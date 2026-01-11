Incendios en Chubut: diputado mendocino impulsa un proyecto para que el Estado compre aviones hidrantes

Diputado mendocino impulsa un proyecto para que el Estado compre aviones hidrantes por los incencios en Chubut

Un grupo de diputados nacionales, entre ellos un mendocino, presentó esta semana un proyecto de ley para que el Gobierno nacional adquiera aviones hidrantes , con el objetivo de reforzar la lucha contra los incendios forestales que desde principios de enero provocan graves daños en la Patagonia andina , principalmente en la provincia de Chubut .

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Martín Aveiro (por Mendoza), Pablo Todero y Pablo Yedlin , todos del bloque Unión por la Patria , y propone que el Estado incorpore aeronaves específicamente equipadas para la extinción de incendios aéreos, conocidos como aviones hidrantes, para fortalecer el accionar del Servicio Nacional de Manejo del Fuego ante l a creciente recurrencia de siniestros de gran magnitud .

En su argumentación, los diputados señalaron que los recursos destinados actualmente a la lucha contra incendios no resultan suficientes frente a la intensidad y frecuencia de los focos en la Patagonia y otras regiones del país. Los legisladores propusieron que la adquisición de estas aeronaves se financie con parte de los dólares obtenidos por la venta de inmuebles del Estado o, en caso de ser necesario, mediante crédito internacional de hasta 50 millones de dólares .

“Aunque el Gobierno ya ha vendido más de US$214 millones en bienes estatales —sin contar futuras operaciones— y tomó deuda por montos mucho mayores, aún no se destinó una parte de esos recursos a equipar al Sistema Nacional de Manejo del Fuego con hidroaviones modernos para combatir los incendios forestales”, expresaron los legisladores.

Incendios en Chubut

Los incendios desatados en la provincia del Chubut desde el 5 de enero de 2026 han consumido grandes extensiones de bosques y vegetación, afectando comunidades y generando evacuaciones en varios parajes de la Comarca Andina. En sólo dos días, el siniestro en la zona de Puerto Patriada y El Hoyo arrasó con alrededor de 1800 hectáreas, obligando a reforzar la respuesta aérea y terrestre para contener el avance de las llamas.

Actualmente, el combate del fuego depende de los recursos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y apoyo provincial, con la incorporación de aviones cisterna y otras aeronaves según disponibilidad. En ese contexto, los diputados resaltaron que la compra de aviones hidrantes contribuiría a mejorar la capacidad operativa de respuesta inmediata, especialmente cuando los incendios crecen rápidamente y ponen en riesgo vida, hogares y el patrimonio natural.

La propuesta, al ser presentada formalmente en la Cámara de Diputados, se encamina ahora a su tratamiento en comisiones especializadas, donde los legisladores debatirán su viabilidad técnica y presupuestaria. El proyecto, además, abre el debate sobre la fortaleza del sistema de protección civil argentino y la necesidad de actualizar herramientas de prevención y respuesta ante desastres ambientales.

Aveiro y sus pares insistieron en que dotar al país de aviones hidrantes no sólo representa una mejora operativa inmediata, sino también una política pública estructural para enfrentar temporadas de incendios cada vez más intensas, un fenómeno que especialistas y autoridades relacionan con cambios climáticos y condiciones ambientales extremas