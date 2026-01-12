12 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Entrevista

La autocrítica en el peronismo mendocino: "Si seguimos con proyectos individualistas, nunca seremos una opción real para gobernar"

El diputado nacional Martín Aveiro analizó las internas que atraviesa el peronismo en Mendoza y en el país. Marcó a las elecciones de 2027 como una bisagra política.

El peronismo mendocino atraviesa un proceso interno pensando en 2027.

El peronismo mendocino atraviesa un proceso interno pensando en 2027.

Foto: Cristian Lozano

En diálogo con Aconcagua Radio (FM 90.1), en el marco de las elecciones municipales del 22 de febrero en seis departamentos, el exintendente de Tunuyán describió un escenario de silencio político, baja convocatoria y escasa articulación interna.

Lee además
Martín Aveiro habló en Aconcagua Radio sobre su proyecto para adquirir aviones hidrantes para combatir incendios.
Iniciativa del bloque peronista

Martín Aveiro habló en Aconcagua Radio sobre su proyecto para adquirir aviones hidrantes contra incendios
Diputado mendocino impulsa un proyecto para que el Estado compre aviones hidrantes por los incencios en Chubut
desastre natural

Incendios en Chubut: diputado mendocino impulsa un proyecto para que el Estado compre aviones hidrantes
Embed

Martín Aveiro, contra un peronismo “sectorizado y en silencio”

El legislador explicó que desde su espacio político interno (ligado al kicillofismo) observan el proceso con cierta distancia, en parte porque allí ya hubo elecciones en simultáneo —en octubre de 2025— con los comicios nacionales. Sin embargo, remarcó que esa situación no es ajena a lo que ocurre en el resto de la provincia.

Según Aveiro, el peronismo atraviesa una etapa muy sectorizada, con dirigentes y espacios “cada uno en su rincón”, sin una convocatoria amplia que permita ordenar el debate interno. También lamentó las divisiones que derivaron en listas propias en las municipales, entre las que impulsan los intendentes y aquellas que lidera La Cámpora.

En ese marco, Aveiro fue contundente al advertir que el principal problema del PJ mendocino pasa por la falta de un proyecto común. “Si seguimos construyendo proyectos individualistas, nunca vamos a ser una opción real para gobernar Mendoza ni para recuperar municipios”, planteó.

El diputado sostuvo que el desafío no pasa por los nombres propios, sino por definir con claridad hacia dónde quiere ir el peronismo, qué roles debe ocupar cada sector y cómo volver a conectar con las demandas de la sociedad mendocina.

Martin Aveiro, diputado nacional por Mendoza (UP).
Mart&iacute;n Aveiro habl&oacute; de la interna que atraviesa el peronismo mendocino.

Martín Aveiro habló de la interna que atraviesa el peronismo mendocino.

Elecciones municipales y la mirada de Aveiro a 2027

Aveiro también puso en contexto el escenario electoral, al diferenciar las legislativas de las elecciones ejecutivas, que —según su visión— son las que realmente ordenan el tablero político. En ese sentido, recordó que 2027 será un año clave, con la elección de intendentes, gobernador y presidente.

Para el legislador, muchos de los movimientos actuales del peronismo están directamente vinculados con ese horizonte. “Es un proceso que hay que transitar, aunque sea difícil”, graficó, al compararlo con un camino largo y complejo, pero necesario para llegar a un objetivo mejor.

Finalmente, Aveiro subrayó que lo que ocurre en Mendoza no es un fenómeno aislado, sino parte de un proceso más amplio que atraviesa al peronismo en todo el país. En ese marco, se mostró convencido de que, pese a las tensiones, el debate puede ser positivo si deja aprendizajes y permite ordenar el rumbo.

“El desafío es elegir el proyecto y no las personas”, insistió, al advertir que, de lo contrario, el espacio seguirá atrapado en disputas internas que lo alejan de la posibilidad de volver a gobernar.

Temas
Seguí leyendo

Victoria Villarruel impulsa cambios en el Código Penal para agravar penas para aquellos que inicien incendios forestales

Quiénes fueron las parejas de Mauricio Macri y qué hay de cierto de los rumores de romance con Juana Viale

Javier Milei lanzó sus redes sociales en inglés mostrándose como un superhéroe animado

Los artículos de la reforma laboral que Diego Santilli sale a negociar con gobernadores

Cornejo regresa de sus vacaciones y se prepara para una reunión clave con el Gobierno nacional

Javier Milei agradeció a los que luchan contra los incendios en Chubut: 22 de los 32 focos ya fueron extinguidos

Donald Trump amenazó con intervenir Irán en medio de las violentas protestas

Los regalos más insólitos que recibió Javier Milei y su gabinete desde la asunción

LO QUE SE LEE AHORA
Quiénes fueron las parejas de Mauricio Macri y qué hay de cierto con los rumores de romance con Juana Viale
Romance y política

Quiénes fueron las parejas de Mauricio Macri y qué hay de cierto de los rumores de romance con Juana Viale

Las Más Leídas

Grave accidente vial en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7.
Siniestro

Grave choque en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7

Arañas peligrosas: el calor y las lluvias aumentan su aparición en los hogares de Mendoza.
Alerta

Arañas peligrosas: el calor y las lluvias aumentan su aparición en los hogares de Mendoza

Juan Cruz Yacopini permanece consciente y sería trasladado a Estados Unidos
Evolución

Juan Cruz Yacopini permanece consciente y sería trasladado a Estados Unidos

Quiénes fueron las parejas de Mauricio Macri y qué hay de cierto con los rumores de romance con Juana Viale
Romance y política

Quiénes fueron las parejas de Mauricio Macri y qué hay de cierto de los rumores de romance con Juana Viale

Covid-19 en Mendoza: la vacunación solo será gratuita para los grupos de riesgo.
Novedades

Covid-19 en Mendoza: la vacunación solo será gratuita para los grupos de riesgo