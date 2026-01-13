Vargas Arizu en Aconcagua Radio: "Las preferencias cambian y es difícil que no cambie el consumo de vino"

El Gobierno de Mendoza lanzó una línea de prefinanciación de exportaciones de vino a granel por US$20 millones , con tasa subsidiada, en un contexto de baja del consumo a nivel global. En diálogo con Aconcagua Radio , el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, explicó los alcances de la medida y la necesidad de avanzar en procesos de reconversión productiva.

Según detalló el funcionario, la Provincia acordó con el Banco Nación una línea de crédito con una tasa del 4,25% a 180 días , destinada a prefinanciar exportaciones de vino a granel a través del Fondo de la Transformación y el Crecimiento . “La provincia determinó que va a subsidiar tasa para prefinanciar exportaciones de vino a granel por un fondo de 20 millones de dólares”, señaló.

Vargas Arizu explicó que la medida busca descomprimir el stock de vino acumulado. “Hay un poco de excedente vínico y, como estamos lejos de los mercados que compran granel, hemos conseguido una tasa muy buena en el Banco Nación. Hay una ventana porque están comprando Portugal, España y, en menor medida, Estados Unidos ”, indicó.

En ese marco, estimó que podrían exportarse entre 50 y 60 millones de litros , “que es casi un mes de despacho”. “Yo supongo que van a impactar unas 20 o 30 empresas, porque no cualquiera puede exportar granel. Fecovita es uno de los grandes exportadores ”, afirmó.

Reconversión y cambios en el consumo

Consultado por la caída del consumo de vino en el mundo, el ministro sostuvo que el sector debe adaptarse. “La reconversión no la hace el Estado, la sugiere el Estado. La tienen que hacer los privados”, subrayó.

A su entender, el mercado avanza hacia vinos de mayor calidad. “Las preferencias cambian y es muy difícil pensar que no va a cambiar el consumo de vino. Creo que va hacia variedades más finas y que los vinos básicos tienen que ser muy eficientes”, dijo.

Finalmente, remarcó que la apertura de mercados obliga a competir. “Los mercados se abren y vas a competir con el mundo. En agricultura, Argentina es altamente competitiva”.

