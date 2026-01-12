Donald Trump amenazó con intervenir Irán en medio de las violentas protestas. Foto: NA

En medio de la crisis en Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su Gobierno está valorando "algunas opciones muy fuertes" contra ese país, incluida una posible intervención militar. Al menos 538 iraníes han muerto en las manifestaciones que se vienen desarrollando desde fines del 2025, según datos de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Al ser consultado por periodistas a bordo del Air Force One si Irán cruzó una línea roja para provocar una respuesta, Trump respondió: "Están empezando (a cruzarla), según parece. Estamos mirándolo muy seriamente. El Ejército está mirándolo y nosotros estamos valorando algunas opciones muy fuertes. Tomaremos una decisión".

El Presidente agregó que está recibiendo información "cada hora" sobre la situación, mientras que tiene previsto ser informado sobre las opciones para responder a los disturbios en Irán, informó The Wall Street Journal. En ese sentido, habrá una reunión del martes será la primera “discusión formal” con su gabinete, e incluirá a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, indica el diario, que cita fuentes gubernamentales.

Las opciones de la Administración estadounidense incluirían impulsar las fuentes antigubernamentales de internet, desplegar ciberarmamento secreto contra instalaciones militares y civiles iraníes, imponer más sanciones contra el país y ataques militares, así como la posibilidad de enviar terminales de Starlink, el servicio de internet por satélite de Elon Musk, indicó Noticias Argentinas. Sin embargo, no se espera que Trump tome una decisión final en la reunión, ya que las deliberaciones son tempranas.

Donald Trump Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Crisis en Irán A finales de diciembre, comenzaron las protestas en varias ciudades iraníes por la drástica devaluación del rial, la moneda de ese país, y las dificultades económicas prolongadas. Según datos de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), hasta el momento al menos 538 personas murieron en las manifestaciones que empezaron el pasado 28 de diciembre. El presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió que, en caso de un ataque sobre Irán, “tanto los territorios ocupados como todos los centros militares, bases y barcos” de Estados Unidos e Israel en la región “serán objetivos legítimos”, informó Infobae.