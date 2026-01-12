Los artículos de la reforma laboral que Diego Santilli sale a negociar con gobernadores.

El ministro del Interior, Diego Santilli , comenzó su recorrido por las provincias -que incluirá a Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo - con el objetivo de garantizar los votos para aprobar la reforma laboral . En ese camino, deberá atajar el reclamo por la coparticipación de algunos gobernadores , quienes alertan que sus arcas se verán perjudicadas si el Gobierno nacional avanza con ciertas reducciones tributarias.

El funcionario busca los respaldos necesarios para ejecutar el paquete de reformas que la Casa Rosada considera prioritario para 2026 enmarcados en la agenda legislativa mientras los mandatarios provinciales tienen como moneda de cambio un tema siempre en carpeta, los fondos que les corresponden desde Nación . El oficialismo estaría abierto a introducir cambios en el dictamen antes de la votación del proyecto en el recinto.

Los artículos del proyecto de la reforma que algunos gobernadores miran de reojo son el 191 , que reduce la recaudación de Ganancias para las sociedades en los tramos más altos, y el 188 , plantea una exención por el alquiler de inmuebles con destino a casa-habitación.

Esto generaría una baja de la alícuota, con la consecuente disminución de ingresos por ese tributo y una menor coparticipación para las provincias. En cuanto a números, los gobernadores estiman que el impacto en los giros automáticos rondaría los $5000 millones mensuales .

La discusión se da en medio de la reducción de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la baja en envío de recursos para obras públicas, decisiones del presidente Javier Milei que generaron conflictos entre el Gobierno y las provincias, quedando esos fondos a libre manejo político.

Diego Santilli con Alfredo Cornejo y otros gobernadores

Diego Santilli, estará este lunes en la provincia de Chaco para reunirse con el gobernador Leandro Zdero. El martes 13 tiene previsto encontrarse con el pampeano Sergio Ziliotto en Casa Rosada, quien ha puesto reparos para con la reforma laboral. Luego, el miércoles 14, el funcionario nacional tiene previsto viajar a la Patagonia para recorrer las zonas damnificadas por los incendios forestales, informó Noticias Argentinas.

En tanto, el ministro llegará a Mendoza el jueves 14 para ser recibido por Alfredo Cornejo. Esta reunión será una de las más relevantes dentro del cronograma de Santilli a raíz del rol que el mendocino ocupa como referente entre los gobernadores aliados a Javier Milei, además de ser el representante de las provincias en el Consejo de Mayo, donde nació la letra del proyecto de reforma laboral que llegó al Congreso de la Nación.

Consejo de Mayo, Alfredo Cornejo, Manuel Adorni, Federico Sturzenegger Alfredo Cornejo, junto a funcionarios nacionales y legisladores aliados. X @fedesturze

Se reúne la mesa política

Otro día importante esta semana será el viernes, donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a la primera reunión de mesa política de este 2026. Se espera que asistan la jefa de bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; y el ministro del Interior, DiegoSantilli. Se especula con la presencia también de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

En cuanto a fechas, los encuentros entre los senadores comenzarán el 26 de enero y se extenderán hasta el 10 de febrero, cuando programan que el proyecto de reforma laboral llegue al recinto para ser votado.