Jorge Elías en Aconcagua Radio: "La operación de Trump en Venezuela puede sentar un precedente".

La madrugada del sábado 3 de enero marcó un antes y un después en la historia de Venezuela . Ese día, alrededor de las 2 de la mañana (hora local), varios barrios bolivarianos despertaron con el ruido de explosiones: era una ofensiva militar de Estados Unidos para dar con el mandatario Nicolás Maduro .

En diálogo con Aconcagua Radio , el periodista Jorge Elías dialogó sobre las repercusiones que tendrá el hecho y el nuevo escenario geopolítico en la región.

“No se puede despreciar la caída de un régimen como el de Maduro , sobre todo por su tenor en América Latina , con presos políticos, con violaciones de Derechos Humanos , con muertos incluso”, comenzó el analista internacional . Y añadió: “Aquí hay una larga lista de atropellos que se han cometido durante estos últimos años”.

No obstante, explicó que “para hacer lo que se hizo el sábado”, es decir, el operativo orquestado por Donald Trump , cuyo objetivo principal fue la “detención de un presidente extranjero ”, se habría necesitado la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas .

Traslado Nicolás Maduro, Estados Unidos, Foto Reuters Nicolás Maduro es llevado para declarar ante el tribunal.

A esto, se suma otro dato relevante que refiere a hasta qué punto la Constitución estadounidense habilita a un presidente a tomar acciones como las mencionadas. “En realidad no se lo permite. Eso, justamente, es lo que reclaman los demócratas en el Congreso”, añade.

Toda esta situación desemboca en un ‘aprieto’. Para el analista, desde la mirada del “venezolano de a pie --se comprende-- su desesperación” y el alivio que muchos sienten tras la captura de Maduro. No obstante, Elías advierte que, del lado de la legalidad internacional, preocupa que esto siente un precedente".

“Trump busca lealtades. No estamos hablando de interés nacional, sino de interés personal. Si a él no le gusta algo o no se hacen las cosas como dice, la cosa puede ir mal”, enfatiza.

