Javier Milei lanzó sus redes sociales en inglés mostrándose como un superhéroe animado

El presidente Javier Milei anunció la creación de sus cuentas personales en plataformas digitales, acompañadas por una imagen animada inspirada en su figura.

El presidente Javier Milei lanzó oficialmente sus cuentas personales en inglés en las principales redes sociales, con el objetivo de ampliar su alcance internacional de su mensaje. Lo anunció con un video en el que se presenta caricaturizado como un superhéroe, junto a distintas imágenes de distintos momentos de su gestión.

El mandatario invitó este lunes a la comunidad global a seguirlo en sus nuevas plataformas digitales, en un intento por posicionar a nivel mundial como líder a través de las políticas que impulsa en el Gobierno nacional.

“Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés”, escribió Milei a través de sus redes sociales. Las mismas estarán disponibles en: Instagram (@mileienglishofficial), X (@jmilei_english), Facebook (@MileiEnglishOfficial), YouTube (@MileiEnglishOfficial) y TikTok (@mileienglishofficial).

General Ancap, el superhéroe creado por Javier Milei

Junto a este mensaje, publicó un video con imágenes de distintos momentos como Presidente, como por ejemplo, un encuentro con Donald Trump, mandatario de Estados Unidos. En la publicación parece un personaje animado tipo superhéroe, con estética de cómic: viste un traje negro con detalles dorados, capa, antifaz y sostiene un cetro dorado.

"Hola, luchadores por la libertad del mundo, soy el General Ancap (anarcocapitalista), definitivamente no Milei. Estoy aquí para guiarte en las redes sociales en inglés de nuestro héroe de la vida real, Javier Milei".

Captura del video publicado por Javier Milei.

