6 de enero de 2026
Sitio Andino
ENTREVISTA

Noelia Villafañe en Aconcagua Radio: "La multa por no recategorizarse en el monotributo es de $220.000"

En Aconcagua Radio, la especialista repasó las fechas claves para la recategorización del monotributo y los aspectos que requieren especial atención.

 Por Aconcagua Radio

Los nuevos valores para la recategorización del monotributo todavía no fueron publicados. En diálogo con Aconcagua Radio, Noelia Villafañe explicó que las tablas se conocerán el 13 de enero, una vez que el INDEC difunda el dato de inflación. La referente de Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) aclaró que esa información es clave para la actualización del régimen.

Esta actualización está vinculada al régimen de recategorización, que ahora es semestral y se ajusta según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En ese contexto, Villafañe detalló que el período para recategorizarse ya tiene fechas definidas y subrayó la importancia de no dejar pasar el plazo:

El período de recategorización es desde el 15 de enero hasta el 5 de febrero. El período de recategorización es desde el 15 de enero hasta el 5 de febrero.

Monotributo2.jpg
La recategorización será del 15 de enero hasta el 5 de febrero

Monotributo con multas más altas y mayor control fiscal

Villafañe advirtió que el nuevo escenario fiscal, tras la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, implica sanciones significativamente más elevadas para quienes incumplan. “Que se pongan alarma los monotributistas, que se pongan carteles en la heladera gigante, que no se vaya a pasar el período de recategorización”, alertó, y subrayó que “ahora la multa por no recategorizarte es de $220.000”.

También llamó la atención sobre la importancia de responder las notificaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). “Muchas veces un monotributista se encontraba con una notificación en el domicilio fiscal electrónico y daba vueltas en responderle al fisco”, relató, pero advirtió que “hoy darle vuelta en responderle al fisco implica una multa de hasta 35 millones de pesos”.

En relación con el domicilio fiscal electrónico, Villafañe fue recordó: “El domicilio fiscal electrónico es obligatorio para todos los contribuyentes desde el 2018”. Y agregó: “Si vos no tenés tu domicilio fiscal electrónico, estás incumpliendo un deber formal y ARCA te puede aplicar una multa que va de $150.000 a $2.500.000”.

La referente de MARA también recordó que “los monotributistas están obligados a facturar” y pidió mantener la calma. “No hay que asustarse ni entrar en pánico, pero lo que tienen que hacer es justamente estar atentos a que por un error, por una omisión, no vayan a ser perjudicados y terminen siendo afectados en su bolsillo”, afirmó.

Escuchá la entrevista

Escuchá la entrevista completa a Noelia Villafañe y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

