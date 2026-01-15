El delicado escenario que atraviesa Irán: protestas, sanciones y riesgo militar

La escalada de tensiones en Irán vuelve a ubicar a Medio Oriente en el centro del escenario internacional, en un contexto global marcado por múltiples focos de conflicto y alta incertidumbre geopolítica. Las protestas internas, la crisis social, las sanciones económicas y la posibilidad latente de una intervención militar por parte de Estados Unidos reactivaron las alertas diplomáticas y militares en la región.

El especialista en política internacional Augusto Grilli Fox analizó el momento que atraviesa Irán, el rol de los actores regionales y las señales que envía Washington en un año que, advierte, se presenta como uno de los más cargados de tensión de los últimos tiempos.

AGF: en los últimos años vimos picos de tensión en relación con el régimen de Irán, en un marco donde la tensión interna, la economía y los distintos bloqueos y sanciones económicas lo colocaron en el ojo de la tormenta. Estamos hablando de un país de más de 90 millones de habitantes, pero principalmente del impacto que tuvieron las protestas y el rol de Estados Unidos junto con Israel, que hicieron referencia a una posible intervención si la situación no se mitigaba.

AGF: creo que estuvo bastante cerca. El tema no está cerrado y la intervención de Arabia Saudita, Omán y Qatar fue el factor que llevó a Estados Unidos a no intervenir.

¿La referencia a otros escenarios, como Venezuela, tiene relación con este mensaje?

AGF: exacto. Hay que ver cómo evoluciona esto, porque la referencia a una intervención armada en Venezuela da ese mensaje: las cosas pueden pasar y pasan. En ese marco, hay que observar cuál es el objeto que plantea Irán, que incluso se comunicó para tratar de evitar una intervención.

¿Qué significa la reapertura del espacio aéreo iraní?

AGF: no es un hecho menor. Contaron con información concreta que los llevó a normalizar el espacio aéreo, que había sido una medida preventiva para evitar cualquier tipo de intervención.

Para tomar esa decisión contaron con información que pudieron neutralizar, no con acciones militares, sino con diálogos para frenar lo que hubiese sido una intervención por parte de Estados Unidos. Donald Trump salió a decir que no se estaban dando más ejecuciones, aunque igual estamos hablando de una situación tremenda: alrededor de 3.000 personas asesinadas en manifestaciones.

¿Qué características tiene esta crisis?

AGF: tiene características concretas de una crisis social, política y religiosa. Tuvo distintos picos, pero esta fue la más tremenda: más de 15.000 detenidos, 3.000 personas asesinadas y el uso del corte del suministro eléctrico y de internet para evitar relevamientos. El principal método de relevamiento es el trabajo de referentes sociales en territorio iraní que generan informes. Cortar internet hace que el abastecimiento de información sea prácticamente imposible.

¿Por qué Estados Unidos evacuó personal y capitales?

AGF: porque no hay confianza. Se tomaron medidas preventivas como el abandono de funciones diplomáticas no esenciales en bases de Estados Unidos y en distintas dependencias. También Rusia y China tomaron decisiones similares. Cuando quedan solo funciones diplomáticas esenciales, es porque hay riesgos y una tensión muy alta.

¿Cómo sigue este escenario?

AGF: estamos en un marco donde las tensiones están colocadas en todas partes. En algunos lugares se ve un poco más calmo, en otros más activo, pero sin dudas este año es de los más cargados que hemos visto en los últimos tiempos.

