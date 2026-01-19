19 de enero de 2026
Marcos Calvente sobre la obra del Acceso Este: desvíos y cambios en el transporte público

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, explicó en Aconcagua Radio qué pasará con los paradas de los colectivos y el ingreso a los hospitales en el Acceso Este.

Marcos Calvente sobre la obra en el Acceso Este: desvíos y cambios en el transporte público.

Foto: Cristian Lozano
 Por Aconcagua Radio

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, dialogó con Aconcagua Radio sobre el plan de desvío que preparan en el departamento por las obras en el Acceso Este. Aseguró que será un periodo "complejo" para los conductores y vecinos, a los cuales les pidió "paciencia". Cómo serán los cortes y cambios en el tránsito.

Uno de los principales desafíos será derivar el alto volumen de vehículos que hoy circula por el acceso hacia calles internas. El municipo indicó que habrá inspectores en la calle, cambios de sentido, prohibiciones de estacionamiento y ajustes semafóricos para poder sostener la circulación.

"Vamos a transitar un período complejo. Por eso pedimos paciencia, no solo a los conductores, hay que recordar a los vecinos que se verán fuertemente alteradas todas las actividades del departamento, las calles van a estar muy complicadas", afirmó el jefe comunal.

Plan de desvíos en Guaymallén

"El 9 de febrero comenzará el cambio de sentido de las colectoras, lo que se va a sostener durante todo el plazo de la obra", señaló Calvente. Esto implicará que el traslado de las paradas del transporte público. La lateral norte, desde Arturo González hasta el Nudo Vial, tendrá circulación de este a oeste. La lateral sur, desde el Nudo Vial hasta Arturo González, de oeste a este. Se prohibirá el estacionamiento en ambas laterales: entre los cruces de Hilario Cuadros-Cañadita Alegre y La Purísima-Curupaytí.

Acceso Este toma aérea, repavimentación, refuncionalización, Ruta 7, RN7, obras, Vialidad, licitación, rutas, asfalto, tránsito
Acceso Este.

Acceso Este.

Acceso a los hospitales

Al ser consultado por el acceso al Hospital Italiano, el intendente indicó que se derivará parte del tránsito, aunque en el tramo comprendido entre la Rotonda de la Virgen y el Nudo vial los trabajos podrán realizarse sin un corte total. Respecto al Hospital Notti, explicó que la obra en ese nosocomio estará terminada antes del inicio de la intervención.

Calvente comentó que las empresas contratistas deberán hacerse cargo de elaborar los planes de desvío, que luego serán evaluados y aprobados por el municipio. A su vez, se trabaja para que toda la información sobre cortes y desvíos sea incorporada a una app de navegación. “Estamos viendo cómo trasladar los datos de la afección del tránsito a Waze, para que el impacto del plan de desvíos esté reflejado en la aplicación”, afirmó.

