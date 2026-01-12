12 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Visita a las provincias

Los artículos de la reforma laboral que Diego Santilli sale a negociar con gobernadores

El ministro del Interior, Diego Santilli, comienza una serie de reuniones con mandatarios provinciales. Los ejes de las negociaciones.

Los artículos de la reforma laboral que Diego Santilli sale a negociar con gobernadores.

Los artículos de la reforma laboral que Diego Santilli sale a negociar con gobernadores.

NA
Por Sitio Andino Política

El ministro del Interior, Diego Santilli, comenzó su recorrido por las provincias -que incluirá a Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo- con el objetivo de garantizar los votos para aprobar la reforma laboral. En ese camino, deberá atajar el reclamo por la coparticipación de algunos gobernadores, quienes alertan que sus arcas se verán perjudicadas si el Gobierno nacional avanza con ciertas reducciones tributarias.

El funcionario busca los respaldos necesarios para ejecutar el paquete de reformas que la Casa Rosada considera prioritario para 2026 enmarcados en la agenda legislativa mientras los mandatarios provinciales tienen como moneda de cambio un tema siempre en carpeta, los fondos que les corresponden desde Nación. El oficialismo estaría abierto a introducir cambios en el dictamen antes de la votación del proyecto en el recinto.

Lee además
El objetivo principal del encuentro será alinear posiciones, intercambiar observaciones técnicas sobre el proyecto de reforma laboral
Agenda oficial

Cornejo regresa de sus vacaciones y se prepara para una reunión clave con el Gobierno nacional
Alfredo Cornejo y Diego Santilli en la anterior visita del ministro del Interior a Mendoza.
visita política

Diego Santilli vuelve a Mendoza y se reunirá con Cornejo para avanzar en la reforma laboral

Reforma laboral, gobernadores y coparticipación

Los artículos del proyecto de la reforma que algunos gobernadores miran de reojo son el 191, que reduce la recaudación de Ganancias para las sociedades en los tramos más altos, y el 188, plantea una exención por el alquiler de inmuebles con destino a casa-habitación.

Esto generaría una baja de la alícuota, con la consecuente disminución de ingresos por ese tributo y una menor coparticipación para las provincias. En cuanto a números, los gobernadores estiman que el impacto en los giros automáticos rondaría los $5000 millones mensuales.

La discusión se da en medio de la reducción de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la baja en envío de recursos para obras públicas, decisiones del presidente Javier Milei que generaron conflictos entre el Gobierno y las provincias, quedando esos fondos a libre manejo político.

Diego Santilli con Alfredo Cornejo y otros gobernadores

Diego Santilli, estará este lunes en la provincia de Chaco para reunirse con el gobernador Leandro Zdero. El martes 13 tiene previsto encontrarse con el pampeano Sergio Ziliotto en Casa Rosada, quien ha puesto reparos para con la reforma laboral. Luego, el miércoles 14, el funcionario nacional tiene previsto viajar a la Patagonia para recorrer las zonas damnificadas por los incendios forestales, informó Noticias Argentinas.

En tanto, el ministro llegará a Mendoza el jueves 14 para ser recibido por Alfredo Cornejo. Esta reunión será una de las más relevantes dentro del cronograma de Santilli a raíz del rol que el mendocino ocupa como referente entre los gobernadores aliados a Javier Milei, además de ser el representante de las provincias en el Consejo de Mayo, donde nació la letra del proyecto de reforma laboral que llegó al Congreso de la Nación.

Consejo de Mayo, Alfredo Cornejo, Manuel Adorni, Federico Sturzenegger
Alfredo Cornejo, junto a funcionarios nacionales y legisladores aliados.

Alfredo Cornejo, junto a funcionarios nacionales y legisladores aliados.

Se reúne la mesa política

Otro día importante esta semana será el viernes, donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a la primera reunión de mesa política de este 2026. Se espera que asistan la jefa de bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; y el ministro del Interior, DiegoSantilli. Se especula con la presencia también de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

En cuanto a fechas, los encuentros entre los senadores comenzarán el 26 de enero y se extenderán hasta el 10 de febrero, cuando programan que el proyecto de reforma laboral llegue al recinto para ser votado.

Temas
Seguí leyendo

Se incendia la Patagonia, Santilli negocia y Máximo Kirchner exige que no deroguen la Ley de Manejo del Fuego

Javier Milei agradeció a los que luchan contra los incendios en Chubut: 22 de los 32 focos ya fueron extinguidos

Donald Trump amenazó con intervenir Irán en medio de las violentas protestas

Los regalos más insólitos que recibió Javier Milei y su gabinete desde la asunción

Venezuela habilita visitas a presos políticos en la cárcel donde está detenido Nahuel Gallo

Se separaron Mauricio Macri y Juliana Awada tras 15 ños juntos

Crece el escándalo en torno a la AFA por fondos de un partido solidario: faltan $100 millones

Qué es la Doctrina Monroe y cómo ayuda a entender el ataque de Estados Unidos a Venezuela

LO QUE SE LEE AHORA
El objetivo principal del encuentro será alinear posiciones, intercambiar observaciones técnicas sobre el proyecto de reforma laboral
Agenda oficial

Cornejo regresa de sus vacaciones y se prepara para una reunión clave con el Gobierno nacional

Las Más Leídas

Fallecieron dos mujeres en Malargüe como consecuencia de un accidente vial. 
Continúa la investigación

La maniobra que habría provocado el trágico accidente que dejó dos muertos en Malargüe

En el lugar se encontraban el hijo de la víctima y su pareja, quienes quedaron inmediatamente bajo investigación
Conmoción

Hallaron sin vida a una mujer en un barrio privado y su ahijado quedó en la mira de los investigadores

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2410 y números ganadores del domingo 11 de enero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2410 y números ganadores del domingo 11 de enero

Grave accidente vial en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7.
Siniestro

Grave choque en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7

Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa modular y qué aspectos evaluar antes de elegirla.
VIVIENDA PROPIA

Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa modular en Mendoza y qué aspectos evaluar antes de elegirla