19 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
El segundo en lo que va del 2026

Un andinista francés murió a metros de la cumbre del Aconcagua

El hecho ocurrió en La Canaleta, uno de los tramos finales hacia la cumbre. La víctima tenía 33 años.

El hecho ocurrió en la zona conocida como La Canaleta

El hecho ocurrió en la zona conocida como La Canaleta

Cristian Lozano
 Por Carla Canizzaro

Un andinista oriundo de Francia perdió la vida en el Parque Provincial Aconcagua. El hecho ocurrió en la zona conocida como La Canaleta, también llamada La Cueva, a pocos metros de la cumbre. La víctima, de 33 años, fue identificada como Guillaumé Ferey.

Lee además
A la espera del rescate en medio de la  majestuosidad de Laguna de Llancanelo.
Naturaleza e inmensidad

Laguna de Llancanelo: vuelco y un rescate clave en plena soledad
El trabajo investigativo permitió la detención detres personas
Operativo

Detuvieron a tres personas por el robo a un chofer en Ciudad: allanamientos y un arma secuestrada

Tras el aviso a personal médico y a la Patrulla de Rescate, la víctima recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente 30 minutos con aplicación de adrenalina. Sin embargo, los resultados fueron negativos.

Por el lamentable hecho, las autoridades y el servicio médico se encuentran descendiendo por Plaza de Mulas para realizar las pericias correspondientes sobre el cuerpo de la víctima.

Es el segundo andinista que muere en el Aconcagua en lo que va del 2026

Un andinista de nacionalidad rusa falleció el domingo 4 de enero durante el ascenso por la ruta normal del cerro Aconcagua, en el Parque Provincial Aconcagua.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:40, en el sector conocido como El Hombro, a unos 6.800 metros sobre el nivel del mar. La víctima fue identificada con las iniciales K. B., de 55 años.

Parque Provincial Aconcagua.jpg
La víctima fue identificada con las iniciales K. B., de 55 años

La víctima fue identificada con las iniciales K. B., de 55 años

Según informaron fuentes oficiales, un guía alertó al servicio médico del parque tras advertir que uno de sus clientes se había desvanecido en plena ruta. Al constatar que el montañista no respondía, se iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Sin embargo, luego de aproximadamente 20 minutos y ante la falta de respuesta, se decidió desistir de las maniobras.

Temas
Seguí leyendo

Se incendió una reconocida bodega en Maipú y el fuego afectó un galpón con madera

Atropelló a su pareja tras una discusión y quedó detenida por intento de homicidio

Un hombre se descompensó y murió en pleno centro de Mendoza

Rescataron a un adulto mayor en Tunuyán tras sufrir una descompensación en el Manzano Histórico

Robó un perfume en una farmacia de Ciudad y lo detuvo la gente: lo buscaban desde 2023

Violento choque en Guaymallén: un motociclista perdió la vida tras quedar bajo un colectivo

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú

Rescataron a un andinista extranjero en el cerro Aconcagua

LO QUE SE LEE AHORA
El trabajo investigativo permitió la detención detres personas
Operativo

Detuvieron a tres personas por el robo a un chofer en Ciudad: allanamientos y un arma secuestrada

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero

Las causas del incendio aún no fueron determinadas (Foto de Archivo)
La Legua

Se incendió una reconocida bodega en Maipú y el fuego afectó un galpón con madera

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 18 de enero: números ganadores del sorteo 3340
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 18 de enero: números ganadores del sorteo 3340

El Paso a Chile permanece abierto ese lunes 19 de enero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 19 de enero

Vínculo roto. Javier Milei se va del país y tendrá a Villarruel cortita.
Casa Rosada

La movida de Milei para bloquear a Villarruel durante su viaje a Davos