como El Hombro, a unos 6.800 metros sobre el nivel del mar. La víctima fue identificada con las iniciales K. B., de 55 años.

Parque Provincial Aconcagua.jpg La víctima fue identificada con las iniciales K. B., de 55 años Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Según informaron fuentes oficiales, un guía alertó al servicio médico del parque tras advertir que uno de sus clientes se había desvanecido en plena ruta. Al constatar que el montañista no respondía, se iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Sin embargo, luego de aproximadamente 20 minutos y ante la falta de respuesta, se decidió desistir de las maniobras.