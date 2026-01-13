13 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
ENTREVISTA

Vargas Arizu en Aconcagua Radio: "Las preferencias cambian y es difícil que no cambie el consumo de vino"

En Aconcagua Radio, el ministro habló sobre el crédito para exportaciones de vino a granel y reflexionó sobre los cambios en su consumo.

Vargas Arizu en Aconcagua Radio: Las preferencias cambian y es difícil que no cambie el consumo de vino

Vargas Arizu en Aconcagua Radio: "Las preferencias cambian y es difícil que no cambie el consumo de vino"

Vino Copa
Fecovita es uno de los principales exportadores.

Fecovita es uno de los principales exportadores.

Crédito subsidiado para exportar vino a granel

Según detalló el funcionario, la Provincia acordó con el Banco Nación una línea de crédito con una tasa del 4,25% a 180 días, destinada a prefinanciar exportaciones de vino a granel a través del Fondo de la Transformación y el Crecimiento. “La provincia determinó que va a subsidiar tasa para prefinanciar exportaciones de vino a granel por un fondo de 20 millones de dólares”, señaló.

Lee además
Seguros para autos: qué cubre cada póliza y los puntos a tener en cuenta
Mundo asegurador

Seguros para autos: qué cubre cada póliza y los puntos a tener en cuenta
Noelia Villafañe en Aconcagua Radio: La multa por no recategorizarse en el monotributo es de $220.000
ENTREVISTA

Noelia Villafañe en Aconcagua Radio: "La multa por no recategorizarse en el monotributo es de $220.000"

Vargas Arizu explicó que la medida busca descomprimir el stock de vino acumulado. “Hay un poco de excedente vínico y, como estamos lejos de los mercados que compran granel, hemos conseguido una tasa muy buena en el Banco Nación. Hay una ventana porque están comprando Portugal, España y, en menor medida, Estados Unidos”, indicó.

En ese marco, estimó que podrían exportarse entre 50 y 60 millones de litros, “que es casi un mes de despacho”. “Yo supongo que van a impactar unas 20 o 30 empresas, porque no cualquiera puede exportar granel. Fecovita es uno de los grandes exportadores”, afirmó.

Reconversión y cambios en el consumo

Consultado por la caída del consumo de vino en el mundo, el ministro sostuvo que el sector debe adaptarse. “La reconversión no la hace el Estado, la sugiere el Estado. La tienen que hacer los privados”, subrayó.

A su entender, el mercado avanza hacia vinos de mayor calidad. “Las preferencias cambian y es muy difícil pensar que no va a cambiar el consumo de vino. Creo que va hacia variedades más finas y que los vinos básicos tienen que ser muy eficientes”, dijo.

Finalmente, remarcó que la apertura de mercados obliga a competir. “Los mercados se abren y vas a competir con el mundo. En agricultura, Argentina es altamente competitiva”.

Escuchá la entrevista completa a Rodolfo Vargas Arizu y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

Embed

Temas
Seguí leyendo

Jorge Elías en Aconcagua Radio: "La operación de Trump en Venezuela puede sentar un precedente"

La autocrítica en el peronismo mendocino: "Si seguimos con proyectos individualistas, nunca seremos una opción real para gobernar"

Martín Aveiro habló en Aconcagua Radio sobre su proyecto para adquirir aviones hidrantes contra incendios

Las Más Leídas

Las imágenes que generaron terror en la costa argentina.
Fenómeno inusual

Video: un meteotsunami en la Costa Atlántica dejó un muerto y más de 30 heridos

Está imputado por el delito de homicidio criminis causa video
Arriesga perpetua

Homicidio, robos y evasión: el violento perfil del detenido por el crimen en un barrio privado de Las Heras

Reina de la Vendimia con sueldo: el mapa salarial de la realeza mendocina.
Para tener en cuenta

Cuánto ganan las reinas de la Vendimia: el mapa salarial de la "realeza" mendocina

Rock en Maipú Municipio.
No te lo pierdas

Rock al aire libre: Maipú invita a disfrutar de clásicos nacionales

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo
CONSUMO EN DÓLARES

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo