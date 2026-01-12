12 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Tensión

Donald Trump amenazó con intervenir Irán en medio de las violentas protestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su Gobierno está evaluando "algunas opciones muy fuertes" contra Irán.

Donald Trump amenazó con intervenir Irán en medio de las violentas protestas.

Donald Trump amenazó con intervenir Irán en medio de las violentas protestas.

Foto: NA
Por Sitio Andino Mundo

En medio de la crisis en Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su Gobierno está valorando "algunas opciones muy fuertes" contra ese país, incluida una posible intervención militar. Al menos 538 iraníes han muerto en las manifestaciones que se vienen desarrollando desde fines del 2025, según datos de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Al ser consultado por periodistas a bordo del Air Force One si Irán cruzó una línea roja para provocar una respuesta, Trump respondió: "Están empezando (a cruzarla), según parece. Estamos mirándolo muy seriamente. El Ejército está mirándolo y nosotros estamos valorando algunas opciones muy fuertes. Tomaremos una decisión".

Lee además
La histórica Doctrina Monroe vuelve al centro del debate tras el ataque de EE.UU. a Venezuela. video
escenario mundial

Qué es la Doctrina Monroe y cómo ayuda a entender el ataque de Estados Unidos a Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia al Gobierno de Cuba tras la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro.
tensión internacional

La fuerte advertencia de Donald Trump a Cuba tras la captura de Maduro

El Presidente agregó que está recibiendo información "cada hora" sobre la situación, mientras que tiene previsto ser informado sobre las opciones para responder a los disturbios en Irán, informó The Wall Street Journal. En ese sentido, habrá una reunión del martes será la primera “discusión formal” con su gabinete, e incluirá a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, indica el diario, que cita fuentes gubernamentales.

Las opciones de la Administración estadounidense incluirían impulsar las fuentes antigubernamentales de internet, desplegar ciberarmamento secreto contra instalaciones militares y civiles iraníes, imponer más sanciones contra el país y ataques militares, así como la posibilidad de enviar terminales de Starlink, el servicio de internet por satélite de Elon Musk, indicó Noticias Argentinas. Sin embargo, no se espera que Trump tome una decisión final en la reunión, ya que las deliberaciones son tempranas.

Donald Trump
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Crisis en Irán

A finales de diciembre, comenzaron las protestas en varias ciudades iraníes por la drástica devaluación del rial, la moneda de ese país, y las dificultades económicas prolongadas. Según datos de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), hasta el momento al menos 538 personas murieron en las manifestaciones que empezaron el pasado 28 de diciembre.

El presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió que, en caso de un ataque sobre Irán, “tanto los territorios ocupados como todos los centros militares, bases y barcos” de Estados Unidos e Israel en la región “serán objetivos legítimos”, informó Infobae.

Temas
Seguí leyendo

Venezuela y EE.UU. inician el restablecimiento de relaciones tras la caída de Nicolás Maduro

En la mira de Trump: qué países concentran las mayores reservas de petróleo en el mundo

Trump avanza con las petroleras y dijo que Estados Unidos decidirá quién explota el petróleo venezolano

Detención de Maduro: para Milei, el operativo de Estados Unidos fue una "liberación" de Venezuela

Donald Trump frenó una segunda ola de ataques sobre Venezuela y dijo que irá por los carteles de México

Donald Trump dijo que la intervención en Venezuela podría durar años

Acuerdo petrolero: Trump anunció que Venezuela usará el dinero del crudo para comprar productos de EEUU

Video: una mujer murió tras recibir disparos de un agente de migración de Estados Unidos

LO QUE SE LEE AHORA
El Papa León XIV se reunió con María Corina Machado.
Cónclave

El Papa León XIV se reunió con María Corina Machado

Las Más Leídas

Fallecieron dos mujeres en Malargüe como consecuencia de un accidente vial. 
Continúa la investigación

La maniobra que habría provocado el trágico accidente que dejó dos muertos en Malargüe

En el lugar se encontraban el hijo de la víctima y su pareja, quienes quedaron inmediatamente bajo investigación
Conmoción

Hallaron sin vida a una mujer en un barrio privado y su ahijado quedó en la mira de los investigadores

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2410 y números ganadores del domingo 11 de enero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2410 y números ganadores del domingo 11 de enero

Grave accidente vial en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7.
Siniestro

Grave choque en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7

Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa modular y qué aspectos evaluar antes de elegirla.
VIVIENDA PROPIA

Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa modular en Mendoza y qué aspectos evaluar antes de elegirla