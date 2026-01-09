Seguros para autos: qué cubre cada póliza y los puntos a tener en cuenta

Si tenés un vehículo, es importantísimo entender qué cubre tu póliza. Edgardo Juchniuk , productor asesor de seguros , explicó l as diferencias entre las coberturas disponibles en Argentina y los aspectos que los automovilistas suelen pasar por alto.

En su columna Mundo Asegurado en Aconcagua Radio , Juchniuk recordó que el seguro de Responsabilidad Civil es el mínimo exigido para circular y cubre lesiones o muerte a terceros —transportados o no— además de gastos de sepelio y atención médica. Sin embargo, advirtió que esta cobertura se divide en dos:

“El límite hoy supera los $200 millones , un incremento necesario porque el monto anterior ya no alcanzaba”, explicó. Esa cifra es la base mínima para poder circular en el país.

Responsabilidad Civil voluntaria , que amplía los montos e incorpora daños materiales a terceros.

A partir de la Resposabilidad Civil, las compañías ofrecen escalas de protección. La primera ampliación es la Cobertura B , que incluye:

Robo total

Incendio total

Destrucción total por accidente

En el caso del robo total, el vehículo debe desaparecer y el trámite avanza con un certificado de no hallazgo emitido por Fiscalía a los 30 días de la denuncia. Para cobrar, remarcó, es indispensable tener:

Multas al día

El auto a nombre del titular que figura en la póliza

La documentación regularizada

La destrucción total, en tanto, se considera cuando el costo de reparación supera el 80% de la suma asegurada. Ahí se produce la baja registral y la compañía indemniza según corresponda.

Robos parciales, incendio parcial y la cobertura C

La cobertura conocida como C —aunque cada aseguradora la renombre con variantes comerciales— suma los eventos parciales:

Robo total y parcial

Incendio total y parcial

Daños por accidente

Rotura de parabrisas, luneta y cristales laterales

Estos últimos suelen no tener límite de eventos, aunque algunas empresas solo los reconocen si el daño ocurre por intento de robo. Juchniuk pidió prestar atención a un punto que muchos usuarios desconocen: el cristal del techo. “Hay aseguradoras que lo cubren y otras que no”, subrayó.

Respecto al granizo, también existen diferencias: algunas compañías cubren hasta la suma asegurada del vehículo, otras fijan un monto específico o un porcentaje. Pero si el granizo rompe el parabrisas, ese gasto no ingresa dentro del límite general porque lo cubre el adicional propio de cristales.

Lo que no está cubierto en robo parcial:

Insignias

Tapas de ruedas

Tapa de tanque

Antena

En robo total, sí se indemniza todo sin descuentos.

Daños parciales y franquicia: cómo funciona

Otra parte fundamental de la póliza son los daños parciales por accidente, que casi siempre incluyen una franquicia, es decir, la parte del arreglo que paga el propio asegurado. “Mientras mayor sea la franquicia, más barato es el seguro”, explicó el especialista.

Ante cualquier siniestro —haya o no responsabilidad— el conductor debe denunciarlo dentro de las 72 horas. Aunque las compañías suelen ser flexibles, el plazo existe. La aseguradora repara el vehículo y el asegurado paga la franquicia. Si no tuvo la culpa, ese monto luego se reclama al tercero mediante una carta de franquicia.

Juchniuk también hizo una recomendación práctica: elegir siempre la opción de reparación por parte de la compañía y no la indemnización directa. “Cuando te indemnizan, vos te quedás con el dinero, pero al reparar pueden aparecer daños que no se habían detectado al principio”, señaló.