19 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Ruta 24

Accidente vial en Lavalle: una mujer y una niña de 8 años resultaron heridas tras impactar con una camioneta

El siniestro ocurrió en la intersección de Ruta 24 y Ruta 38. La conductora de la motocicleta fue trasladada al Hospital Central.

La conductora del rodado menor fue trasladada al hospital Central

La conductora del rodado menor fue trasladada al hospital Central

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Por Sitio Andino Policiales

Un accidente vial entre una motocicleta y una camioneta se registró este lunes en el departamento de Lavalle, dejando como saldo a una mujer de 27 años y una menor de 8 años con heridas de distinta consideración. La conductora del rodado menor fue trasladada al hospital Central, mientras que la niña recibió asistencia médica en el lugar.

Cómo ocurrió el accidente en Lavalle

El siniestro ocurrió alrededor de las 13.30, en la intersección de Ruta 24 y Ruta 38. Un llamado al 911 alertó sobre el choque, por lo que personal policial se desplazó de inmediato hasta la zona.

Lee además
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad provocó una colisión masiva en España.
Videos

Descarrilamiento y colisión fatal entre dos trenes en España: ascienden a 39 los fallecidos
Guaymallén: La víctima fatal tenía 27 años y viajaba junto a su pareja y una beba de un año.
Hospitalizaron a una menor

Violento choque en Guaymallén: un motociclista perdió la vida tras quedar bajo un colectivo

Al arribar, los efectivos constataron que el accidente involucró a una motocicleta Honda Wave, en la que circulaban la mujer y la menor, y una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por una mujer de 40 años.

accidente vial, lavalle
El siniestro ocurrió alrededor de las 13.30, en la intersección de Ruta 24 y Ruta 38

El siniestro ocurrió alrededor de las 13.30, en la intersección de Ruta 24 y Ruta 38

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la motocicleta se desplazaba de sur a norte por Ruta 24 y, al llegar a la intersección con Ruta 38, se produjo la colisión con la camioneta. Las causas del siniestro aún están siendo investigadas.

El estado de salud de las ocupantes

Las ocupantes de la moto sufrieron lesiones de diversa consideración. Personal médico del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) asistió a ambas víctimas en el lugar. El profesional a cargo diagnosticó a la conductora, identificada como Azul R., con "politraumatismos varios", y dispuso su traslado al hospital Central.

accidente vial, lavalle, motocicleta
Un llamado al 911 alertó sobre el choque, por lo que personal policial se desplazó de inmediato hasta la zona

Un llamado al 911 alertó sobre el choque, por lo que personal policial se desplazó de inmediato hasta la zona

En tanto, la menor de 8 años fue atendida en el lugar y no requirió traslado.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Lavalle, que continuará con la investigación para determinar las responsabilidades del hecho.

Temas
Seguí leyendo

Una ciclista quedó en grave estado tras ser atropellada en Maipú

Accidente en Lavalle: motociclista alcoholizado cayó a un canal de riego y quedó herido

Impactante accidente en Luján de Cuyo: hay un menor grave

Accidente fatal en Guaymallén: un joven motociclista murió tras chocar con un auto

Camiones en Alta Montaña: por qué concentran la mayoría de los accidentes viales y cómo son los controles

Nueve personas murieron en accidentes viales durante la primera quincena de enero en Mendoza

Las Heras: fuerte impacto entre una moto y un auto dejó dos menores lesionados

Un motociclista falleció en Guaymallén tras impactar contra una camioneta

LO QUE SE LEE AHORA
El hecho ocurrió en la zona conocida como La Canaleta
El segundo en lo que va del 2026

Un andinista francés murió a metros de la cumbre del Aconcagua

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1337 del domingo 18 de enero

Las causas del incendio aún no fueron determinadas (Foto de Archivo)
La Legua

Se incendió una reconocida bodega en Maipú y el fuego afectó un galpón con madera

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 18 de enero: números ganadores del sorteo 3340
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 18 de enero: números ganadores del sorteo 3340

El Paso a Chile permanece abierto ese lunes 19 de enero.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 19 de enero

Vínculo roto. Javier Milei se va del país y tendrá a Villarruel cortita.
Casa Rosada

La movida de Milei para bloquear a Villarruel durante su viaje a Davos