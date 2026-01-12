Martín Aveiro habló en Aconcagua Radio sobre su proyecto para adquirir aviones hidrantes contra incendios

Martín Aveiro habló en Aconcagua Radio sobre su proyecto para adquirir aviones hidrantes para combatir incendios.

Por Aconcagua Radio







El diputado Martín Aveiro, junto a otros legisladores nacionales del bloque Unión por la Patria, presentó un proyecto para que el Gobierno nacional adquiera aviones hidrantes, en medio de los incendios forestales en Chubut. En diálogo con Aconcagua Radio dio detalles de la propuesta.

La iniciativa fue impulsada por el mendocino, Pablo Todero y Pablo Yedlin, y propone que el Estado incorpore aeronaves específicamente equipadas para la extinción de incendios aéreos para fortalecer el accionar del Servicio Nacional de Manejo del Fuego ante la creciente recurrencia de siniestros de gran magnitud como los que están afectando actualmente a la Patagonia.

Actualmente, afirmó Aveiro, el Estado nacional cuenta con uno avión hidrante "grande que está en Santiago del Estero, es muy efectivo", pero advirtió: "Tiene sus complicaciones de operaciones, necesita siempre un aeropuerto cerca. Lo ideal son los aviones chiquitos, las avionetas que nunca aterrizan en aeropuertos. Se alquilan permanentemente en temporada".

image Incendios forestales en Chubut. Como ejemplo, mencionó el caso de Chile: "El último año alquiló 70 aviones hidrantes chiquitos para abastecer" para casos de incendios forestales. En cuanto al presupuesto necesario, dijo que "un avión hidrante pequeño que opera súper ágil y que, inclusive, puede aterrizar hasta en una ruta, cuesta entre tres y medio y cuatro millones de dólares".

Incendio forestal en Chubut Los incendios forestales en Chubut que se desataron el 5 de enero en la zona de Puerto Patriada, continúan activos. En ese contexto, el fiscal general de la provincia, Carlos Díaz Mayer, confirmó que el fuego fue iniciado de manera intencional. Según explicó el funcionario, los peritajes realizados en el lugar permitieron establecer con certeza que el foco inicial fue provocado. El Gobierno nacional indicó este lunes que 22 de los 32 focos ya fueron extinguidos. Escuchá la entrevista completa a Martín Aveiro, y seguí el vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com Embed