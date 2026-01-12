La autocrítica en el peronismo mendocino: "Si seguimos con proyectos individualistas, nunca seremos una opción real para gobernar"

Con el calendario electoral nuevamente en marcha en Mendoza , el diputado nacional de Unión por la Patria , Martín Aveiro , planteó una fuerte autocrítica sobre el presente del peronismo provincial , al advertir que la fragmentación interna y los proyectos individuales debilitan las chances del espacio de volver a ser una opción de gobierno.

En diálogo con Aconcagua Radio (FM 90.1) , en el marco de las elecciones municipales del 22 de febrero en seis departamentos, el exintendente de Tunuyán describió un escenario de silencio político, baja convocatoria y escasa articulación interna .

desastre natural Incendios en Chubut: diputado mendocino impulsa un proyecto para que el Estado compre aviones hidrantes

Iniciativa del bloque peronista Martín Aveiro habló en Aconcagua Radio sobre su proyecto para adquirir aviones hidrantes contra incendios

El legislador explicó que desde su espacio político interno (ligado al kicillofismo ) observan el proceso con cierta distancia, en parte porque allí ya hubo elecciones en simultáneo —en octubre de 2025— con los comicios nacionales. Sin embargo, remarcó que esa situación no es ajena a lo que ocurre en el resto de la provincia .

Según Aveiro, el peronismo atraviesa una etapa muy sectorizada , con dirigentes y espacios “cada uno en su rincón”, sin una convocatoria amplia que permita ordenar el debate interno . También lamentó las divisiones que derivaron en listas propias en las municipales, entre las que impulsan los intendentes y aquellas que lidera La Cámpora.

En ese marco, Aveiro fue contundente al advertir que el principal problema del PJ mendocino pasa por la falta de un proyecto común. “Si seguimos construyendo proyectos individualistas, nunca vamos a ser una opción real para gobernar Mendoza ni para recuperar municipios”, planteó.

El diputado sostuvo que el desafío no pasa por los nombres propios, sino por definir con claridad hacia dónde quiere ir el peronismo, qué roles debe ocupar cada sector y cómo volver a conectar con las demandas de la sociedad mendocina.

Martin Aveiro, diputado nacional por Mendoza (UP). Martín Aveiro habló de la interna que atraviesa el peronismo mendocino.

Elecciones municipales y la mirada de Aveiro a 2027

Aveiro también puso en contexto el escenario electoral, al diferenciar las legislativas de las elecciones ejecutivas, que —según su visión— son las que realmente ordenan el tablero político. En ese sentido, recordó que 2027 será un año clave, con la elección de intendentes, gobernador y presidente.

Para el legislador, muchos de los movimientos actuales del peronismo están directamente vinculados con ese horizonte. “Es un proceso que hay que transitar, aunque sea difícil”, graficó, al compararlo con un camino largo y complejo, pero necesario para llegar a un objetivo mejor.

Finalmente, Aveiro subrayó que lo que ocurre en Mendoza no es un fenómeno aislado, sino parte de un proceso más amplio que atraviesa al peronismo en todo el país. En ese marco, se mostró convencido de que, pese a las tensiones, el debate puede ser positivo si deja aprendizajes y permite ordenar el rumbo.

“El desafío es elegir el proyecto y no las personas”, insistió, al advertir que, de lo contrario, el espacio seguirá atrapado en disputas internas que lo alejan de la posibilidad de volver a gobernar.