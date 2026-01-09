9 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Mundo asegurador

Seguros para autos: qué cubre cada póliza y los puntos a tener en cuenta

Guía para entender qué cubre cada seguro de auto, qué cambia entre pólizas y qué detalles suelen pasar desapercibidos por los conductores.

Seguros para autos: qué cubre cada póliza y los puntos a tener en cuenta

Seguros para autos: qué cubre cada póliza y los puntos a tener en cuenta

Freepik
Por Sitio Andino Sociedad

Si tenés un vehículo, es importantísimo entender qué cubre tu póliza. Edgardo Juchniuk, productor asesor de seguros, explicó l as diferencias entre las coberturas disponibles en Argentina y los aspectos que los automovilistas suelen pasar por alto.

Lee además
Nutrición: EE.UU. invirtió la pirámide alimentaria y Argentina se sumó al cambio de paradigma.
Salud

Nutrición: EE.UU. invirtió la pirámide alimentaria y Argentina se sumó al cambio de paradigma
Cruce a Chile: largas filas de vehículos tras la reapertura del paso.
Alta montaña

Cruce a Chile: largas filas de vehículos tras la reapertura del paso

  • Responsabilidad Civil obligatoria, con límites muy bajos.

  • Responsabilidad Civil voluntaria, que amplía los montos e incorpora daños materiales a terceros.

“El límite hoy supera los $200 millones, un incremento necesario porque el monto anterior ya no alcanzaba”, explicó. Esa cifra es la base mínima para poder circular en el país.

Del seguro básico al todo riesgo

A partir de la Resposabilidad Civil, las compañías ofrecen escalas de protección. La primera ampliación es la Cobertura B, que incluye:

  • Robo total

  • Incendio total

  • Destrucción total por accidente

En el caso del robo total, el vehículo debe desaparecer y el trámite avanza con un certificado de no hallazgo emitido por Fiscalía a los 30 días de la denuncia. Para cobrar, remarcó, es indispensable tener:

  • Multas al día

  • El auto a nombre del titular que figura en la póliza

  • La documentación regularizada

La destrucción total, en tanto, se considera cuando el costo de reparación supera el 80% de la suma asegurada. Ahí se produce la baja registral y la compañía indemniza según corresponda.

Robos parciales, incendio parcial y la cobertura C

La cobertura conocida como C —aunque cada aseguradora la renombre con variantes comerciales— suma los eventos parciales:

  • Robo total y parcial

  • Incendio total y parcial

  • Daños por accidente

  • Rotura de parabrisas, luneta y cristales laterales

Estos últimos suelen no tener límite de eventos, aunque algunas empresas solo los reconocen si el daño ocurre por intento de robo. Juchniuk pidió prestar atención a un punto que muchos usuarios desconocen: el cristal del techo. “Hay aseguradoras que lo cubren y otras que no”, subrayó.

Respecto al granizo, también existen diferencias: algunas compañías cubren hasta la suma asegurada del vehículo, otras fijan un monto específico o un porcentaje. Pero si el granizo rompe el parabrisas, ese gasto no ingresa dentro del límite general porque lo cubre el adicional propio de cristales.

Lo que no está cubierto en robo parcial:

  • Insignias

  • Tapas de ruedas

  • Tapa de tanque

  • Antena

En robo total, sí se indemniza todo sin descuentos.

Daños parciales y franquicia: cómo funciona

Otra parte fundamental de la póliza son los daños parciales por accidente, que casi siempre incluyen una franquicia, es decir, la parte del arreglo que paga el propio asegurado. “Mientras mayor sea la franquicia, más barato es el seguro”, explicó el especialista.

Ante cualquier siniestro —haya o no responsabilidad— el conductor debe denunciarlo dentro de las 72 horas. Aunque las compañías suelen ser flexibles, el plazo existe. La aseguradora repara el vehículo y el asegurado paga la franquicia. Si no tuvo la culpa, ese monto luego se reclama al tercero mediante una carta de franquicia.

Juchniuk también hizo una recomendación práctica: elegir siempre la opción de reparación por parte de la compañía y no la indemnización directa. “Cuando te indemnizan, vos te quedás con el dinero, pero al reparar pueden aparecer daños que no se habían detectado al principio”, señaló.

Embed

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 9 de enero de 2026

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 9 de enero

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026

Sube la temperatura y ceden las tormentas, el pronóstico para este viernes en Mendoza

La DGE lanzó una carrera renovada que responde a los desafíos del turismo moderno

Preocupación en Chile por robos y estafas a argentinos: "Daña la confianza y reputación del país"

Con el Paso Los Libertadores cerrado, ¿qué alternativas hay para cruzar a Chile?

Tras entregar $1.800 millones, el Quini 6 sortea otro pozo increíble: cuándo es y cómo jugar

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026

Las Más Leídas

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy jueves 8 de enero.
Paciencia y precaución

El Paso Los Libertadores continuará cerrado este jueves: los motivos

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026

Con el Paso Los Libertadores cerrado, ¿Qué alternativas hay para cruzar a Chile?
Opciones

Con el Paso Los Libertadores cerrado, ¿qué alternativas hay para cruzar a Chile?

Actividad cultural en la provincia de Mendoza durante verano.
Para agendar y compartir

La provincia de Mendoza abre sus espacios culturales con una agenda para todo público

Recuperaron el sable robado en Las Heras: hay un detenido
Rápido hallazgo

Recuperaron el sable robado en Las Heras: hay un detenido