Accidente vial en Lavalle: una mujer y una niña de 8 años resultaron heridas tras impactar con una camioneta

Un accidente vial entre una motocicleta y una camioneta se registró este lunes en el departamento de Lavalle , dejando como saldo a una mujer de 27 años y una menor de 8 años con heridas de distinta consideración. La conductora del rodado menor fue trasladada al hospital Central , mientras que la niña recibió asistencia médica en el lugar.

El siniestro ocurrió alrededor de las 13.30 , en la intersección de Ruta 24 y Ruta 38 . Un llamado al 911 alertó sobre el choque, por lo que personal policial se desplazó de inmediato hasta la zona.

Al arribar, los efectivos constataron que el accidente involucró a una motocicleta Honda Wave , en la que circulaban la mujer y la menor, y una camioneta Volkswagen Amarok , conducida por una mujer de 40 años .

De acuerdo con las primeras averiguaciones , la motocicleta se desplazaba de sur a norte por Ruta 24 y, al llegar a la intersección con Ruta 38 , se produjo la colisión con la camioneta. Las causas del siniestro aún están siendo investigadas .

El estado de salud de las ocupantes

Las ocupantes de la moto sufrieron lesiones de diversa consideración. Personal médico del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) asistió a ambas víctimas en el lugar. El profesional a cargo diagnosticó a la conductora, identificada como Azul R., con "politraumatismos varios", y dispuso su traslado al hospital Central.

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

En tanto, la menor de 8 años fue atendida en el lugar y no requirió traslado.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Lavalle, que continuará con la investigación para determinar las responsabilidades del hecho.