19 de enero de 2026
{}
Operativo federal

San Juan: hallan más de 60 kilos de cocaína ocultos entre bananas en un camión rumbo a Mendoza

Gendarmería secuestró 64 kilos de cocaína ocultos entre bananas en San Juan. El operativo dejó un detenido y destapó una compleja red narco.

El conductor observó que algunas cajas no coincidían con el resto de la mercadería

Por Sitio Andino Policiales

Un procedimiento de Gendarmería Nacional permitió desbaratar en San Juan un intento de traslado de 64 kilos de cocaína que se encontraba oculto entre cajones de bananas. El operativo se activó luego de que el chofer del camión advirtiera irregularidades en parte de la carga antes de viajar a Mendoza.

El conductor observó que algunas cajas no coincidían con el resto de la mercadería y, antes de iniciar el viaje, decidió comunicarse con el dueño del vehículo. Tras la advertencia, se dio intervención a Gendarmería, que realizó una inspección y halló los ladrillos de cocaína escondidos entre la fruta.

La intervención derivó en el secuestro de una importante cantidad de cocaína, un detenido y una investigación federal en curso.

De Salta a Mendza: el traslado de la cocaína

Según la investigación, el transporte había salido desde Pichanal, en el departamento Orán, provincia de Salta, y llegó a un depósito perteneciente a un supermercado mayorista ubicado en Villa Krause, departamento Rawson, sobre calle Calvento. El lugar había sido alquilado con el objetivo de realizar un cambio de camión, maniobra clave para continuar el traslado hacia Mendoza.

29 de Setiembre de 2025, Patricia Bullrich y Luis Petri en Mendoza, gendarmería nacional, inauguración sede Puente de Hierro. Móvil
La droga llevaba impreso el llamado sello del delfín, una marca históricamente asociada a Reinaldo Delfín Castedo, conocido como "El Patrón del Norte". No obstante, fuentes del caso indicaron que ese sello habría sido utilizado por otras organizaciones como garantía de calidad.

Dos hombres quedaron detenidos: las causas que los complican

El propietario del comercio, un hombre de 70 años, quedó vinculado a la causa en calidad de testigo, ya que el transbordo se realizó dentro de su propiedad. Se trata del mismo empresario que en septiembre de 2024 fue víctima de un violento asalto y que luego quedó detenido por una causa de torturas y privación ilegítima de la libertad, hecho que tuvo amplia repercusión judicial en la provincia.

La causa quedó a cargo de la Justicia Federal de San Juan y hasta el momento registra un detenido, identificado como G.M.P., de 27 años, quien fue arrestado durante uno de los tres allanamientos realizados. Los investigadores sospechan que habría sido contratado para concretar el traspaso de la droga entre los vehículos.

Cocaína, bananas y un cambio de camión: así cayó el cargamento en San Juan

Además del estupefaciente, se secuestraron el camión utilizado para el traslado y otro vehículo, mientras continúan las tareas para identificar a otros posibles integrantes de la organización. Una de las hipótesis apunta a una banda vinculada al clan Jaramillo, con base en Salvador Mazza, relacionada con secuestros de droga de características similares.

Gendarmería Nacional Argentina.jpg
En paralelo, el expediente volvió a poner en foco antecedentes del narcotráfico en el norte argentino, como el uso de sellos de "calidad" y estructuras que continúan operando en zonas históricamente dominadas por Castedo, quien cumple prisión perpetua en el penal de Ezeiza.

